AKTOR: Καλύφθηκε σε λίγα λεπτά το βιβλίο προσφορών που άνοιξε σήμερα για ΑΜΚ 650 εκατ. ευρώ

Σε λίγα λεπτά μετά το άνοιγμα καλύφθηκε το βιβλίο προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) της AKTOR ύψους 650 εκατ. ευρώ καλλιεργώντας προσδοκίες για αύξηση του αιτούμενου ποσού.

Το βιβλίο για την ΑΜΚ άνοιξε σήμερα και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα ενόψει του στόχου του ομίλου AKTOR να αντλήσει περί το 1 δισ. ευρώ για να χρηματοδοτήσει ένα φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο.

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Όπως ανακοίνωσε νωρίτερα η ΑΚTOR, εκκινεί συνδυασμένη προσφορά έως και 78.000.000 νέων μετοχών, στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, με μέγιστη τιμή διάθεσης στα 13,52 ανά μετοχή με καταβολή μετρητών.

Οι νέες μετοχές θα διατεθούν μέσω συνδυασμένης προσφοράς.

Στην Ελλάδα σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές μέσω δημόσιας προσφοράς και

σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές μέσω δημόσιας προσφοράς και Εκτός Ελλάδος σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών

Πώς θα γίνει η κατανομή των νέων μετοχών

Η κατανομή των προσφερόμενων νέων μετοχών, έχει αρχικώς επιμερισθεί μεταξύ της Δημόσιας Προσφοράς και της Ιδιωτικής Τοποθέτησης ως εξής:

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(i) ποσοστό 20 % των νεών μετοχών θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στη Δημόσια Προσφορά και

των νεών μετοχών θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στη Δημόσια Προσφορά και (ii) ποσοστό 80% των νέων μετοχών θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση

Η ΑΜΚ πραγματοποιείται με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Ιδιώτες επενδυτές και ειδικοί επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι ως μέτοχοι της εταιρείας και κατέχουν ποσοστό μικρότερο του 3% των κοινών μετοχών της κατά το κλείσιμο της διαπραγμάτευσης στις 17 Ιουλίου 2026 και οι οποίοι εγγράφονται για την απόκτηση νέων μετοχών δικαιούνται κατά προτεραιότητα κατανομή των νέων μετοχών που διατίθενται μέσω της Δημόσιας Προσφοράς.

Η κατά προτεραιότητα κατανομή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό συμμετοχής του κατά προτεραιότητα επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το κλείσιμο της διαπραγμάτευσης στις 17 Ιουλίου 2026, ώστε, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, ο εν λόγω επενδυτής να μπορεί να διατηρήσει, μετά την ΑΜΚ, το ίδιο ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Ειδικοί επενδυτές που εγγράφονται τόσο στη Δημόσια Προσφορά όσο και στην Ιδιωτική Τοποθέτηση δεν θα δικαιούνται κατά προτεραιότητα κατανομή στη Δημόσια Προσφορά.

Συμμετοχή 350 εκατ. ευρώ από τους βασικούς μετόχους

Οι βασικοί μέτοχοι της εταιρείας, WINEX Investments Limited, Castellano Properties Limited και Blue Silk (CY) Ltd, έχουν εκφράσει μη δεσμευτικό ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στη συνδυασμένη προσφορά με συνολική επένδυση έως 350 εκατ. ευρώ (έως 300 εκατ. ευρώ συνολικά οι WINEX Investments Limited και Castellano Properties Limited και έως 50 εκατ. ευρώ η Blue Silk (CY) Ltd).

Η εταιρεία θα αναλάβει δέσμευση μη έκδοσης/διάθεσης μετοχών (lock-up), με την επιφύλαξη ορισμένων περιορισμένων εξαιρέσεων, για περίοδο 180 ημερών από την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών. Επιπλέον, οι βασικοί μέτοχοι WINEX Investments Limited, Castellano Properties Limited και Blue Silk (CY) Ltd, θα αναλάβουν αντίστοιχες δεσμεύσεις μη διάθεσης μετοχών (lock-up), επίσης με την επιφύλαξη ορισμένων περιορισμένων εξαιρέσεων, για περίοδο 90 ημερών από την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.

Ποιοι θα «τρέξουν» τη διαδικασία

Σε σχέση με την Ιδιωτική Τοποθέτηση, οι BofA Securities Europe SA, Goldman Sachs Bank Europe SE και UBS Europe SE θα ενεργούν ως από κοινού παγκόσμιοι συντονιστές της Ιδιωτικής Τοποθέτησης και από κοινού διαχειριστές του βιβλίου προσφορών και οι Τράπεζα Πειραιώς, Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ., ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., Credia Bank, Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Optima bank και Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα ενεργούν ως Συνδιαχειριστές.

Σε σχέση με τη Δημόσια Προσφορά, οι Τράπεζα Πειραιώς, Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ., ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., Credia Bank, Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Optima bank και Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα ενεργούν ως Συντονιστές Τοποθέτησης.

Σημειώνεται τέλος ότι η περίοδος της Ιδιωτικής Τοποθέτησης θα είναι 3 εργάσιμες ημέρες, με έναρξη την 20η Ιουλίου 2026, στις 08:00, ώρα Λονδίνου, και λήξη την 22η Ιουλίου 2026 στις 14:00, ώρα Λονδίνου και θα τρέξει παράλληλα με τη Δημόσια Προσφορά.