Η Saudi Aramco «στηρίζει» την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας με αύξηση μερίσματος, μετά το πλήγμα που δέχθηκε σε υποδομές

Η Saudi Aramco ενέκρινε πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 3 δισ. δολαρίων και προτείνει αύξηση μερίσματος, καθώς επιδιώκει να ενισχύσει το κλίμα μετά το πλήγμα που δέχθηκε στις δραστηριότητές της από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Η απροσδόκητη κίνηση επαναγοράς μετοχών -η πρώτη της Aramco από τότε που εισήχθη στο χρηματιστήριο το 2019- και το υψηλότερο μέρισμα έρχονται σε συνέχεια μιας σειράς λειτουργικών προβλημάτων την τελευταία εβδομάδα, καθώς η εταιρεία μείωσε την παραγωγή πετρελαίου και έκλεισε το μεγαλύτερο διυλιστήριό της στη Σαουδική Αραβία μετά από επίθεση με drone.

Η εταιρεία σπεύδει να ανακατευθύνει ορισμένες εξαγωγές, καθώς το Στενό του Ορμούζ παραμένει σχεδόν σε στασιμότητα. Η τιμή του πετρελαίου έχει αυξηθεί κατακόρυφα, ενδεχομένως μετριάζοντας τον αντίκτυπο της μειωμένης παραγωγής στην Aramco. Το αργό ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι τη Δευτέρα, προτού υποχωρήσει καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος στο Ιράν μπορεί να τελειώσει σύντομα .

Το υψηλότερο μέρισμα θα ωφελήσει προφανώς την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας και το κρατικό επενδυτικό ταμείο, που κατέχουν μαζί περίπου το 97% της Aramco. Η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας εξαρτάται εν μέρει από την τεράστια πληρωμή της Aramco για το σχέδιο οικονομικής διαφοροποίησης πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι μετοχές της Aramco έχουν αυξηθεί κατά περίπου 14% φέτος, υστερώντας σε σχέση με τον ανταγωνισμό, πετρελαϊκές εταιρείες όπως Shell, Exxon Mobil και Chevron. Η BP σταμάτησε τις δικές της επαναγορές μετοχών για να ενισχύσει τον ισολογισμό της.

Ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο δήλωσε ότι το βασικό μέρισμα θα αυξηθεί στα 21,9 δισ. δολάρια για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, σημειώνοντας αύξηση 3,5% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ανέφερε η Aramco σε ανακοίνωσή της την Τρίτη.

Η ελεύθερες ταμειακές ροές της εταιρείας, δηλαδή κεφάλαια που απομένουν από τις λειτουργίες μετά τον υπολογισμό των επενδύσεων και των εξόδων, αυξήθηκαν στα 27,5 δισ. δολάρια στο τρίμηνο, καλύπτοντας το συνολικό μέρισμα για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, αφού προηγουμένως είχε σημειώσει υστέρηση για παρατεταμένη περίοδο.

Η Saudi Aramco σχεδιάζει να επαναγοράσει έως και 350 εκατ. κοινές μετοχές σε διάστημα 18 μηνών, ξεκινώντας από τον Μάρτιο, τις οποίες η εταιρεία μπορεί να διατηρήσει για μέγιστο διάστημα 10 ετών.

Ας σημειωθεί ότι το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχει δημιουργήσει μια εφιαλτική κατάσταση για την ενεργειακή βιομηχανία, καθώς οι εξαγωγές παραμένουν υπό περιορισμό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ταχεία πλήρωση των δεξαμενών αποθήκευσης, με τους μεγάλους παραγωγούς του ΟΠΕΚ, το Ιράν, το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, να μειώνουν επίσης την παραγωγή πετρελαίου.