Η Βιολάντα επιχειρεί επανεκκίνηση – Σε λειτουργία τα εργοστάσια σε Τρίκαλα και Λάρισα

Επανεκκίνηση της δραστηριότητάς της επιχειρεί αυτή την εβδομάδα η μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα, σχεδόν 15 ημέρες μετά την έκρηξη στο εργοστάσιό της στα Τρίκαλα που προκάλεσε τον θάνατο σε 5 γυναίκες εργαζόμενες.

Ειδικότερα, αυτή την εβδομάδα επέστρεψαν στα καθήκοντά τους οι εργαζόμενοι της Βιολάντα στα δύο άλλα εργοστάσια της βιομηχανίας σε Τρίκαλα και Λάρισα.

Σημειώνεται ότι παραμένει κλειστό το κεντρικό εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα λόγω των ερευνών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) που συνεχίζονται στο σημείο της έκρηξης. Ο υψηλός κίνδυνος για νέα έκρηξη, μετά το αρχικό συμβάν, λόγω της εκτεταμένης διαρροής προπανίου στο έδαφος -έως 25 μέτρα κάτω από τις εγκαταστάσεις των σωληνώσεων-, είχε ως αποτέλεσμα προσωρινή διακοπή των ερευνών. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι έρευνες άρχισαν εκ νέου αλλά είναι ζητούμενο πότε θα ολοκληρωθούν, καθώς και πότε θα είναι ασφαλές να προσεγγίσουν εργαζόμενοι στο σημείο.

Τα παραπάνω αποτελούν προϋποθέσεις και για την επαναλειτουργία του εργοστασίου της Βιολάντα που βρίσκεται δίπλα στο σημείο της έκρηξης και εντός της περιμέτρου που έχουν αποκλείσει οι αρμόδιες αρχές.

Το κεντρικό εργοστάσιο στα Τρίκαλα, στο 6ο χλμ. Τρικάλων – Καρδίτσας, σε επιφάνεια 55.000 τ.μ. διαθέτει 11 γραμμές παραγωγής μπισκότων και η επαναλειτουργία του είναικρίσιμη για την ανάκαμψη της Βιολάντα. Το εργοστάσιο στο Μακρυχώρι της Λάρισας και αυτό της Vitafree, 12 χλμ. έξω από τα Τρίκαλα, αν και καθετοποιημένες μονάδες, δεν είναι σε θέση να καλύψουν το χαμένο έδαφος.

Η επιχειρηματική οικογένεια Τζιωρτζιώτη που φέρεται αποφασισμένη να επανεκκινήσει τη δραστηριότητα άναψε τις μηχανές στις γραμμές παραγωγής των δύο εργοστασίων της, στη Λάρισα και στα Τρίκαλα. Χρειάζεται όμως και το κεντρικό εργοστάσιο για να επιστρέψει μεσομακροπρόθεσμα στην κανονικότητα, χωρίς να υπολογίζονται βέβαια οικονομικές και άλλες επιπτώσεις όταν οι έρευνες ολοκληρωθούν και αποδοθούν ευθύνες.

Είναι πάντως σημαντικό να αναφερθεί ότι οι εργαζόμενοι πληρώθηκαν τον Ιανουάριο ενώ θα καταβληθούν κανονικά οι μισθοί για τον Φεβρουάριο και για όσο διάστημα διακόπτονται οι εργασίες. Οι εργαζόμενοι βιώνουν ανασφάλεια αλλά παρά τις περιπτώσεις ορισμένων που αναζητούν εργασία σε άλλες βιομηχανίες της περιοχής, στην πλειοψηφία τους περιμένουν επανεκκίνηση της Βιολάντα καθώς εργάζονται στην εταιρεία από την ίδρυσή της. Μάλιστα ο Κώστας Τζιωρτζιώτης αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για να περιορίσει όσο γίνεται τον απόηχο από την ένταση που προκάλεσε η τραγωδία σε εργαζόμενους και στην τοπική κοινωνία και μεταξύ άλλων έχει δημιουργήσει ιδιωτικά γραμμή υποστήριξης με επαγγελματίες ψυχολόγους.