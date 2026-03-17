Η Optima Bank εξαγοράζει την Euroxx Securities – Η τράπεζα αποκτά 67% έως 80% της χρηματιστηριακής

Στην εξαγορά της Euroxx Securities προχώρησε σήμερα (17.3.2026) η Optima Bank, όπως έκαναν γνωστό με ανακοινώσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η Optima Bank μέσω της εξαγοράς της Euroxx στοχεύει στην ενίσχυση της παρουσίας της στις κεφαλαιαγορές, καθώς και στην επενδυτική τραπεζική.

Η ανακοίνωση της Optima Bank

Η Τράπεζα Optima bank Α.Ε. (η «Optima bank») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο, κατά τη σημερινή συνεδρίασή του, ημέρα Τρίτη 17 Μαρτίου 2026, ενέκρινε την υποβολή μη δεσμευτικής πρότασης (Non-Binding Offer) για την πιθανή απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού μετοχών της εταιρείας EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ (“EUROXX SECURITIES”), η οποία είναι εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η Μη Δεσμευτική Πρόταση αφορά την απόκτηση ποσοστού έως 80,84% και πάντως όχι λιγότερο του 67% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της EUROXX SECURITIES, από συγκεκριμένους μετόχους της, με τους οποίους η Optima bank βρίσκεται σε αποκλειστικές συζητήσεις.

Η εν λόγω πρόταση υποβλήθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής της Optima bank για την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στις κεφαλαιαγορές, καθώς και στις επενδυτικές, συμβουλευτικές και υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων, με στόχο την διεύρυνση του εύρους και της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της.

Η πρόταση έχει μη δεσμευτικό χαρακτήρα και η ολοκλήρωση οποιασδήποτε συναλλαγής τελεί υπό συνήθεις προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ιδίως:

η ολοκλήρωση διαδικασίας νομικού, οικονομικού και φορολογικού ελέγχου (due diligence),

η συνέχιση των διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών,

η διαπραγμάτευση και υπογραφή οριστικών συμφωνιών, καθώς και

η λήψη των απαιτούμενων εταιρικών και κανονιστικών εγκρίσεων.

Η Optima bank θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε σημαντική εξέλιξη σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 (Κανονισμός MAR).

H ανακοίνωση της Euroxx

Η EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (η «Euroxx») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο, σήμερα την 17η Μαρτίου 2026, ημέρα Τρίτη, ενημερώθηκε για την υποβολή από την Τράπεζα Optima bank Α.Ε. (η «Optima bank») μη δεσμευτικής πρότασης (Non Binding Offer), σχετικά με ενδεχόμενη απόκτηση υφιστάμενων μετοχών ποσοστού έως 80,84% και πάντως όχι λιγότερο του 67%, επί του μετοχικού κεφαλαίου από συγκεκριμένους μετόχους, με τους οποίους βρίσκεται σε αποκλειστικές συζητήσεις.

Η πρόταση έχει μη δεσμευτικό χαρακτήρα και τελεί υπό συνήθεις προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ιδίως: