Η Aseto AI εισέρχεται στην ελληνική αγορά και φέρνει νέο μοντέλο στην επιχειρηματική επικοινωνία

Μια νέα δυναμική διαμορφώνεται στην ελληνική αγορά της επιχειρηματικής τεχνολογίας, καθώς η Aseto AI πραγματοποιεί την επίσημη είσοδό της στην Ελλάδα, εισάγοντας μια διαφορετική φιλοσοφία στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις διαχειρίζονται την επικοινωνία τους μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Με έδρα την Κύπρο και εξειδίκευση στις λύσεις AI Communication, η Aseto AI έρχεται να δώσει ουσιαστική λύση σε τρεις από τις σημαντικότερες προκλήσεις που μέχρι σήμερα περιόριζαν την ευρεία υιοθέτηση της επικοινωνιακής τεχνητής νοημοσύνης: το απρόβλεπτο κόστος, τα ζητήματα ασφάλειας δεδομένων και την αδυναμία πολλών διεθνών συστημάτων να κατανοήσουν αποτελεσματικά την ελληνική γλώσσα.

Η καθοριστική διαφορά της Aseto AI έγκειται στην απόφασή της να αναπτύξει αποκλειστικά δικά της μοντέλα STT (Μετατροπή Ομιλίας σε Κείμενο), προσφέροντας έτσι μια λύση που είναι απόλυτα εναρμονισμένη με την ελληνική πραγματικότητα. Στην κορυφή των καινοτομιών της βρίσκεται η απόλυτα διαφανής χρέωση, καθώς η εταιρεία καταργεί τη χρέωση ανά λεπτό ή δευτερόλεπτο που επιβάλλει ο διεθνής και εγχώριος ανταγωνισμός και εισάγει το μοντέλο της σταθερής τιμολόγησης. Με αυτόν τον τρόπο, οι επιχειρήσεις μπορούν πλέον να προγραμματίζουν τον προϋπολογισμό τους με ακρίβεια, χωρίς τον φόβο οικονομικών εκπλήξεων από τη διάρκεια των κλήσεων ή την ένταση της επεξεργασίας δεδομένων.

Παράλληλα, η εταιρεία θέτει την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα σε πρώτο πλάνο, καθώς η τεχνολογία της δεν αποτελεί ένα απλό «κέλυφος» εξωτερικών υπηρεσιών. Αντιθέτως, η Aseto AI ελαχιστοποιεί τη χρήση εξωτερικών APIs, πραγματοποιώντας το μεγαλύτερο μέρος της ανάπτυξης και της φιλοξενίας των δεδομένων στην ιδιόκτητη υποδομή της. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται ότι η διακίνηση πληροφοριών σε τρίτα συστήματα περιορίζεται στο απολύτως απαραίτητο, καλύπτοντας έτσι τις πλέον αυστηρές απαιτήσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η εξειδίκευση της εταιρείας αντικατοπτρίζεται στο μοντέλο STT (Μετατροπή Ομιλίας σε Κείμενο), το οποίο έχει εκπαιδευτεί ειδικά για την ελληνική γλώσσα. Το σύστημα κατανοεί τοπικούς ιδιωματισμούς, προφορές και τη σύνταξη της καθημερινής ομιλίας με ακρίβεια που ξεπερνά κάθε παγκόσμιο πρότυπο, εξαλείφοντας τα συνήθη λάθη σε καταγραφές ονομάτων, διευθύνσεων και προϊόντων. Τα αποτελέσματα της εκπαίδευσής μας επιβεβαιώνουν την υπεροχή του μοντέλου της Aseto AI στην ελληνική γλώσσα. Ενώ το διεθνώς αναγνωρισμένο μοντέλο OpenAI WHISPER Large v3 παρουσιάζει ποσοστό σφάλματος 13% (Word Error Rate), η λύση της Aseto AI επιτυγχάνει την εξαιρετική επίδοση του 8%, προσφέροντας σημαντικά υψηλότερη ακρίβεια στην επιχειρηματική επικοινωνία.

«Είμαστε απίστευτα υπερήφανοι για αυτό το επίτευγμα», δήλωσε ο Μιχάλης Κανιός, Chief Technical Officer της Aseto AI. Το Voice AI έχει τη δυνατότητα να μετασχηματίσει τον τρόπο λειτουργίας των οργανισμών, αλλά μέχρι τώρα, η τεχνολογία δεν κατανοούσε πραγματικά τις τοπικές μας γλώσσες και ιδιαιτερότητες. Εξελίσσοντας το ελληνικό και κυπριακό STT (Μετατροπή Ομιλίας σε Κείμενο), διασφαλίζουμε ότι οι επιχειρήσεις εδώ μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τη δύναμη του AI με τους δικούς τους όρους.

Αυτή η «tailor-made» φιλοσοφία επιτρέπει τη δημιουργία custom σεναρίων που χτίζονται από το μηδέν για κάθε επιχείρηση. Η τεχνολογία της Aseto AI σχεδιάστηκε για να προσφέρει πλήρη διασυνδεσιμότητα με υφιστάμενα παλαιότερα πληροφοριακά συστήματα (legacy συστήματα), διασφαλίζοντας την οργανική ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στις τρέχουσες διαδικασίες κάθε οργανισμού, χωρίς την ανάγκη δαπανηρών υποδομών ή ριζικών αλλαγών.

Η επίδραση της τεχνολογίας αυτής είναι ήδη ορατή σε κρίσιμους τομείς, όπως η Υγεία, όπου οι AI πράκτορες αναλαμβάνουν τον προγραμματισμό ραντεβού και την παροχή πληροφοριών προς τους ασθενείς, μειώνοντας δραστικά την αναμονή στα τηλεφωνικά κέντρα και διαφυλάσσοντας το ιατρικό απόρρητο.

Στον Τουρισμό, η 24ωρη διαχείριση κρατήσεων και η άμεση ανταπόκριση σε ερωτήματα επισκεπτών εξασφαλίζουν μια απρόσκοπτη εμπειρία φιλοξενίας, ενώ στο Λιανικό Εμπόριο και τις Μεταφορές (Courier), η αυτόματη ενημέρωση για την κατάσταση παραγγελιών και η διαχείριση παραδόσεων αναβαθμίζουν κατακόρυφα την ικανοποίηση του πελάτη, προσφέροντας άμεσες λύσεις χωρίς την ανάγκη αναμονής για εκπρόσωπο

Στην πραγματικότητα, οι Voice AI πράκτορες της aseto.ai λειτουργούν ενισχυτικά προς τον ανθρώπινο παράγοντα, αναλαμβάνοντας το 80% των τυποποιημένων κλήσεων και επιτρέποντας στις ομάδες υποστήριξης να επικεντρωθούν σε σύνθετα περιστατικά που απαιτούν προσωπική επαφή.

«Το όραμά μας είναι ξεκάθαρο», πρόσθεσε ο Αντώνης Κουμαντάρης, Chief Product Officer και Συνιδρυτής της Aseto AI. «Θέλουμε η Κύπρος και η Ελλάδα να μην ακολουθούν απλώς τις παγκόσμιες τάσεις του AI, αλλά να ηγούνται αυτών».

Το αποτέλεσμα για τον τελικό καταναλωτή είναι μια εμπειρία χωρίς αναμονή, στη φυσική του γλώσσα, που φέρνει τις επιχειρήσεις ένα βήμα μπροστά στην επικοινωνία με το κοινό τους.

