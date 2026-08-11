Κέρκυρα: Επένδυση 2,5 εκατ. ευρώ σε ξενοδοχείο από την GlobalWealth Group

Επένδυση ύψους 2,5 εκατ. ευρώ στον ξενοδοχειακό τομέα της Κέρκυρας προχωρά η GlobalWealth Group PLC, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την επέκταση του χαρτοφυλακίου της στον πολυτελή τουρισμό στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας προς το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης επένδυσης για την υλοποίηση του έργου «Άσπρο Σπίτι Μπαρμπάτι Κέρκυρας».

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Με βάση τη συμφωνία, η GlobalWealth Group θα αποκτήσει σταδιακά την πλήρη κυριότητα 32 οριζόντιων ιδιοκτησιών, από τις συνολικά 99 του έργου, το οποίο διαθέτει 220 κλίνες. Παράλληλα, θα αποκτήσει σταδιακά ποσοστό 49% στην Alexander Corfu 2, θυγατρική της Alexander Corfu S.A.

Σε πέντε δόσεις η επένδυση

Το συνολικό τίμημα των 2,5 εκατ. ευρώ θα καταβληθεί σε πέντε δόσεις των 500.000 ευρώ, οι οποίες συνδέονται με την πρόοδο των κατασκευαστικών εργασιών και την απόκτηση των ιδιοκτησιών και των μετοχών.

Η ολοκλήρωση και παράδοση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος έχει ορίζοντα 36 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

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Για την εξασφάλιση της υπόλοιπης χρηματοδότησης του έργου, ύψους 7,5 εκατ. ευρώ, προβλέπεται επίσης η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης σε 20 από τις ιδιοκτησίες που θα αποκτήσει η GlobalWealth Group. Τα βάρη θα αποδεσμεύονται σταδιακά, ανάλογα με την αποπληρωμή του δανείου.

Η διαχείριση του ξενοδοχείου

Τη διαχείριση της ξενοδοχειακής μονάδας θα αναλάβει η Alexander, στην οποία η GlobalWealth Group κατέχει ήδη ποσοστό 16%.

Η ίδια εταιρεία διαχειρίζεται το Ionian Crown 5 Resort, στην ίδια περιοχή της Κέρκυρας.

Σχέδιο για νέες ξενοδοχειακές μονάδες

Η επένδυση στο «Άσπρο Σπίτι» αποτελεί μέρος ευρύτερου σχεδίου ανάπτυξης στην περιοχή του Μπαρμπάτι.

Το πλάνο αφορά έκταση 169.075,81 τ.μ., με προβλεπόμενη δομήσιμη επιφάνεια 23.000 τ.μ. για την ανάπτυξη πολυτελών οικιστικών και ξενοδοχειακών μονάδων.

Ο σχεδιασμός προβλέπει σταδιακά έως και έξι επιπλέον ξενοδοχειακές μονάδες. Παράλληλα, η GlobalWealth Group έχει εξασφαλίσει Right of First Refusal για τη συμμετοχή της σε μελλοντικά ξενοδοχειακά έργα του συγκροτήματος Alexander στην περιοχή, με τους ίδιους όρους της σημερινής συμφωνίας.

Μέρος της επένδυσης προορίζεται, σύμφωνα με την ανακοίνωση, να αποτελέσει seed capital για το Global Private Equity Real Estate Fund, το οποίο θα διαχειρίζεται η θυγατρική GMM Global Money Managers AIFM Ltd.

Τυχόν μελλοντική μεταβίβαση ή εισφορά ακινήτων στο fund θα υπόκειται σε ανεξάρτητη αποτίμηση και αξιολόγηση εύλογης και δίκαιης αξίας.