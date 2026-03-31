Η Celestyal Cruises ακυρώνει όλες τις κρουαζιέρες Απριλίου – Εγκλωβισμένα 2 πλοία στον Περσικό Κόλπο

Σε ακύρωση όλων των προγραμματισμένων κρουαζιέρων για τον Απρίλιο προχωρά η Celestyal Cruises, λόγω της συνεχιζόμενης αστάθειας στη Μέση Ανατολή και της ανάγκης επανατοποθέτησης του στόλου της στην Ελλάδα.

Τα δύο πλοία κρουαζιέρας της ελληνικής εταιρείας, το Celestyal Discovery και το Celestyal Journey, παραμένουν στις χώρες της Μέσης Ανατολής -στο Ντουμπάι και τη Ντόχα, αντίστοιχα- με όλους τους επιβάτες και τα μη απαραίτητα μέλη του πληρώματος να έχουν αποβιβαστεί, ενώ τα πλοία βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Η αναχώρησή τους από την περιοχή θα πραγματοποιηθεί βάσει των οδηγιών των αρμόδιων αρχών.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η απόφαση για ακύρωση των δρομολογίων του Απριλίου ελήφθη με γνώμονα την ασφάλεια επιβατών και πληρωμάτων, αλλά και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των συνεργατών της. Οι επιβάτες που επηρεάζονται θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ πλήρους επιστροφής χρημάτων ή πίστωσης για μελλοντική κρουαζιέρα, ενώ οι ομάδες της Celestyal βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με ταξιδιωτικούς πράκτορες για τη διαχείριση των αλλαγών.

Η επανεκκίνηση των δρομολογίων τοποθετείται στις αρχές Μαΐου, με το Celestyal Discovery να επιστρέφει την 1η Μαΐου με τριήμερη κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά και το Celestyal Journey στις 2 Μαΐου με επταήμερο δρομολόγιο σε Ελλάδα, Ιταλία και Κροατία. Η εταιρεία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, προετοιμάζοντας την επιστροφή της στη Μεσόγειο μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Ο Lee Haslett, εμπορικός διευθυντής της Celestyal, δήλωσε: «Προτεραιότητά μας παραμένει η ασφάλεια και η διατήρηση της εμπιστοσύνης των επιβατών, του πληρώματος και των συνεργατών μας. Γνωρίζουμε ότι αυτό θα προκαλέσει απογοήτευση, αλλά η λήψη αυτής της απόφασης τώρα προσφέρει μεγαλύτερη σαφήνεια και ευελιξία σε όσους επηρεάζονται. Οι ομάδες της εταιρείας βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τους επιβάτες και τους ταξιδιωτικούς πράκτορες, προκειμένου να διευκολύνουν τις επιλογές αλλαγής κράτησης και να διασφαλίσουν μια ομαλή μετάβαση. Την ίδια στιγμή, η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στην επανέναρξη των δρομολογίων της στη Μεσόγειο, μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν με ασφάλεια».

Η εταιρεία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα προχωρήσει στην επανατοποθέτηση των πλοίων της, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Οι προετοιμασίες για την επάνοδο σε υπηρεσία βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, με την επανεκκίνηση των κρουαζιέρων να προγραμματίζεται για τον Μάιο του 2026.

Αλλαγή πλάνων και για την MSC

Παράλληλα, σε αναθεώρηση του χειμερινού της προγράμματος για την περίοδο 2026 – 2027 προχώρησε και η MSC Cruises, αλλάζοντας δρομολόγια από τη Μέση Ανατολή στην Καραϊβική.

Στο πλαίσιο αυτό, το κρουαζιερόπλοιο MSC World Europa, που θα δραστηριοποιούταν στη Μέση Ανατολή από τον Νοέμβριο του 2026 έως τον Απρίλιο του 2027, θα δρομολογηθεί τελικά στις Γαλλικές Αντίλλες, πραγματοποιώντας κρουαζιέρες διάρκειας 7 και 14 διανυκτερεύσεων, με βασικά λιμάνια επιβίβασης το Fort-de-France στη Μαρτινίκα, το Pointe-à-Pitre στη Γουαδελούπη και το Bridgetown στα Μπαρμπάντος.

Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του στόλου, το MSC World Europa θα αντικαταστήσει το MSC Seaview, το οποίο μεταφέρεται στη Νότια Αμερική (Βραζιλία και Αργεντινή), με το νέο πρόγραμμα δρομολογίων του να αναμένεται να ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα.

Η εταιρεία έχει ήδη ενημερώσει τους επιβάτες και τους συνεργάτες της για τις αλλαγές, προσφέροντας εναλλακτικές επιλογές, όπως μεταφορά κρατήσεων ή πλήρη επιστροφή χρημάτων, ενώ οι κρατήσεις για τα υφιστάμενα δρομολόγια του MSC Seaview στις Γαλλικές Αντίλλες παραμένουν κανονικά σε ισχύ.