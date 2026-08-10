Κωτσόβολος: Στα 753,6 εκατ. ευρώ εκτοξεύθηκαν οι ετήσιες πωλήσεις – Μηδενικός δανεισμός και μέρισμα 

Πωλήσεις 753,6 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 1,06 εκατ. ευρώ κατέγραψε η εταιρεία Κωτσόβολος το 2025 στην πρώτη πλήρη 12μηνη οικονομική χρήση μετά την ένταξη της εταιρείας στον όμιλο ΔΕΗ.

Συγκεκριμένα, οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας Κωτσόβολος διαμορφώθηκαν σε 753,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 695,6 εκατ. προήλθαν από πωλήσεις εμπορευμάτων, 49,2 εκατ. από υπηρεσίες και 8,8 εκατ. ευρώ από την προώθηση καταναλωτικών δανείων.

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Σε επίπεδο αποτελεσμάτων, η Κωτσόβολος εμφάνισε κέρδη προ φόρων 1,06 εκατ. ευρώ, έναντι 615.000 ευρώ στην οκτάμηνη συγκριτική περίοδο. Μετά από φόρους, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε16.000 ευρώ, έναντι ζημιών 163.000 ευρώ το 2024.