Η Βιολάντα έβαλε μπρος νέα γραμμή παραγωγής – Οι αρρυθμίες 4 μήνες μετά την θανατηφόρα έκρηξη

Παρατείνεται η αγωνία για δεκάδες εργαζόμενους στη Βιολάντα, καθώς παρά την εφαρμογή εναλλακτικών λύσεων προκειμένου να συνεχίζεται η παραγωγή -όσο εκκρεμούν οι άδειες επαναλειτουργίας στα 2 από τα 3 εργοστάσια της μπισκοτοβιομηχανίας-, η δυναμικότητα και ο όγκος παραγωγής δεν μπορούν να φτάσουν στα προ κρίσης επίπεδα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις οικονομικές επιδόσεις και άρα την δυνατότητα της εταιρείας να πληρώνει εγκαίρως προμηθευτές και εργαζόμενους.

Εξάλλου, «βαραίνει» και ο χρόνος, καθώς η Βιολάντα υπολειτουργεί 4 ολόκληρους μήνες, από τις 26 Ιανουαρίου 2026 που σημειώθηκε η θανατηφόρα έκρηξη στο κεντρικό εργοστάσιό της στα Τρίκαλα, η οποία στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

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Λίγες ημέρες μετά τη διακοπή λειτουργίας του κεντρικού εργοστασίου, έκλεισε (στις 16.2.2026) για ελέγχους και το έτερο εργοστάσιο στα Τρίκαλα, αυτό της συγγενούς εταιρείας Vitafree ενώ προφυλακισμένος παραμένει στις φυλακές Τρικάλων ο επικεφαλής του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης.

Παρόλαυτά, γίνεται προσπάθεια να συνεχιστεί η δραστηριότητα ενώ διαψεύδονται φήμες που κυκλοφορούν στην αγορά για εξαγορά. Σύμφωνα με πληροφορίες, προ ημερών η Βιολάντα εξασφάλισε νέα άδεια από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για να λειτουργήσει μια νέα εγκατάσταση.

Υπενθυμίζεται ότι λειτουργεί μόνο ένα εργοστάσιο της Βιολάντα, στη Λάρισα ενώ η εταιρεία είχε συνάψει συμφωνία με μπισκοτοβιομηχανία των Τρικάλων με εγκαταστάσεις πλησίον των κεντρικών της υποδομών για να βγάζει παραγωγή.

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Πλέον, αυτή η παραγωγή βγαίνει από μια νέα μονάδα, απέναντι από το κεντρικό εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα.

Νέα εργοστασιακή μονάδα

Η εταιρεία φέρεται να έλαβε «πράσινο φως» από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για να λειτουργήσει τη νέα εργοστασιακή μονάδα σε κτίριο που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τις κεντρικές της εγκαταστάσεις. Πρόκειται για ακίνητο στο οποίο είχε επενδύσει πριν από το καταστροφικό συμβάν με στόχο να επεκτείνει τις εγκαταστάσεις παραγωγής στο σημείο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα γίνονται πυρετώδεις εργασίες στο ακίνητο -το οποίο παλαιότερα λειτουργούσε σούπερ μάρκετ- προκειμένου να μετεγκατασταθεί εργοστασιακός εξοπλισμός, να γίνουν οι αναγκαίες προσαρμογές, να λάβει η γραμμή τις προβλεπόμενες άδειες από την Περιφέρεια και να λειτουργήσει ως εφεδρική μονάδα παραγωγής.

Δηλαδή εδώ και λίγες ημέρες, από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας, εκτός από το εργοστάσιο στη Λάρισα λειτουργεί και η νέα αυτή γραμμή παραγωγής. Εκκρεμεί ακόμη η άδεια επαναλειτουργίας του 2ου εργοστασίου στα Τρίκαλα (Vitafree) ενώ ελάχιστες δραστηριότητες υποστηρίζουν οι κεντρικές εγκαταστάσεις που έχουν κλείσει από τον Ιανουάριο.

Η οικογένεια Τζιωρτζιώτη δείχνει αποφασισμένη νια συνεχίσει τη δραστηριότητα «πάση θυσία», όπως αναφέρουν τοπικοί παράγοντες, αν και η ρευστότητά της δοκιμάζεται και δεκάδες εργαζόμενοι αγωνιούν για την επόμενη ημέρα στην εταιρεία, καθώς οι όποιες προσθήκες γραμμών παραγωγής δεν είναι σε θέση προς ώρας να απορροφήσουν το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού των 350 εργαζόμενων σε όλο τον όμιλο. Η εταιρεία έχει πληρώσει και τον Απρίλιο και οι εργαζόμενοι διατηρούν ελπίδες για ομαλοποίηση της μισθοδοσίας αν και ορισμένοι αποχωρούν για πιο ασφαλείς συμβάσεις και συνθήκες εργασίας σε άλλες επιχειρήσεις της περιοχής λόγω και της αβεβαιότητας για τον χρονικό ορίζοντα επιστροφής της Βιολάντα στην κανονικότητα.

Οι οικονομικές αρρυθμίες είναι εύλογες καθώς η παραγωγή δεν είναι ικανή να καλύψει τις ανάγκες στο ράφι και τα έσοδα είναι περιορισμένα για να τροφοδοτήσουν επαρκώς το σύνολο της δραστηριότητας, από τις δαπάνες ενέργειας και τις πρώτες ύλες μέχρι τη μισθοδοσία, ειδικά κατά την περίοδο κρίσης που διανύουμε.