Η πτώση της μετοχής της BYD κατά 45 δισ. δολάρια δημιουργεί αμφιβολίες για τις προοπτικές της Κίνας

Οι μετοχές της BYD που είναι εισηγμένες στο Χονγκ Κονγκ έχουν υποχωρήσει περισσότερο από 30%
Αντιπροσωπεία της BYD
REUTERS / Jose Luis Gonzalez

Η κινέζικη κατασκευαστική εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων BYD αντιμετωπίζει πιέσεις προκειμένου να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών μετά από μια πώληση μετοχών αξίας 45 δισ. δολαρίων.

Την ίδια ώρα, αυξανόμενες είναι ανησυχίες σχετικά με την ικανότητά της να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό εν μέσω ενός καταστροφικού πολέμου τιμών με άλλες αντίπαλες εταιρείες στην Κίνα. Οι μετοχές της BYD που είναι εισηγμένες στο Χονγκ Κονγκ έχουν υποχωρήσει περισσότερο από 30% από το ιστορικό υψηλό που έφτασαν μόλις πριν από τέσσερις μήνες, υπολείπονται των ανταγωνιστών τους.

Οι αξιολογήσεις πώλησης των αναλυτών για την BYD έχουν ανέλθει στο υψηλότερο επίπεδο από το 2022, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Οι επενδυτές χάνουν την υπομονή τους με τη στρατηγική της BYD να πρωτοστατεί στις μεγάλες εκπτώσεις, ενώ η κυβέρνηση λαμβάνει αυστηρά μέτρα κατά της λεγόμενης «επανάληψης» που προκαλεί χάος στον κλάδο. Ταυτόχρονα, ανταγωνιστές όπως η Geely Automobile και η Zhejiang Leapmotor Technology κερδίζουν έδαφος. 

Η εταιρεία ανέφερε πτώση 30% στα κέρδη του τριμήνου Ιουνίου, την πρώτη πτώση σε περισσότερα από τρία χρόνια λόγω των επιπτώσεων του πολέμου των τιμών. Η BYD, η κορυφαία κατασκευάστρια ηλεκτρικών αυτοκινήτων της Κίνας, υπήρξε ο κύριος μοχλός των πολλαπλών γύρων εκπτώσεων τα τελευταία χρόνια, καθώς οι κατασκευαστές αγωνίζονται για μερίδιο αγοράς.

Εν τω μεταξύ, το Πεκίνο έχει γίνει όλο και πιο φωνητικό στις προσπάθειές του να περιορίσει τον υπερβολικό ανταγωνισμό, τον οποίο θεωρεί ότι δημιουργεί αποπληθωριστικές πιέσεις και βλάπτει τη διεθνή φήμη της κινεζικής βιομηχανίας. Η BYD αναμένει πλέον να παραδώσει 4,6 εκατομμύρια οχήματα φέτος, μια απότομη πτώση από τον προηγούμενο στόχο των 5,5 εκατομμυρίων.

Για να επιτύχει ακόμη και αυτόν τον μειωμένο στόχο, η εταιρεία πρέπει να παραδώσει περίπου 1,7 εκατομμύρια μονάδες τους τελευταίους τέσσερις μήνες — κάτι που είναι δύσκολο, δεδομένης της παλαιάς γκάμας προϊόντων της και του νέου ρυθμιστικού περιβάλλοντος.

