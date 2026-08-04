H Altex «ταξιδεύει» το Funky Buddha σε τρεις ηπείρους – Η νέα στρατηγική και το brand Tom Tailor  

Η Altex που διαχειρίζεται το brand Funky Buddha, επιταχύνει τη στρατηγική ανάπτυξής της για αύξηση των πωλήσεων, συνδυάζοντας τη διεθνή επέκταση με νέες συνεργασίες και επενδύσεις στο εμπορικό δίκτυο του ομίλου.

Το 2025 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο για τον όμιλο, καθώς, πέρα από την αύξηση των πωλήσεων, σηματοδότησε τη διεύρυνση της παρουσίας του σε νέες αγορές και την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου του.

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Το άνοιγμα σε τρεις ηπείρους

Κατά τη διάρκεια του 2025, η Altex προχώρησε σε τρεις σημαντικές στρατηγικές κινήσεις. Η πρώτη αφορά τη διεθνοποίηση του δικτύου της, με το Funky Buddha να αποκτά πλέον ουσιαστική φυσική παρουσία σε τρεις ηπείρους, ενισχύοντας το διεθνές αποτύπωμα του ελληνικού brand.

Παράλληλα, η συνεργασία με τα ERA Department Stores στην Κύπρο πέρασε σε νέο στάδιο, καθώς η μέχρι πρότινος χονδρική συνεργασία μετατράπηκε σε απευθείας λειτουργία εταιρικών corners. Την ίδια στιγμή, η εταιρεία δοκιμάζει ένα νέο μοντέλο εξειδικευμένων καταστημάτων ανά φύλο, στο πλαίσιο της αναβάθμισης της αγοραστικής εμπειρίας.

Η κερδοφορία επηρεάστηκε από τις επενδύσεις

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 45,74 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 6,2% σε σχέση με το 2024, με τη διοίκηση να αποδίδει την ανάπτυξη κυρίως στην επέκταση του δικτύου καταστημάτων και στην ωρίμανση των νέων σημείων πώλησης, ενώ ανοδική πορεία συνέχισε και το ηλεκτρονικό κατάστημα της Funky Buddha.

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Παρά τη βελτίωση των πωλήσεων και του μικτού περιθωρίου κέρδους, τα καθαρά οικονομικά αποτελέσματα κινήθηκαν χαμηλότερα σε σχέση με το 2024. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 1,99 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 1,51 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η υποχώρηση αυτή συνδέεται κυρίως με την αύξηση των αποσβέσεων από νέες επενδύσεις σε καταστήματα και ανακαινίσεις, καθώς και με το υψηλότερο κόστος ανάπτυξης του δικτύου.

Την ίδια ώρα, το κόστος χρηματοδότησης περιορίστηκε, καθώς μειώθηκαν τα χρηματοοικονομικά έξοδα λόγω χαμηλότερου τραπεζικού δανεισμού, στοιχείο που ενίσχυσε εν μέρει τα αποτελέσματα.

Το νέο brand και οι προοπτικές

Η εταιρεία της οικογένειας Αλεξίου έχει υπογράψει συμφωνία και ετοιμάζεται να εισαγάγει στην ελληνική αγορά τη γερμανική μάρκα Tom Tailor, την οποία θα αναπτύξει αρχικά μέσω του καναλιού της χονδρικής, ενώ στα μελλοντικά της σχέδια δεν αποκλείεται η ανάπτυξη και δικτύου καταστημάτων Tom Tailor.

Το μοντέλο της Tom Tailor, για το οποίο η Εταιρεία έχει εξασφαλίσει τα σχετικά δικαιώματα, ακολουθεί επίσης ολοκληρωμένη omnichannel λογική — ανάπτυξη χονδρικής, λιανικής και ηλεκτρονικών πωλήσεων μέσω ειδικού e-shop της Tom Tailor.