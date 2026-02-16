Συμβαίνει τώρα:
Επιχειρήσεις

Η Uber Eats ετοιμάζει «ντεμπούτο» στην ελληνική αγορά delivery

Ποιες είναι οι νέες ευρωπαϊκές χώρες που στοχεύει να έχει παρουσία μέσα στο 2026
Cardiff, Wales - March 2022: Cycle courier for the Uber Eats food delivery service riding through the city centre
iStock

Στην ελληνική αγορά διανομής φαγητού πρόκειται να επεκτείνει τη δραστηριότητά της η Uber Eats, ενώ ακολουθούν άλλες 6 νέες ευρωπαϊκές χώρες που η εταιρεία στοχεύει να έχει παρουσία μέσα στο 2026.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο σκοπεύει να ενισχύσει ή να επαναφέρει τη δραστηριότητά της σε Ελλάδα, Αυστρία, Δανία, Φινλανδία, Νορβηγία, Ρουμανία και Τσεχία, καθώς οι τεχνολογικές εταιρείες εντείνουν τον ανταγωνισμό τους για την αγορά διανομής φαγητού, η οποία ανέρχεται σε δισεκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσίευση των Financial Times, η κίνηση αυτή της Uber Eats γίνεται στο πλαίσιο μιας προσπάθειας που ελπίζει ότι θα αποφέρει επιπλέον 1 δισ. δολάρια σε ακαθάριστες κρατήσεις τα επόμενα τρία χρόνια.

Η επέκτασή της στην Ευρώπη έρχεται σε μια περίοδο που το μερίδιο αγοράς της Uber συνεχίζει να αυξάνεται στις μεγαλύτερες αγορές της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας. Η ελληνική αγορά delivery θεωρείται πλέον ώριμη και έντονα ανταγωνιστική, με κυρίαρχους παίκτες όπως το efood, τη Wolt και το Box. 

Η διευθύντρια παραδόσεων της Uber, Susan Anderson, δήλωσε ότι ήρθε η ώρα να «ταρακουνήσει τα πράγματα» στην Ευρώπη. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που εισέρχομαστε σε επτά νέες αγορές όπου οι υπάρχοντες παίκτες έχουν εγκατασταθεί άνετα. Πιστεύουμε ότι είναι καιρός να ανεβάσουμε τον πήχη, να ταρακουνήσουμε τα πράγματα και να προσφέρουμε καλύτερη αξία σε όλη την κατηγορία», σημείωσε η ίδια.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Επιχειρήσεις
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
80
75
65
57
55
Επιχειρήσεις: Περισσότερα άρθρα
Ξεκίνησε η πρωτοβουλία της Nova, σε συνεργασία με το ΕθνικόΑστεροσκοπείο Αθηνών και τη διαΝΕΟσις, για την ποσοτικήαποτίμηση του κόστους της κλιματικής κρίσης στην Ελλάδα
Η Nova ενισχύει τον ρόλο της ως εταίρος τεχνολογίας και γνώσης σε ζητήματα εθνικής περιβαλλοντικής σημασίας
Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), στην ιστορική Βιβλιοθήκη Σίνα, στον Λόφο Νυμφών, στο Θησείο
Newsit logo
Newsit logo