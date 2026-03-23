Η Σκλαβενίτης στήνει νέο δίκτυο καταστημάτων για έτοιμα γεύματα «Food to Go»

Ένα νέο μοντέλο καταστημάτων φέρνει στην αγορά, η ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ σχεδιασμένο για τον σύγχρονο τόπο ζωής με την ονομασία «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Food to Go».

Σύμφωνα με πηγές κοντά στην εταιρεία, στα καταστήματα «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Food to Go» οι πελάτες θα έχουν τη δυνατότητα να βρουν ποικιλία έτοιμων γευμάτων καθώς και σαλάτες, σάντουιτς, παγωτά, επιδόρπια, όλα σε ατομικές συσκευασίες, άριστης ποιότητας και σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές.

Τα καταστήματα θα λειτουργούν Δευτέρα – Παρασκευή 08.00 – 21.00 και το Σάββατο 08.00 – 20.00.

Το πρώτο κατάστημα που θα αρχίσει πιλοτικά τη λειτουργία του στις 26 Μαρτίου βρίσκεται στο Σύνταγμα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, με κύρια προτεραιότητα τη συνεχή αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πελατών, η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει την πρόθεση της ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ να δώσει έμφαση και να αναπτύξει τον τομέα των έτοιμων γευμάτων, ο οποίος αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής της τα τελευταία χρόνια.