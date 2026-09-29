Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο: Έργα ύψους 10 δισ. ευρώ – Τα σχέδια για ΠΥΡΚΑΛ και Φυλακές Κορυδαλλού

Στα έργα που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου αναφέρθηκε στο πλαίσιο των εργασιών του 9ου Συνεδρίου Υποδομών και Μεταφορών – ITC 2026, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Ταμείου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης. Μεταξύ αυτών, όπως είπε, οι Φυλακές Κορυδαλλού και το στρατόπεδο Γκόνου περνούν σε κρίσιμη φάση ωρίμανσης.

Από τα συνολικά 10 δισ. ευρώ που έχει στο χαρτοφυλάκιό του το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο, 2,9 δισ. ευρώ αφορούσαν έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, από τα οποία έχει παραδοθεί σχεδόν το σύνολο των έργων, ενώ τα υπόλοιπα περίπου 7 δισ. ευρώ αφορούν έργα εκτός Ταμείου Ανάκαμψης.

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Επιτάχυνση των έργων

Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνεται η ΠΥΡΚΑΛ, ενώ για τις Φυλακές Κορυδαλλού έχει αποσταλεί το σχέδιο σύμβασης, με τον κ. Σταμπουλίδη να τοποθετεί έως τα Χριστούγεννα το επόμενο καθοριστικό βήμα.

Όσον αφορά το στρατόπεδο Γκόνου, τα σχέδια σύμβασης έχουν αποσταλεί στα δύο σχήματα και αναμένονται τα σχόλιά τους. Από την άλλη, για το project στη Φυλή ανέφερε ότι δεν προχώρησε με υπαιτιότητα του δημάρχου, σημειώνοντας ότι πλέον ο δήμος «μπορεί να το κάνει ό,τι θέλει».

Στις βασικές προκλήσεις της επόμενης περιόδου εντάσσεται η επιτάχυνση των έργων του ΟΣΕ, με τη Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF) να έχει αναλάβει την ωρίμανση σιδηροδρομικών έργων ύψους σχεδόν 500 εκατ. ευρώ.

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Παράλληλα, το Ταμείο, έχοντας πια μια νέα κουλτούρα στην αξιοποίηση των assets του, επιδιώκει να διατηρεί συμμετοχή στα έργα. Ο κ. Σταμπουλίδης έφερε ως παράδειγμα το σχέδιο του Λαυρίου, όπου συμμετέχει με 49%, σημειώνοντας ότι και σε μελλοντικές αποκρατικοποιήσεις θα επιδιώκεται η διατήρηση μετοχικής συμμετοχής στην ανάπτυξη των έργων, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, ορόσημα και ρήτρες.

Τα 2 δισ. ευρώ στον ESM

Τον Οκτώβριο, μάλιστα, αναμένεται να παρουσιαστεί ολιστικό πρόγραμμα για την αξιοποίηση κρίσιμων υποδομών, με στόχο, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ασφάλειάς τους και τη δημιουργία ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για την προσέλκυση επενδύσεων.

Παράλληλα, όπως γνωστοποίησε ο κ. Σταμπουλίδης, την Κυριακή υπεγράφη η επιστροφή 2 δισ. ευρώ, τα οποία θα αποδοθούν στον ESM.

Στο ευρύτερο ζήτημα της αποτελεσματικότητας του κράτους και της ταχύτητας υλοποίησης των επενδύσεων, ο κ. Σταμπουλίδης στάθηκε στην ανάγκη περιορισμού της γραφειοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να περάσει από τους πολυδαίδαλους μηχανισμούς ελέγχου σε σύγχρονα εργαλεία εποπτείας.

Τέλος, τόνισε την ανάγκη να επανεξεταστούν η περιβαλλοντική αδειοδότηση και συνολικά οι αδειοδοτικές διαδικασίες που καθυστερούν την υλοποίηση έργων στη χώρα.