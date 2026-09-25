Jumbo: Τα σχέδια Βακάκη εντός και εκτός των τειχών και πώς επωφελείται από τις αναταραχές

Η Jumbo σχεδιάζει την επόμενη μέρα της ανάπτυξής της με ενίσχυση δικτύου καταστημάτων και επέκταση εκτός συνόρων αξιοποιώντας την ισχυρή ρευστότητά της για επενδύσεις έπειτα από ένα κερδοφόρο εξάμηνο.

Μια από τις σημαντικές κινήσεις επέκτασης της Jumbo είναι η απόκτηση του πρώην εργοστασίου της Haier στη Ρουμανία, μια επενδυτική κίνηση για τον όμιλο στη χώρα που παρουσιάζει τις μεγαλύτερές προκλήσεις στην περιοχή.

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Στο επόμενο έτος δρομολογείται επίσης το άνοιγμα 3-5 μικρότερων καταστημάτων τύπου Pop-Up σε τουριστικές περιοχές της Ελλάδας, ενώ στα τέλη του 2026 προγραμματίζεται η είσοδος του ηλεκτρονικού καταστήματος στην Ουγγαρία, με την αγορά της χώρας να εξυπηρετείται από τη Ρουμανία.

Οι κινήσεις αυτές βασίζονται στις ισχυρές ταμειακές ροές του ομίλου, όπως ανέφερε ο Ευάγγελος-Απόστολος Βακάκης στο πλαίσιο conference call για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων εξαμήνου της εταιρείας του στους αναλυτές. Ειδικότερα, στο α’ εξάμηνο οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 4,42%, στα 519,26 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη κατά 2,96% αγγίζοντας 120,6 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, στο οκτάμηνο οι πωλήσεις κινήθηκαν περίπου 6% υψηλότερα. Επιπλέον, οι συνολικές φετινές διανομές προς τους μετόχους φθάνουν τα 2,20 ευρώ ανά μετοχή ή περίπου 295,6 εκατ. ευρώ.

Το ρίσκο στη Ρουμανία

Το μεγάλο στοίχημα της στρατηγικής του κ. Βακάκη είναι η Ρουμανία, η οποία αποτελεί τη δυσκολότερη αγορά του ομίλου, με τις πωλήσεις του α’ εξαμήνου να υποχωρούν κατά 6,5%, στα 90,1 εκατ. ευρώ, υπό την πίεση του πληθωρισμού και της δημοσιονομικής προσαρμογής.

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Ωστόσο, ο κ. Βακάκης χαρακτήρισε αυτή την αγορά ως «ευκαιρία, όχι απειλή», εξηγώντας ότι σε δύσκολες περιόδους μπορεί να αποκτήσει κανείς περιουσιακά στοιχεία σε τιμές που έχουν περισσότερο νόημα για το μέλλον.

Η προκαταβολή για την απόκτηση του πρώην εργοστασίου της Haier στο Πλοέστι έχει ήδη καταβληθεί ενώ πρόκειται για ένα σχεδόν καινούργιο και υπερσύγχρονο ακίνητο περίπου 60.000 τ.μ., το οποίο προορίζεται για κέντρο διανομής.

Τα αποτελέσματα αυτής της επένδυσης θα εξεταστούν σε ορίζοντα τριετίας.

Στον ίδιο πλαίσιο επενδύσεων εντάσσεται και η ευρύτερη αναδιάταξη των υποδομών εφοδιασμού και πιο συγκεκριμένα το κέντρο διανομής περίπου 50.000 τ.μ. στη Θεσσαλονίκη, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027.

Η εξάπλωση του δικτύου franchise

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά την ίδια ώρα η στρατηγική των franchise. Στόχος είναι η παρουσία του brand της Jumbo σε ολοένα περισσότερες αγορές μέσω συνεργατών.

Το δίκτυο franchise αριθμεί ήδη 48 καταστήματα σε 7 χώρες. Η Fox λειτουργεί 8 καταστήματα Jumbo στο Ισραήλ, ενώ το πρώτο κατάστημα στον Καναδά αναμένεται να ανοίξει στο Τορόντο έως το τέλος του 2026.

Την ίδια στιγμή, η συνεργασία με τη BALFIN διευρύνεται σε 6 νέες αγορές: Ουκρανία, Γεωργία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Καζακστάν και Ουζμπεκιστάν. Αναμένεται ακόμη το άνοιγμα νέου καταστήματος στη Μολδαβία μέσα στο 2026. Επιπλέον, η BALFIN αναλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω κόμβου στην Κίνα.