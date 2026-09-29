Ελληνικά Γαλακτομεία: Καθαρά κέρδη 29,7 εκατ. ευρώ το 2025, στα 749,7 εκατ. ευρώ ο τζίρος με 65% από το εξωτερικό

Αύξηση 15% παρουσίασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΜΕΙΩΝ, αφού ανήλθε το 2025 σε 749,7 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας ισχυρές επιδόσεις και συνεχίζοντας την αναπτυξιακή τους πορεία στην Ελλάδα και στις διεθνείς αγορές.

Πιο συγκεκριμένα, με περαιτέρω διεθνοποίηση και σημαντική ενίσχυση του παραγωγικού της αποτυπώματος ολοκλήρωσε το 2025 η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ, συνεχίζοντας να βελτιώνει τις επιδόσεις της στην Ελλάδα και στις διεθνείς αγορές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση της περιόδου 1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2025, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε το 2025 σε 749,7 εκατ. ευρώ, έναντι 652 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση 15%. Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 157,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 12,69%, με το περιθώριο μικτού κέρδους στο 21,03%.

Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη EBITDA ενισχύθηκαν κατά 1,83% και ανήλθαν σε 94,6 εκατ. ευρώ, από 92,95 εκατ. ευρώ το 2024. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 32,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 29,7 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η εξαγωγική δραστηριότητα αυξήθηκε κατά 19,3%, επιβεβαιώνοντας τον έντονα εξωστρεφή προσανατολισμό της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ, τα προϊόντα της οποίας διατίθενται πλέον σε περισσότερες από 50 χώρες. Είναι ενδεικτικό άλλωστε ότι οι πωλήσεις στο εξωτερικό ανήλθαν στο 65% έναντι 35% στην Ελλάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το 2025 αποτέλεσε χρονιά περαιτέρω διεύρυνσης και ισχυροποίησης του Ομίλου, με την ένταξη της ΔΩΔΩΝΗ και της Κάμπος Χίου, καθώς και με την ίδρυση νέων θυγατρικών εταιρειών στην Πολωνία και την Ισπανία.

Η παραγωγική βάση του Ομίλου περιλαμβάνει πλέον 9 παραγωγικές μονάδες σε 4 χώρες, ενώ συνεχίστηκε με αμείωτη ένταση το επενδυτικό πρόγραμμα. Κατά τη διάρκεια του 2025 πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους 46 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, την ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας και τη βελτίωση της αποδοτικότητας.

Το ανθρώπινο δυναμικό

Σημαντικό παραμένει και το αποτύπωμα του Ομίλου στην ελληνική πρωτογενή παραγωγή. Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ συνεργάζεται με 6.321 κτηνοτρόφους, διατηρώντας έναν εκτεταμένο δεσμό με την ελληνική κτηνοτροφία και την εγχώρια παραγωγή γάλακτος.

Παράλληλα, ο όμιλος συνέχισε να επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό του. Στο τέλος του 2025 απασχολούσε 2.575 εργαζομένους, αριθμός αυξημένος κατά 24% σε σχέση με το 2024, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και ενισχύοντας την παρουσία του στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων στις κατηγορίες των γαλακτοκομικών, των επιδορπίων και των τυροκομικών προϊόντων, με επίκεντρο την καινοτομία, την ποιότητα και τις σύγχρονες καταναλωτικές ανάγκες.

Διατήρηση της βιωσιμότητας

Σταθερή προτεραιότητα αποτελεί, ταυτόχρονα, η βιώσιμη ανάπτυξη. Το 2025 η κατανάλωση ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές αυξήθηκε κατά 32%, το 15,5% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης προήλθε από ΑΠΕ και η αξιοποίηση βιοαερίου ενισχύθηκε κατά 19%. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 15.000 ποιοτικοί έλεγχοι, χωρίς καμία ανάκληση προϊόντος. Σημειώνεται επίσης ότι για πρώτη φορά, το 2025, η ετήσια έκθεση ESG συντάχθηκε σε επίπεδο Ομίλου.