Η Βενέτης αποκτά μερίδιο στη Coffee Lab και στήνουν μαζί ένα νέο concept στην εστίαση

Σε στρατηγική συνεργασία προχωρούν η Βενέτης και η Coffee Lab, όπως ανακοίνωσαν σήμερα (10.3.2026) οι επικεφαλής των δύο επιχειρήσεων, με στόχο τη δημιουργία του «αρτοποιείου του μέλλοντος», ενός νέου επιχειρηματικού μοντέλου που θα συνδυάζει προϊόντα και από τα δύο brands.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι δύο επιχειρήσεις, η Βενέτης και η Coffee Lab, θα δημιουργήσουν από κοινού ένα νέο concept μικρών σημείων πώλησης, στα οποία θα διατίθενται τόσο προϊόντα αρτοποιίας όσο και καφέδες και ροφήματα από τα δύο δίκτυα.

Τη συνεργασία χαρακτήρισε ως «αμυντικού χαρακτήρα» ο Παναγιώτης Μονεμβασιώτης, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η προσαρμογή στις νέες συνθήκες της αγοράς και η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Όπως ανέφεραν οι διοικήσεις, η συνεργασία θα αφορά στο σύνολο του δικτύου των δύο εταιρειών, ενώ η Βενέτης θα αποκτήσει μειοψηφικό ποσοστό μετοχών στην Coffee Lab.

Σήμερα, η Βενέτης διαθέτει 130 σημεία πώλησης, ενώ η Coffee Lab αριθμεί 143 καταστήματα.

Ο κ. Μονεμβασιώτης εξήγησε ότι η ανάγκη για αυτή τη στρατηγική προέκυψε από τις αλλαγές στην αγορά:

«Έχουμε κλείσει καταστήματα και προσπαθούμε να τα αναπληρώνουμε. Σταματήσαμε να κάνουμε νέα καταστήματα».

Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο πλευρές άρχισαν να επεξεργάζονται ένα νέο μοντέλο: «Αρχίσαμε να σκεφτόμαστε πώς θα κάνουμε μικρότερα καταστήματα, με χαμηλότερο κόστος, για καφέ και αρτοσκευάσματα».

Από την πλευρά της Coffee Lab, ο κ. Ρουμελιώτης σημείωσε: «Η εταιρεία μας παραμένει η ίδια. Αυτό που αλλάζει είναι οι δυνατότητες που ανοίγονται μπροστά μας: νέες επενδύσεις και μια καλύτερη εμπειρία για τον πελάτη μας».

Η νέα συνεργασία φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα ευέλικτο μοντέλο λιανικής, που θα ανταποκρίνεται στις νέες καταναλωτικές συνήθειες και στο αυξανόμενο λειτουργικό κόστος της αγοράς.