Η Intel αυξάνει στα 20 δισ. δολάρια την πώληση μετοχών – Επενδύει στην ΑΙ

Σε άντληση 20 δισ. δολαρίων μέσω έκδοσης νέων μετοχών προχωρά η Intel, αυξάνοντας σημαντικά το αρχικά προγραμματισμένο ποσό των 15 δισ. δολαρίων, καθώς η εταιρεία επιδιώκει να χρηματοδοτήσει τις επενδύσεις της στην παραγωγή chips και τις υποδομές που απαιτούνται για την έκρηξη της ζήτησης για τεχνητή νοημοσύνη.

Η Intel ανακοίνωσε την Τρίτη ότι αύξησε το μέγεθος της προσφοράς κοινών μετοχών στα 20 δισ. δολάρια, με την τιμή διάθεσης να διαμορφώνεται στα 95 δολάρια ανά μετοχή, με την εταιρία να έχει «κεντράρει» στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και τις υποκατηγορίες του

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Η προσφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 12 Αυγούστου και, μετά την αφαίρεση των προμηθειών των αναδόχων και των λοιπών εξόδων, η Intel εκτιμά ότι θα αντλήσει καθαρά έσοδα περίπου 19,7 δισ. δολάρια.

Η εταιρεία είχε ανακοινώσει μόλις μία ημέρα νωρίτερα την αρχική έκδοση μετοχών ύψους 15 δισ. δολαρίων. Η ανακοίνωση προκάλεσε πιέσεις στη μετοχή, η οποία υποχώρησε περίπου 4%, καθώς η έκδοση νέων μετοχών αυξάνει τον συνολικό αριθμό των μετοχών σε κυκλοφορία και συνεπάγεται αραίωση (dilution) για τους υφιστάμενους μετόχους.

Πού θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια

Η Intel αναφέρει ότι τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, μεταξύ άλλων για κεφαλαιουχικές δαπάνες (capex) και κεφάλαιο κίνησης.

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Στο επίκεντρο βρίσκονται οι επενδύσεις στην παραγωγική της δυναμικότητα, καθώς η εταιρεία επιχειρεί να αξιοποιήσει την αυξανόμενη ζήτηση για υπολογιστική ισχύ που προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη. Η Intel έχει αναδείξει ως σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης την Physical AI, τα εξειδικευμένα chips για συγκεκριμένες εφαρμογές και τις προηγμένες τεχνολογίες συσκευασίας ημιαγωγών (advanced packaging).

Η κίνηση εντάσσεται σε μια πολύ μεγαλύτερη επενδυτική κούρσα στον τεχνολογικό κλάδο. Οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας αυξάνουν με ταχύτητα τις δαπάνες τους για υποδομές AI, με τις συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες να εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 765 δισ. δολάρια το 2026 και να αυξηθούν στα 1,2 τρισ. δολάρια το 2027, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Goldman Sachs.

Αύξηση επενδύσεων

Η Intel ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα τη μεγαλύτερη αύξηση των εσόδων της εδώ και σχεδόν 15 χρόνια, ενώ παράλληλα αύξησε την πρόβλεψή της για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες του 2026 στα 20 δισ. δολάρια, επικαλούμενη την ισχυρή ζήτηση από τους πελάτες της, όπως επισημαίνεται σε ρεπορτάζ του CNBC.

Ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας, Ντέιβιντ Ζίνσνερ, είχε δηλώσει ότι το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων θα κατευθυνθεί στον εξοπλισμό των εργοστασίων παραγωγής chips, προειδοποιώντας παράλληλα για μια «σημαντική αύξηση» των σχετικών δαπανών το 2027.

Ράλι 175% για τη μετοχή

Η Intel έχει βρεθεί στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος λόγω της προσπάθειάς της να επωφεληθεί από την έκρηξη των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης και να ενισχύσει τη θέση της στην παραγωγή προηγμένων ημιαγωγών στις ΗΠΑ.

Η μετοχή της έχει καταγράψει άλμα 175% από τις αρχές του 2026, ενώ έχει πενταπλασιάσει την αξία της μέσα σε έναν χρόνο. Σημαντικό ρόλο στην άνοδο έχει διαδραματίσει και η συμμετοχή 10% του αμερικανικού Δημοσίου στην Intel, η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής chips.

Η νέα έκδοση μετοχών περιλαμβάνει, τέλος, δικαίωμα των αναδόχων για την αγορά επιπλέον μετοχών αξίας 2,25 δισ. δολαρίων μέσα σε διάστημα 30 ημερών, γεγονός που θα μπορούσε να αυξήσει περαιτέρω το συνολικό ποσό που θα αντλήσει η Intel.