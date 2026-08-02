Η Coca-Cola «σκόραρε» σε Μουντιάλ και β’ τρίμηνο με καθαρά κέρδη 4,43 δισ. δολάρια – Αναβάθμισε τις προβλέψεις για το 2026

Η Coca-Cola ξεπέρασε τις προβλέψεις των αναλυτών και κατάφερε να σημειώσει ένα πολύ καλό οικονομικό δεύτερο τρίμηνο, με τους αγώνες του Μουντιάλ να έχουν πολύ σημαντικό μερίδιο σε αυτό.

Οι αγώνες του Μουντιάλ (που διεξήχθη σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά) σίγουρα έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην άνοδο της Coca Cola, όπως τόνισε αναλυτής στο Bloomberg, παρά το ότι στη μέτρηση των αποτελεσμάτων δεν προσμετράται ο Ιούλιος, κατά τη διάρκεια του οποίου έγιναν οι πιο κρίσιμοι και εμπορικοί αγώνες.

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Σημειώνεται πως τα καθαρά κέρδη του δεύτερου τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 4,43 δισ. δολάρια, ή 1,03 δολάρια ανά μετοχή, αυξημένα από 3,81 δισ. δολάρια, ή 89 σεντς ανά μετοχή, την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Οι καθαρές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 7%, φθάνοντας τα 13,38 δισ. δολάρια, τα έσοδα έφτασαν τα 13,38 δισ. δολάρια, έναντι πρόβλεψης 13,16 δισ. δολαρίων.

Η αμερικανική εταιρεία αναμένει πλέον οργανική αύξηση των πωλήσεων κατά 5% για το σύνολο της χρήσης, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για 4% έως 5%, ενώ αναβάθμισε και την πρόβλεψη για την αύξηση των συγκρίσιμων κερδών ανά μετοχή σε έως 8%, μία ποσοστιαία μονάδα υψηλότερα από την προηγούμενη καθοδήγηση.

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Η βελτίωση των εκτιμήσεων έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο κλάδος των αναψυκτικών εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπος με πιεσμένους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και μεταβαλλόμενες καταναλωτικές συνήθειες.

Ο ρόλος του Μουντιάλ

Η Coca-Cola συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της στην αγορά, επεκτείνοντας το χαρτοφυλάκιό της σε κατηγορίες με υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, όπως τα αναψυκτικά χωρίς ζάχαρη, τα αθλητικά ποτά, το εμφιαλωμένο νερό και άλλα προϊόντα χαμηλών θερμίδων.

Τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών τόσο σε επίπεδο πωλήσεων όσο και κερδοφορίας. Η ανάπτυξη των εσόδων προήλθε τόσο από τη διατήρηση της ισχυρής ζήτησης όσο και από τη δυνατότητα της εταιρείας να αυξάνει τη μέση αξία κάθε αγοράς μέσω υψηλότερων τιμών και προϊόντων μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας.

Καθοριστική ήταν η συμβολή του Μουντιάλ, του οποίου η Coca-Cola αποτέλεσε έναν από τους βασικούς χορηγούς. Περίπου οι μισές εβδομάδες της διοργάνωσης περιλαμβάνονταν στα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου, ενισχύοντας την κατανάλωση και την προβολή των εμπορικών σημάτων της εταιρείας. Στη Βόρεια Αμερική, όπου φιλοξενήθηκε η διοργάνωση και η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά του ομίλου με περίπου 40% των συνολικών πωλήσεων, οι οργανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 7%, ξεπερνώντας ακόμη και τις υψηλότερες εκτιμήσεις των αναλυτών.

Παράλληλα, η διαφημιστική καμπάνια της εταιρείας για το Μουντιάλ είχε ιδιαίτερα μεγάλη απήχηση στα ψηφιακά μέσα. Σύμφωνα με τη διοίκηση, οι καμπάνιες των εμπορικών σημάτων της Coca-Cola συγκέντρωσαν περίπου 9 δισεκατομμύρια προβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τη συμμετοχή περισσότερων από 2.500 δημιουργών περιεχομένου, ενισχύοντας την προβολή του χαρτοφυλακίου προϊόντων της σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η ισχυρή εμπορική επίδοση αποτυπώθηκε και στην κερδοφορία. Τα συγκρίσιμα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 11%, έναντι αύξησης 4% την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σηματοδοτώντας το δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο διψήφιας αύξησης κερδών – επίδοση που η εταιρεία είχε να καταγράψει από το 2021.

Οι επενδυτές υποδέχθηκαν θετικά τα αποτελέσματα και τη βελτίωση των προβλέψεων. Η μετοχή της Coca-Cola ενισχύθηκε κατά περίπου 2,2% στις πρώτες συναλλαγές μετά τις ανακοινώσεις,

Παράλληλα, η διοίκηση ενημέρωσε ότι η παραγωγή της μονάδας Fairlife στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει επανέλθει σε μεγάλο βαθμό, μετά την κυβερνοεπίθεση που είχε οδηγήσει σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας της μέσα στον Ιούλιο. Όπως ανέφερε, το περιστατικό δεν αναμένεται να έχει ουσιαστική επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου για το υπόλοιπο του έτους.