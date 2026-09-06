Η ΓΑΙΑΟΣΕ γίνεται Ελληνικά Σιδηροδρομικά Ακίνητα – Έρχονται 4 διαγωνισμοί μέχρι τέλος του έτους

Η ΓΑΙΑΟΣΕ μετασχηματίζεται με στόχο την αξιοποίηση της ακίνητης σιδηροδρομικής περιουσίας και μετονομάζεται σε Ελληνικά Σιδηροδρομικά Ακίνητα/Hellenic Rail Estate, σύμφωνα με παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε στο περίπτερο του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου (πρώην Υπερταμείο), στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργο Κώτσηρα, ο οποίος συμμετείχε στην εκδήλωση του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, η αξιοποίηση των σιδηροδρομικών ακινήτων είναι στρατηγικής σημασίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναφέρθηκε στο εμβληματικό έργο της ανάπλασης του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, που σχεδιάζεται μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ο διαγωνισμός αναμένεται να ξεκινήσει έως το τέλος του έτους και σε συνδυασμό με τη δωρεά της METLEN, για την ανακαίνιση των εσωτερικών χώρων, θα μετατρέψει τον σταθμό σε πόλο τουριστικής και εμπορικής ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο του Εθνικού Επενδυτικού Ταμείου (πρώην Υπερταμείου) Γιάννη Παπαχρήστου, η μετονομασία της ΓΑΙΑΟΣΕ σε Ελληνικά Σιδηροδρομικά Ακίνητα (Hellenic Rail Estate) σηματοδοτεί την έναρξη ενός σημαντικού κεφαλαίου που θα συμβάλλει καθοριστικά στη δημιουργία δημόσιας αξίας. Όπως επισήμανε, το στοίχημα του Ταμείου συμπυκνώνεται στο μήνυμα του φετινού του περιπτέρου στη ΔΕΗ «Αξία για το μέλλον», μέσω του εκσυγχρονισμού κρίσιμων εθνικών υποδομών.

Ορόσημο το 2018

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Hellenic Rail Estate Κωνσταντίνος Κεσεντές, αναφέρθηκε στη συμπλήρωση 25 ετών λειτουργίας της εταιρείας (ίδρυση το 2001) και στο ορόσημο του 2018 με τη μεταβίβαση των μετοχών στο Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ομιλία του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, Παναγιώτη Μπαλωμένου, που υπογράμμισε ότι το νέο εταιρικό σχήμα εστιάζει αποκλειστικά στην προστασία, την ωρίμανση και την αξιοποίηση της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας.

Αναφερόμενος στους άξονες μετασχηματισμού της εταιρείας από τον Ιούνιο του 2024 έως σήμερα, ο κ. Μπαλωμένος παρουσίασε τους πέντε πυλώνες στους οποίους στηρίχθηκε ο ανασχηματισμός του οργανισμού. Την οικονομική ενδυνάμωση, με την αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων να αυξάνεται κατά 16% από το 2023, σε 177 εκατ. ευρώ το 2025. Τα ετήσια έσοδα αυξήθηκαν κατά 33% για την περίοδο 2024-2026 και διαμορφώθηκαν σε 9,4 εκατ. ευρώ και ενισχύθηκαν χλαρης στην επαναδιαπραγμάτευση μισθώσεων και την αξιοποίηση αδρανών ακινήτων.

Παράλληλα διαμορφώνονται πέντε νέες πηγές εσόδων:

δίκτυα οπτικών ινών και

φωτοβολταϊκά πάρκα κατά μήκος των γραμμών,

σταθμοί φόρτισης οχημάτων,

εμπορική εκμετάλλευση της νέας υπόγειας στοάς του Σταθμού Λαρίσης και

διαφημιστικά έσοδα στους σταθμούς.

Το ποσοστό ωρίμανσης των εμβληματικών ακινήτων του χαρτοφυλακίου εκτινάχθηκε από το 20% το 2024 στο 60% την περίοδο 2025-2026. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιήθηκαν 8 προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, υποβλήθηκαν 7 φάκελοι στο Επενδυτικό Συμβούλιο Διοίκησης για έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων χρήσεων γης, ενώ έως το τέλος του έτους εκκινούν οι διαγωνιστικές διαδικασίες (ΣΔΙΤ/παραχωρήσεις) για 4 κεντρικούς σιδηροδρομικούς σταθμούς.

Εμβληματικά έργα

Όσον αφορά το χαρτοφυλάκιο με τα εμβληματικά έργα προς αξιοποίηση βαίνουν οι Σταθμοί Λαρίσης και Πελοποννήσου στην Αθήνα, αναβαθμίζονται οι Σταθμοί Θεσσαλονίκης και Πειραιά, αρχίζουν έργα για την ανάπτυξη νέου Εμπορευματικού Κέντρου στο Θριάσιο και ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός για το πρώην στρατόπεδο Γκόνου.

Δημιουργείται επίσης επιχειρηματικό και εμπορευματικό πάρκο 300 στρεμμάτων στη Λάρισα καθώς και αξιοποιούνται 230 στρέμματα εντός του αστικού ιστού της πόλης.