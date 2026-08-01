Η DoorDash εγκαινιάζει δικό της πρόγραμμα παράδοσης με drones

Στην εποχή των αυτόνομων παραδόσεων εισέρχεται η εταιρεία παράδοσης φαγητού DoorDash, καθώς την Τετάρτη (29.7.2026) παρουσίασε το νέο της πρόγραμμα παράδοσης με drones, DoorDash Air, έχοντας προηγουμένως εξασφαλίσει την απαραίτητη πιστοποίηση από την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) για τη διενέργεια εμπορικών παραδόσεων με drones στις ΗΠΑ.

Η κίνηση σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα της εταιρείας προς την αυτοματοποίηση των υπηρεσιών της, με στόχο να περιορίσει σταδιακά την εξάρτησή της από τους ανθρώπινους διανομείς και να ενισχύσει το δίκτυο εφοδιαστικής της. Η εταιρεία θα σχεδιάζει και κατασκευάζει τα δικά της drones, καθώς και την απαραίτητη υποδομή για τη λειτουργία τους, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την εμπορική τους ανάπτυξη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε από την DoorDash Labs, το τμήμα ρομποτικής και αυτόνομων τεχνολογιών της εταιρείας, και, σύμφωνα με δημοσίευμα του TechCrunch, θα ενσωματωθεί σταδιακά στην εφαρμογή της DoorDash.

Με την πρωτοβουλία αυτή, η DoorDash προστίθεται στον ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό εταιρειών που επενδύουν στις παραδόσεις με drones, μια αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται ήδη η Amazon μέσω της υπηρεσίας Prime Air, η Wing της Alphabet και η Zipline, οι οποίες έχουν επεκτείνει σημαντικά τις εμπορικές τους δραστηριότητες τα τελευταία χρόνια.

Παράλληλα, η εταιρεία θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τους υφιστάμενους συνεργάτες της στον τομέα των παραδόσεων με drones, τις Wing και Flytrex, ακόμη και καθώς αναπτύσσει τις δικές της δυνατότητες, προσθέτει η έκθεση του TechCrunch.

Σήμερα, η εταιρεία διαθέτει ένα πολυτροπικό δίκτυο διανομών, το οποίο συνδυάζει ανθρώπινους διανομείς, τα ρομπότ πεζοδρομίου Dot και συνεργάτες αυτόνομων παραδόσεων. Με την προσθήκη των drones, επιδιώκει να διευρύνει περαιτέρω τις επιλογές εκτέλεσης των παραγγελιών και να επιταχύνει τις παραδόσεις σε επιλεγμένες περιοχές.