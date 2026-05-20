Η ΔΕΗ σηκώνει 4,25 δισ. ευρώ – Άλλα 250 εκατ. ευρώ από τη διάθεση ίδιων μετοχών – Στα 18 δισ. ευρώ οι προσφορές

Στα 4,25 δισ. ευρώ κλείδωσε το ποσό που θα αντλήσει η ΔΕΗ από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) ενώ σε δεύτερο χρόνο σχεδιάζει συναλλαγή που θα φέρει στο ταμείο επιπλέον 250 εκατ. ευρώ μέσω ιδίων μετοχών.

Το βιβλίο προσφορών για την ΑΜΚ της ΔΕΗ έκλεισε σήμερα, με το επενδυτικό ενδιαφέρον να ξεπερνά τις προσδοκίες της αγοράς σημειώνοντας υπερκάλυψη του αρχικού ποσού που ζητούσε η εταιρεία (4 δισ. ευρώ) πάνω από 4 φορές φτάνοντας τα 18 δισ. ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ως αποτέλεσμα, πέραν των 4,25 δισ. ευρώ που αναμένεται να σηκώσει από την αγορά μέσω του βιβλίου προσφορών, η εταιρεία θα αντλήσει, επιπλέον 250 εκατ. ευρώ μέσω της διάθεσης 13,4 εκατ. ιδίων μετοχών.

Σημειώνεται ότι η τιμή διάθεσης ορίζεται σε 18,63 ευρώ ανά μετοχή. Επίσης η ΔΕΗ κατέχει συνολικά 22.940.110 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 6,2123% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της.

Τι ανακοίνωσε η ΔΕΗ

Η εταιρεία ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης (20.5.2026) ότι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της υπερκαλύφθηκε πολλαπλώς και το μεγαλύτερο μέρος των νέων μετοχών αναμένεται να κατανεμηθεί σε υφιστάμενους μετόχους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι:

(α) Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υποστηρίχθηκε από βασικές επενδύσεις (cornerstone investments) από το Ελληνικό Δημόσιο (εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών) και την Aeolus Holdings S.à r.l. (οντότητα ανήκουσα σε κεφάλαια (funds) τα οποία συμβουλεύει η CVC Advisers Greece Μ.Α.Ε. ή/και συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες), οι οποίες εγγράφηκαν για περίπου 1,3 δισ. ευρώ και 1,2 δισ. ευρώ, αντίστοιχα.

Πέραν των βασικών δεσμεύσεων, η προσφορά προσέλκυσε σημαντική πρόσθετη ζήτηση τύπου anchor από πλήθος παγκόσμιων, κορυφαίων μακροπρόθεσμων θεσμικών επενδυτών, καθώς και κρατικών επενδυτικών ταμείων, όπως η Qatar Investment Authority (QIA) και η K Group Capital Partners (το επενδυτικό ταμείο υποστηριζόμενο από την QIA που εστιάζει σε επενδυτικές δραστηριότητες στην Ελλάδα).

Τελικά, οι νέες μετοχές που προσφέρθηκαν στην αγορά (δηλ. εξαιρουμένων των ανέκκλητων δεσμεύσεων του Ελληνικού Δημοσίου και της Aeolus Holdings S.à r.l.) υπερκαλύφθηκαν πολλαπλώς, με το μεγαλύτερο μέρος των νέων μετοχών να αναμένεται να κατανεμηθεί σε υφιστάμενους μετόχους.

(β) Βάσει της ανωτέρω ζήτησης, στις 20.05.2026, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε

(i) να αποδεχθεί προσφορές για νέες μετοχές συνολικού ποσού 4,25 δισ. ευρώ και

(ii) να ορίσει την τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών που προσφέρονται στη Συνδυασμένη Προσφορά σε 18,63 ευρώ ανά νέα μετοχή (η « Τιμή Διάθεσης »).

Η Τιμή Διάθεσης είναι η ίδια στη Θεσμική Προσφορά και στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.

Ως αποτέλεσμα, αναμένεται να εκδοθούν συνολικά 228.126.677 Νέες Μετοχές.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το αποτέλεσμα της Συνδυασμένης Προσφοράς αναμένεται να ανακοινωθούν στις 25.05.2026.

Επιπλέον, σήμερα (20.05.2026), το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης την πώληση, μέσω μίας ή περισσότερων ιδιωτικών τοποθετήσεων, έως 13.419.217 ιδίων μετοχών, προκειμένου να καλυφθεί η υπερβάλλουσα ζήτηση που εκδηλώθηκε κατά τη διαδικασία βιβλίου προσφορών της Συνδυασμένης Προσφοράς.

Η τιμή πώλησης των εν λόγω μετοχών θα είναι 18,63 ευρώ ανά ίδια μετοχή. Τα έσοδα από την εν λόγω πώληση προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τους ίδιους σκοπούς με τα έσοδα από τη Συνδυασμένη Προσφορά.