MERE: Το δύσκολο στοίχημα στην Ελλάδα και το «αναγκαστικό» λουκέτο

Με οριστικό λουκέτο μοιάζει η αναστολή λειτουργίας της αλυσίδας σούπερ μάρκετ hard discount MERE, σε συνέχεια των κυρώσεων της ΕΕ στη Ρωσία.

Η εκπτωτική αλυσίδα σούπερ μάρκετ, η οποία ήρθε στην Ελλάδα εν μέσω πανδημίας με το φιλόδοξο σχέδιο του επιτελείου της στη Ρωσία να αναπτύξει δίκτυο 80 καταστημάτων, έφτασε να ελέγχει μόλις 11, σχεδόν 6 χρόνια μετά την ενεργοποίηση της δραστηριότητας από την Torg Hellas.

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Η ένταξη του Σεργκέι Σνάιντερ, συνιδρυτή της Svetofor που είναι η μητρική της Torg Hellas, στο 21ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ, ανάγκασε την εταιρεία να κατεβάσει ρολά στα 11 καταστήματά της όπου απασχολούσε σχεδόν 170 εργαζόμενους.

Η εκπτωτική αλυσίδα είχε προετοιμάσει την είσοδό της στην Ελλάδα από την περίοδο του δεύτερου lockdown, το φθινόπωρο του 2020, θέτοντας στόχο, με βάση το αρχικό business plan, τα 80 σούπερ μάρκετ MERE.

Το δύσκολο στοίχημα στην Ελλάδα

Παράγοντες της αγοράς χαρακτήριζαν στοίχημα την κίνηση για την ρωσική εταιρεία, καθώς το εγχείρημα ενείχε μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας από αυτόν με τον οποίο επιχείρησαν στην τοπική αγορά άλλοι παίκτες που δεν κατάφεραν να εδραιωθούν ή χρεοκόπησαν όπως Aldi, Dia, Plus ακόμη και η Carrefour που επανατοποθετήθηκε πριν από 4 χρόνια μέσω της AVE του Νίκου Βαρδινογιάννη και πλέον αλλάζει επιχειρηματικό μοντέλο και στρέφεται στο franchise.

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Επίσης το μοντέλο hard discount της MERE προϋπέθετε ότι η εκπτωτική αλυσίδα θα διαθέτει χαρτοφυλάκιο με non-branded και προϊόντα με τα δικά της σήματα. Αλλά αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολο αφενός να υπερβεί τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα εν μέσω κρίσεων και αφετέρου να χτίσει εμπιστοσύνη με το καταναλωτικό κοινό για τα προϊόντα της όταν οι άλλες εταιρείες του κλάδου προσφέρουν ανταγωνιστικές πιστοποιήσεις σε θέματα διασφάλισης ποιότητας. Αυτό διευκολύνεται και από το γεγονός ότι οι χώρες έδρας τους είναι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα ο ισχυρός discounter της ελληνικής αγοράς, η Lidl Ελλάς, είναι θυγατρική γερμανικής πολυεθνικής.

Κάπως έτσι, η ρωσική αλυσίδα επεκτάθηκε με αργούς ρυθμούς, χωρίς να πιάσει τους στόχους της φτάνοντας να κάνει τζίρο γύρω στα 12 εκατ. ευρώ. Πλέον κατεβάζει ρολά στα καταστήματά της οδηγώντας στην αβεβαιότητα 170 εργαζόμενους. Μάλιστα, το Εργατικό Κέντρο Πέλλας ζήτησε παρέμβαση από την Πολιτεία για να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας.

Όμως ανάλογα δυσμενείς είναι οι συνέπειες και σε άλλες αγορές που είχε αναπτύξει παρουσία η MERE, σε συνέχεια των κυρώσεων της ΕΕ στη Ρωσία, όπως στη Λετονία και στη Λιθουανία.

Ποιος είναι ο Σεργκέι Σνάιντερ βρέθηκε στο στόχαστρο της ΕΕ

Ο Σεργκέι Σνάιντερ είναι Ρώσος δισεκατομμυριούχος, επιχειρηματίας, συνιδρυτής και συνιδιοκτήτης του ομίλου Svetofor, ο οποίος διαχειρίζεται πάνω από 2.200 εκπτωτικά καταστήματα στη Ρωσία και εκτός αυτής, με εμπορικά σήματα όπως Svetofor, Mere και MyPrice. Στην οικογενειακή επιχείρηση συμμετέχουν επίσης η μητέρα του, Βαλεντίνα, και ο αδελφός του, Αντρέι.

Η εταιρεία είναι δομημένη μέσω εκατοντάδων εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) υπό την ομπρέλα Torgservice Group of Companies. Ο Σεργκέι Σνάιντερ είναι επίσης συνιδρυτής του ομίλου Torgservice Group of Companies, ο οποίος διαχειρίζεται την αλυσίδα Svetofor, μία από τις 5 κορυφαίες αλυσίδες παντοπωλείων στη Ρωσία.

Η αυτοκρατορία λιανικής πώλησης του Σνάιντερ παίζει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της οικονομίας της Ρωσίας.

Ο όμιλος Svetofor, μέρος του ομίλου Torgservice of Companies, λειτουργεί στην κατεχόμενη Κριμαία από το 2014 και συνεχίζει να διαχειρίζεται τα εκπτωτικά καταστήματα Svetofor και Mayak σε κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη, συμπεριλαμβανομένων της Κριμαίας, της Χερσώνα, του Λουχάνσκ και του Ντόνετσκ. Ο επίσημος ιστότοπος του Svetofor αναφέρει την Κριμαία ως μέρος της Ρωσίας, ευθυγραμμιζόμενος με την αφήγηση του Κρεμλίνου, και επιβεβαιώνοντας ότι τα καταστήματα εκεί ήταν ενεργά από τον Μάιο του 2024.

Σύμφωνα με την ΕΕ, τα παραπάνω οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο Σεργκέι Σνάιντερ είναι ένας κορυφαίος επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στη Ρωσία, ένα φυσικό πρόσωπο που υποστηρίζει, υλικά ή οικονομικά, ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.