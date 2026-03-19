Η Cooke αποκτά το χρέος και τον έλεγχο της Avramar Ελλάδας

Η Cooke υπέγραψε μνημόνιο κατανόησης, βάσει του οποίου θα αποκτήσει από τους δανειστές τις υφιστάμενες δανειακές υποχρεώσεις της Avramar Ελλάδας, δηλαδή των εταιρειών Avramar Aquaculture, Andromeda, Perseus και Avramar Commercial and Logistics, μια σημαντική εξέλιξη για τον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του μεγαλύτερου παίκτη ιχθυοκαλλιεργειών στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με την ήδη υφιστάμενη συμφωνία της Cooke για την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Avramar Ελλάδας, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής για τα δάνεια η Cooke θα αποκτήσει τον επιχειρησιακό έλεγχο της Avramar Ελλάδας.

Οι αρχικές εταιρείες που απαρτίζουν τον όμιλο Avramar Ελλάδας ιδρύθηκαν το 1981 και η εταιρεία έχει εξελιχθεί σε ηγετική δύναμη στη μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια. Πρόκειται για μια κάθετα ολοκληρωμένη δραστηριότητα που περιλαμβάνει ιχθυογεννητικούς σταθμούς, θαλάσσιες μονάδες εκτροφής, εγκαταστάσεις επεξεργασίας και συσκευασίας, καθώς και παραγωγή ιχθυοτροφών. Οι πιστοποιήσεις βιωσιμότητας της εταιρείας αναγνωρίζονται από τον Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI) και τον Global Food Safety Initiative (GFSI).

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση της υπογραφής των οριστικών συμβάσεων και των συνήθων όρων ολοκλήρωσης και αναμένεται να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό.

Η Cooke Aquaculture ιδρύθηκε το 1985 από την οικογένεια Cooke στο Νιου Μπράνσγουικ του Καναδά. Από ένα σεμνό ξεκίνημα με μία μονάδα εκτροφής και 5.000 σολομούς, η Cooke έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη ιδιωτική οικογενειακή εταιρεία θαλασσινών στον κόσμο, απασχολώντας 13.000 εργαζόμενους παγκοσμίως. Ο όμιλος εταιρειών Cooke δραστηριοποιείται παγκοσμίως στους τομείς της υδατοκαλλιέργειας και της αλιείας άγριων ιχθύων σε 15 χώρες, παρέχοντας μια βιώσιμη πηγή θαλασσινών που φτάνει σε τραπέζια σε όλο τον κόσμο.