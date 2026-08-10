Κωτσόβολος: Στα 753,6 εκατ. ευρώ εκτοξεύθηκαν οι ετήσιες πωλήσεις – Μηδενικός δανεισμός και μέρισμα 

Πωλήσεις 753,6 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 1,06 εκατ. ευρώ κατέγραψε η εταιρεία Κωτσόβολος το 2025 στην πρώτη πλήρη 12μηνη οικονομική χρήση μετά την ένταξη της εταιρείας στον όμιλο ΔΕΗ.
Συγκεκριμένα, οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας Κωτσόβολος διαμορφώθηκαν σε 753,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 695,6 εκατ. προήλθαν από πωλήσεις εμπορευμάτων, 49,2 εκατ. από υπηρεσίες και 8,8 εκατ. ευρώ από την προώθηση καταναλωτικών δανείων.
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Σε επίπεδο αποτελεσμάτων, η Κωτσόβολος εμφάνισε κέρδη προ φόρων 1,06 εκατ. ευρώ, έναντι 615.000 ευρώ στην οκτάμηνη συγκριτική περίοδο. Μετά από φόρους, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε16.000 ευρώ, έναντι ζημιών 163.000 ευρώ το 2024.
Εξάλειψη τραπεζικού δανεισμού
Ανάμεσα στα στοιχεία του ισολογισμού που ξεχωρίζουν είναι και ο τραπεζικός δανεισμός της εταιρείας και συγκεκριμένα η εξάλειψη του. Στο τέλος του 2024 υπήρχαν 7,85 εκατ. ευρώ μακροπρόθεσμου και 2,52 εκατ. ευρώ βραχυπρόθεσμου δανεισμού, ενώ στις 31 Δεκεμβρίου 2025 οι αντίστοιχες γραμμές ήταν μηδενικές.
Οι υποχρεώσεις από μισθώσεις παρέμειναν υψηλές, στα περίπου 100 εκατ. ευρώ συνολικά, στοιχείο αναμενόμενο για μια επιχείρηση με εκτεταμένο δίκτυο φυσικών καταστημάτων. Τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν στα 111,1 εκατ. ευρώ, από 109,8 εκατ. ευρώ.
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Ο Κωτσόβολος κατά την 31η Δεκεμβρίου 2025 αριθμούσε 110 καταστήματα από τα οποία 98 είναι εταιρικά καταστήματα λιανικής πώλησης και 12 ανήκουν στο δίκτυο δικαιόχρησης (Franchising), ενώ ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου του 2025 ανερχόταν σε 3.159, έναντι 3.186 το 2024.
Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Κωτσόβολος πρότεινε προς τη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος ύψους 123.644 ευρώ στο προσωπικό. Η πρόταση αφορά τη χρήση της εταιρείας και προβλέπει την επιβράβευση των εργαζομένων μέσω της διανομής μέρους των κερδών.