Το CVC μιλάει με Fairfax για μεταβίβαση της Evergood – Νέο κεφάλαιο στο σχέδιο αποεπένδυσης από τη Vivartia

Ο κύκλος των επαφών του CVC με υποψήφιους επενδυτές για την μεταβίβαση συμμετοχών του στη Vivartia κλιμακώνεται καθώς είναι στα «σκαριά» deal με την Recipe Unlimited του ομίλου Fairfax, τη μεγαλύτερη εταιρεία εστίασης στον Καναδά, με ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο από αλυσίδες εστίασης και δίκτυα franchise, με περισσότερα από 1.100 εστιατόρια σε πάνω από 300 πόλεις.

Αν και δεν υπάρχει μέχρι σήμερα οικονομική πρόταση στο τραπέζι, η Fairfax του Πρεμ Γουάτσα, μέσω της θυγατρικής της, έχει εκδηλώσει σύμφωνα με πληροφορίες ενδιαφέρον για τον βραχίονα εστίασης της Vivartia.

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Ο Καναδός επιχειρηματίας που τόλμησε να επενδύσει στην Ελλάδα όταν ήταν το «μαύρο πρόβατο» της Ευρώπης, την εποχή της χρηματοπιστωτικής κρίσης και των capital controls, απολαμβάνει ήδη υπεραξίες από τις τοποθετήσεις του και φέρεται να ετοιμάζεται για νέες εξαγορές.

Σχετικά πρόσφατα αποεπένδυσε από την Eurolife και την Praktiker Hellas ενώ έχει επενδύσει και σε Eurobank, Grivalia και Metlen.

Σήμερα συζητά με το CVC, υπό τον Άλεξ Φωτακίδη, την απόκτηση από τη θυγατρική της Fairfax της Evergood, του ομίλου εστίασης της Vivartia που αναπτύσσει τις αλυσίδες Goody’s Burger House, Everest, Flocafé, La Pasteria και Jackaroo, με πωλήσεις γύρω στα 300 εκατ. ευρώ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Deloitte, που ενεργεί ως σύμβουλος της Vivartia, έχει τρέξει τις διαδικασίες και μετά τα due diligence των τελευταίων ημερών αναμένεται αν θα υπάρξει οικονομική πρόταση. Προς το παρόν δεν υπάρχει οικονομική προσφορά, σύμφωνα με πηγές στον όμιλο.

Σημειώνεται ότι εάν τελεσφορήσει η διαδικασία και οι δύο πλευρές καταλήξουν σε συμφωνία, το CVC θα βρίσκεται στην τελική ευθεία για πλήρη αποεπένδυση από την Vivartia, την οποία απέκτησε από τη MIG στα τέλη του 2020, μια συναλλαγή που αποτιμούσε την εταιρεία συμμετοχών σε περίπου 600 εκατ. ευρώ. Έχει εξάλλου μεταβιβάσει την Μπάρμπα Στάθης στην Ideal Holdings του Λάμπρου Παπακωνσταντίνου και τη Δωδώνη στην Ελληνικά Γαλακτοκομεία της οικογένειας Σαράντη, ενώ θα παραμένουν στο χαρτοφυλάκιο συμμετοχών η ΔΕΛΤΑ και ο κλάδος κατεψυγμένης ζύμης.