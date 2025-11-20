IDEAL Holdings: Αυξημένα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη κατά 62% στο ενιάμηνο 2025

Ισχυρές αποδόσεις καταγράφει η IDEAL Holdings στο ενιάμηνο 2025 με σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας και βελτίωση των βασικών οικονομικών μεγεθών σε όλες τις εταιρείες.

Τα οικονομικά μεγέθη σε όλες τις εταιρίες της IDEAL Holdings σημείωσαν άνοδο. Τα συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν σε 39 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 44%. Τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 23,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 55%. Τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 16,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 62%. Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε 59,4 εκατ. ευρώ.

Ο κλάδος εξειδικευμένου λιανεμπορίου της IDEAL Holdings συνέχισε την ανοδική πορεία και στο εννεάμηνο του 2025, καταγράφοντας θετικές επιδόσεις σε βασικά μεγέθη και δείκτες εμπορικής δραστηριότητας. Ειδικότερα, τα πολυκαταστήματα attica κατέγραψαν αύξηση εσόδων κατά 5%, στα 167,7 εκατ. ευρώ που αποτελεί και την υψηλότερη επίδοση των τελευταίων 5 ετών για την αντίστοιχη χρονική περίοδο. Τα συγκρίσιμα EBITDA αυξήθηκαν κατά 6% σε 19,0 εκατ. ευρώ, ενώ τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων (ΕBΤ) κατέγραψαν άνοδο 13% και διαμορφώθηκαν σε 14,2 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 15,1 εκατ. ευρώ την 30.09.2025, λαμβάνοντας υπόψη απαιτήσεις χρεωστικών και πιστωτικών καρτών ύψους 8,6 εκατ. ευρώ.

Εντός του ενιάμηνου 2025, τα φυσικά καταστήματα υποδέχθηκαν 4,9 εκατ. επισκέπτες ενώ ενισχύθηκε σημαντικά η αγοραστική κίνηση από ταξιδιώτες τρίτων χωρών, με αύξηση των πωλήσεων Tax Free κατά 6%. Το ηλεκτρονικό κατάστημα (attica eshop), με συνεχή ανάπτυξη και διεύρυνση της προϊοντικής γκάμας, σημείωσε αύξηση εσόδων κατά 30%.

Ο κλάδος πληροφορικής της IDEAL Holdings κατέγραψε βελτίωση στα συγκρίσιμα αποτελέσματα και την κερδοφορία. Συγκεκριμένα, τα συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν σε 11,4 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 17%, ενώ τα συγκρίσιμα κέρδη προ Φόρων(EBT) ενισχύθηκαν αντίστοιχα κατά 17% σε 9,5 εκατ. ευρώ. Το 2025 οι εταιρίες στόχευσαν στρατηγικά στην αύξηση του περιθωρίου κέρδους έναντι των εσόδων. Αποτέλεσμα ήταν το περιθώριο EBITDA να παρουσιάσει σημαντική αύξηση σε 15% από 11%, με συνέπεια τα έσοδα να είναι μειωμένα κατά 12% και να διαμορφώνονται σε 77,8 εκατ. ευρώ. Οι εταιρίες θα συνεχίσουν και το επόμενο έτος την διατήρηση του περιθωρίου EBITDA παράλληλα με την αύξηση των εσόδων. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων, στο τέλος του εννεαμήνου 2025, διαμορφώθηκε σε 67 εκατ. ευρώ, διασφαλίζοντας υψηλά περιθώρια στις μελλοντικές ροές, ενώ τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 19,5 εκατ. ευρώ.

Ο κλάδος τροφίμων της IDEAL Holdings συνέχισε να παρουσιάζει ισχυρή λειτουργική απόδοση, κατά το εννεάμηνο του 2025, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και την προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 95,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο που αποτελεί την υψηλότερη επίδοση της τελευταίας πενταετίας για αντίστοιχη περίοδο. Τα συγκρίσιμα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 9,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 7%. Τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων (EBT) κατέγραψαν άνοδο 81% και διαμορφώθηκαν σε 5,8 εκατ. ευρώ κυρίως ως αποτέλεσμα της αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας, καθώς και της μείωσης του δανεισμού και του κόστους χρηματοδότησης σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε 35,2 εκατ. ευρώ (30.09.2025).

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της IDEAL Holdings, Λάμπρος Παπακωνσταντίνου σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, υπογράμμισε: «Η θετική πορεία των επιδόσεών μας συνεχίστηκε και στο ενιάμηνο του 2025, επιβεβαιώνοντας την ανοδική τάση που έχει διαμορφωθεί για την IDEAL Holdings από τις αρχές του έτους. Πλέον κινούμαστε σταθερά προς την επίτευξη των ετήσιων στόχων μας, επιβεβαιώνοντας τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής μας αλλά και τη δυνατότητά μας να δημιουργούμε πραγματική αξία μέσα από στοχευμένες επενδύσεις, οργανική ανάπτυξη και υγιή εταιρική διακυβέρνηση. Ταυτόχρονα, η ισχυρή κεφαλαιακή μας βάση και η αυξημένη ρευστότητα θα ενισχύσουν περαιτέρω τη δυναμική μας για νέες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που απελευθερώνουν τη δύναμη των επενδύσεων».