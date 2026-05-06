ΔΑΑ: 440 εκατ. επιβάτες πέταξαν από το «Ελ. Βενιζέλος» σε 25 χρόνια – Οι 7 κρίσεις και οι προοπτικές το 2026

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», έκλεισε 25 χρόνια λειτουργίας, κατά τη διάρκεια των οποίων κατάφερε να συγκαταλέγεται στα κορυφαία αεροδρόμια της Ευρώπης, ενώ συνεχίζει ακόμα πιο δυναμικά το 2026

Αν και υπάρχουν αεροδρόμια πιο σύγχρονα, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» έχει καταφέρει με το πέρασμα των ετών να αποτελεί αξιόπιστη και ασφαλή επιλογή. Είναι ενδεικτικό ότι το 2025 εξυπηρετήθηκαν 34 εκατομμύρια επιβάτες, ενώ αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου, ανήλθε σε 17.748, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 7,3% σε σχέση με το 2025. Συνολικά έχει εξυπηρετήσει περίπου 440 εκατομμύρια επιβάτες, που έχουν επιλέξει να συνδέσουν τους προορισμούς τους με το αεροδρόμιο.

Όπως αναδείχθηκε στην εκδήλωση «25th Airline Marketing Workshop» με τίτλο «25 years routing for you» με παρουσία σε 55 χώρες, 174 προορισμούς και 70 αεροπορικές εταιρείες, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» εισέρχεται πλέον στη δεύτερη 25ετία του με νέο στρατηγικό ζητούμενο την ανάπτυξη με ανθεκτικότητα και πράσινη μετάβαση.

Οι κρίσεις στο πέρασμα των χρόνων

Από την έναρξη λειτουργίας του το 2001, το αεροδρόμιο βρέθηκε αντιμέτωπο με επτά μεγάλες κρίσεις που διαμόρφωσαν το επιχειρησιακό του αποτύπωμα. Σε εθνικό επίπεδο, η ελληνική δημοσιονομική κρίση της περιόδου 2010–2016 περιόρισε τη ζήτηση, ενώ η πανδημία COVID-19 προκάλεσε πρωτοφανή κατάρρευση στις αερομεταφορές.

Είχαν προηγηθεί το σοκ της 11ης Σεπτεμβρίου με το χτύπημα στους Δίδυμους Πύργους των ΗΠΑ, η υγειονομική απειλή του SARS, η κατάρρευση της Lehman Brothers και η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση o ΔΑΑ κατάφερε να ξεπεράσει εμπόδια και να αξιοποιήσει συνεργασίες.

Στο μεταξύ, οι πιο πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις με τον πόλεμο ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία από το 2022, αλλά και ο πρόσφατος πόλεμος στο Ιράν, δεν λειτούργησαν μόνο ως εμπόδια, αλλά και ως καταλύτες μετασχηματισμού.

Οι προοπτικές του 2026

Η δυναμική πορεία συνεχίζεται και το 2026, με την επιβατική κίνηση στο πρώτο τρίμηνο να φτάνει τα 6,28 εκατ., αυξημένη κατά 8,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Το 2025 ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών συνδέθηκε με 55 χώρες σε 174 αεροδρόμια και προορισμούς μέσω 70 αεροπορικών. Από το σύνολο των προορισμών οι 33 ήταν στην Ελλάδα, 102 στην Ευρώπη, 15 στη μέση Ανατολή, 11 στην Αμερική, 9 στην Αφρική και 4 στην Ασία.

Παράλληλα, έχουν προστεθεί 3 νέες αεροπορικές (AnimaWings, IndiGo και ΤAP Air Portugal), τρία νέα δρομολόγια από αεροπορικές όπως η AEGEAN για Μπάρι και Πάφο και η TAP Air για Λισαβώνα και 11 νέοι προορισμοί οι Καζαμπλάνκα και Ρότερνταμ από την AEGEAN, Kλουζ και Τιμισοάρα από την ΑnimaWings, Nτάλας από την Αmerican Airlines, Δελχί και Μπουμπάι από IndiGo, Γκντάνσκ και Βάρνα από WizzAir, Tαλίν από airBaltic και Βερόνα από Volotea.