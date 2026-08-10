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Η Intel πουλά μετοχές αξίας 15 δισ. δολαρίων – Οι επόμενες κινήσεις για την ΑΙ

H μετοχή της Intel έχει καταγράψει άνοδο άνω του 100% από τις αρχές του 2026
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REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo
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Η Intel ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι σχεδιάζει να αντλήσει 15 δισ. δολάρια μέσω έκδοσης νέων μετοχών, με στόχο να χρηματοδοτήσει τις ιδιαίτερα δαπανηρές επενδύσεις για την ανάπτυξη του τομέα συμβατικής παραγωγής chips.

Με τον τρόπο αυτό, η Intel επιχειρεί να αξιοποιήσει τη θεαματική άνοδο της μετοχής της, η οποία έχει υπερδιπλασιαστεί από τις αρχές του έτους, προκειμένου να εξασφαλίσει τα απαραίτητα κεφάλαια για το επενδυτικό της σχέδιο.

Η Intel επενδύει πλέον σημαντικά ποσά σε νέες μονάδες παραγωγής και προηγμένες τεχνολογίες συσκευασίας chips, επιδιώκοντας να ανταγωνιστεί την TSMC στην αγορά συμβατικής παραγωγής ημιαγωγών.

H μετοχή της εταιρείας έχει καταγράψει άνοδο άνω του 100% από τις αρχές του 2026, ξεπερνώντας σε επίδοση τις μετοχές ανταγωνιστικών εταιρειών του κλάδου, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters.

Η ισχυρή ζήτηση που έχει δημιουργήσει η ανάπτυξη των AI agents έχει ενισχύσει τις παραγγελίες για κεντρικούς επεξεργαστές (CPUs), με τη διοίκηση της Intel να αναφέρει ότι η ζήτηση έχει πλέον ξεπεράσει την παραγωγική δυναμικότητα της εταιρείας.

Η εκρηκτική ζήτηση οδήγησε την Intel να αυξήσει τον Ιούλιο την πρόβλεψή της για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες (CapEx) του 2026 στα 20 δισ. δολάρια, από προηγούμενη εκτίμηση για 18 δισ. δολάρια, επιβεβαιώνοντας την κλίμακα των επενδύσεων που απαιτούνται για την ενίσχυση της παραγωγικής της βάσης.

Παράλληλα, η εταιρεία δεσμεύτηκε να προχωρήσει το 2028 σε μαζική παραγωγή chips με την τεχνολογία 14A (νέα γενιά τεχνολογίας κατασκευής ημιαγωγών), έχοντας προηγουμένως προειδοποιήσει ότι το συγκεκριμένο project θα μπορούσε να εγκαταλειφθεί εάν δεν εξασφάλιζε σημαντικό εξωτερικό πελάτη.

Στο πλαίσιο της έκδοσης, η Intel σχεδιάζει να παραχωρήσει στους αναδόχους δικαίωμα 30 ημερών για την αγορά επιπλέον μετοχών αξίας έως 2,25 δισ. δολαρίων στην τιμή της προσφοράς, μετά τις προβλεπόμενες εκπτώσεις. Τη διαδικασία συντονίζουν ως κοινοί κύριοι ανάδοχοι οι JPMorgan Securities, Goldman Sachs, Morgan Stanley και Citigroup Global Markets.

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