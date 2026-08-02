Οι συνεταιριστικές τράπεζες σε αναπτυξιακή τροχιά – Τα μεγέθη που έκαναν τη διαφορά

Οι συνεταιριστικές τράπεζες ενισχύουν σταδιακά το αποτύπωμά τους στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, επεκτείνοντας τη δραστηριότητά τους, αυξάνοντας τα οικονομικά τους μεγέθη και επενδύοντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Η απόκτηση πανελλαδικής τραπεζικής άδειας από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας και τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων δημιουργεί νέα δεδομένα για την ανάπτυξή τους και κατά συνέπεια την ανάπτυξη του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, καθώς τους επιτρέπει να διευρύνουν τη βάση πελατών τους πέρα από τα τοπικά τους όρια.

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Κοινός στόχος των δύο συνεταιριστικών τραπεζών είναι η ενίσχυση του ρόλου τους στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, με επίκεντρο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες και τα νοικοκυριά. Παράλληλα, δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνολογία, στις ψηφιακές υπηρεσίες και στην αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας: Ρεκόρ μεγεθών και νέα εποχή ανάπτυξης

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας βρίσκεται στην πιο δυναμική περίοδο της ιστορίας της, σύμφωνα με τα στοιχεία της διοίκησής της. Το 2025 αποτέλεσε χρονιά ορόσημο, καθώς το ενεργητικό της ξεπέρασε για πρώτη φορά το επίπεδο των 300 εκατ. ευρώ, φτάνοντας τα 322,4 εκατ. ευρώ, από 275,3 εκατ. ευρώ το 2024.

Η αύξηση του ενεργητικού συνοδεύτηκε από σημαντική ενίσχυση της καταθετικής βάσης. Οι καταθέσεις ανήλθαν στα 280,2 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά περίπου 44 εκατ. ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ οι χρηματοδοτήσεις προς την οικονομία ξεπέρασαν τα 170 εκατ. ευρώ.

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Ιδιαίτερα θετική εικόνα παρουσιάζουν οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας. Τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 34 εκατ. ευρώ, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας κινείται κοντά στο 24%, μεταξύ των υψηλότερων επιπέδων του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, ενώ ο δείκτης ρευστότητας ανέρχεται στο 600%. Παράλληλα, η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων ξεπερνά σταθερά το 10% τα τελευταία χρόνια.

Η τράπεζα έχει διευρύνει σημαντικά και τη βάση των συνεταίρων της, οι οποίοι πλέον πλησιάζουν τους 19.000, στοιχείο που σύμφωνα με τη διοίκηση αντανακλά την εμπιστοσύνη της τοπικής κοινωνίας στο συνεταιριστικό μοντέλο.

Η παρουσία της δεν περιορίζεται πλέον μόνο στην Καρδίτσα. Μέσω του δικτύου της, που περιλαμβάνει καταστήματα στη Λάρισα, τον Βόλο, τον Παλαμά, τις Σοφάδες, το Μουζάκι και τα Φάρσαλα, εξυπηρετεί ευρύτερα τη Θεσσαλία, ενώ απασχολεί περισσότερους από 100 εργαζόμενους.

Καθοριστικό βήμα για την επόμενη ημέρα αποτέλεσε η απόκτηση πανελλαδικής τραπεζικής άδειας, η οποία ανοίγει τον δρόμο για επέκταση της δραστηριότητάς της σε ολόκληρη τη χώρα, διατηρώντας όμως τα χαρακτηριστικά του συνεταιριστικού μοντέλου.

Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων: Ισχυρή κεφαλαιακή βάση και επέκταση σε νέα εποχή

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων εισέρχεται σε μια νέα φάση ανάπτυξης, έχοντας ενισχύσει σημαντικά τη χρηματοοικονομική της θέση και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για διεύρυνση της παρουσίας της στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Με τη συμπλήρωση 30 ετών συνεχούς λειτουργίας, η Τράπεζα διαθέτει πλέον πανελλαδική τραπεζική άδεια, γεγονός που της επιτρέπει να επεκτείνει σταδιακά το μοντέλο λειτουργίας της πέρα από την Κρήτη.

Τα οικονομικά στοιχεία του 2025 επιβεβαιώνουν τη σταθερή πορεία της. Οι καταθέσεις ανήλθαν στα 655,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 3,8%, ενώ οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκαν στα 438,9 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, τα ταμειακά διαθέσιμα έφτασαν τα 176,6 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας τη ρευστότητα της Τράπεζας, ενώ τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν στα 63,9 εκατ. ευρώ.

Η κεφαλαιακή της θέση παραμένει ισχυρή, με τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας να διαμορφώνεται στο 17% και στο 16,6% σε ενοποιημένη βάση. Την ίδια στιγμή, η κερδοφορία ενισχύθηκε σημαντικά, καθώς τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 35,5% και διαμορφώθηκαν στα 4,1 εκατ. ευρώ.

Η Τράπεζα διαθέτει σήμερα δίκτυο 23 καταστημάτων και ανθρώπινο δυναμικό 250 εργαζομένων, ενώ η συνεταιριστική της βάση αριθμεί 28.498 μέλη. Η ισχυρή σχέση με την τοπική οικονομία αποτελεί βασικό στοιχείο του μοντέλου λειτουργίας της, με επίκεντρο τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, επαγγελματιών, αγροτών και νοικοκυριών.

Παράλληλα, προχωρά ο εταιρικός μετασχηματισμός της Τράπεζας, με τη μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία, την αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή και την εξέταση της δυνατότητας εισαγωγής σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά. Οι κινήσεις αυτές έχουν στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και τη δημιουργία πρόσθετων δυνατοτήτων χρηματοδότησης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η συμμετοχή της τράπεζας στο πιλοτικό πρόγραμμα ανάπτυξης και δοκιμής του ψηφιακού ευρώ του Ευρωσυστήματος, καθώς αποτελεί μία από τις 36 ευρωπαϊκές τράπεζες και παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που συμμετέχουν στη διαδικασία διαμόρφωσης των νέων ηλεκτρονικών συναλλαγών στην Ευρώπη.