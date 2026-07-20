Πλήγμα 34% στα κέρδη της Ryanair λόγω της αύξησης τιμών στα καύσιμα από την κρίση στη Μέση Ανατολή

Ισχυρό πλήγμα της τάξης του 34% δέχθηκαν τα κέρδη της Ryanair το πρώτο τρίμηνο, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει στην αύξηση των τιμών των καυσίμων και αποδυνάμωσε έτσι τη ζήτηση, αναγκάζοντας την αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους να μειώσει τις τιμές των εισιτηρίων, στο πικ της καλοκαιρινής περιόδου.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 538 εκατ. ευρώ (616 εκατ. δολάρια), σημειώνοντας πτώση από τα 820 εκατ. ευρώ που ήταν πέρσι την αντίστοιχη περίοδο. Η Ryanair ανέφερε σε δήλωση που εξέδωσε σήμερα Δευτέρα (20.7.2026) ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή οδήγησε σε δισταγμό των καταναλωτών και σε καθυστερημένες κρατήσεις, εν μέσω ανησυχιών για έλλειψη καυσίμων αεροσκαφών. στην κορύφωση της θερινής περιόδου

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Η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους ανέφερε ότι έπρεπε να τονώσει τη ζήτηση και ότι οι τιμές των εισιτηρίων κατά το δεύτερο οικονομικό τρίμηνο παρουσίασαν μικρή μείωση σε ετήσια βάση, παρά την πρόσφατη αύξηση των κρατήσεων.

Η μετοχή σημείωσε πτώση έως και 6,7% στις πρώτες συναλλαγές στις ευρωπαϊκές αγορές σήμερα τη μεγαλύτερη πτώση από τα μέσα Απριλίου. Μέχρι σήμερα, η μετοχή είχε υποχωρήσει κατά περίπου 12% από την αρχή του έτους, σε σύγκριση με άνοδο 55% κατά τη διάρκεια του 2025.

Τα μοναδιαία και λειτουργικά κόστη αυξήθηκαν κατά τους πρώτους 3 μήνες του έτους, καθώς το μη αντισταθμισμένο τμήμα καυσίμων της Ryanair υπερδιπλασιάστηκε. Η αεροπορική εταιρεία ανέφερε ότι το 80% της τιμής του καυσίμου αεροσκαφών της είναι εξασφαλισμένο στα 67 δολάρια το βαρέλι έως τον Μάρτιο, ενώ το μοναδιαίο κόστος για ολόκληρο το έτος θα εξαρτηθεί από το 20% του καυσίμου αεροσκαφών που δεν έχει καλυφθεί με αντιστάθμιση κινδύνου κατά τα επόμενα τρία τρίμηνα.

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Η Ryanair δήλωσε ακόμα ότι δεν έχει σαφή εικόνα για το δεύτερο εξάμηνο, γεγονός που την οδήγησε να αποφύγει την έκδοση οποιωνδήποτε προβλέψεων για τα ετήσια κέρδη της. Οποιαδήποτε εξέλιξη σχετικά με τις τιμές των εισιτηρίων στο πρώτο εξάμηνο θα εξαρτηθεί από τις κρατήσεις τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, ανέφερε. «Είμαστε σε καλή θέση για μια κερδοφόρα χρονιά, αλλά είναι πολύ νωρίς για να προσδιορίσουμε τα συγκεκριμένα νούμερα», δήλωσε ο οικονομικός Διευθυντής Νιλ Σοράχαν σε συνέντευξή του.

Η χωρητικότητα στις πτήσεις μικρών αποστάσεων θα παραμείνει περιορισμένη «τουλάχιστον μέχρι το 2030», εν μέσω έλλειψης αεροσκαφών από τη Boeing και την Airbus SE, καθώς και προβλημάτων με τους κινητήρες σε ορισμένα αεροσκάφη, τα οποία έχουν οδηγήσει σε μερική ακινητοποίηση στόλων σε ολόκληρη την περιοχή.

Ο Σοράχαν προέβλεψε επίσης ότι η χωρητικότητα θα περιοριστεί περαιτέρω λόγω της συγκέντρωσης στην αγορά, με την ανταγωνίστρια EasyJet να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας μάχης εξαγοράς μεταξύ δύο Αμερικανών επενδυτών. «Αυτό θα οδηγήσει σε ένα τοπίο στην Ευρώπη που θα κυριαρχείται από τις 3 κύριες αεροπορικές εταιρείες καθώς και από τη Ryanair», δήλωσε ο Σοράχαν στο Bloomberg.