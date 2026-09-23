AS Company: Άλμα 65,1% στα καθαρά κέρδη το α’ εξάμηνο – Στα 15,95 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Η AS Company ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου, με τον όμιλο να διατηρεί τη θετική αναπτυξιακή του πορεία και να καταγράφει σημαντική βελτίωση στην κερδοφορία και στα περιθώρια κέρδους, ενισχυμένες ήταν και οι λειτουργικές ταμειακές ροές, ενώ ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 15,95 εκατ. ευρώ, έναντι 15,31 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 4,19%. Η βελτίωση στην κερδοφορία αποτυπώθηκε και στα κέρδη του ομίλου, με το μικτό περιθώριο κέρδους να διαμορφώνεται σε 52,21%, έναντι 48,32% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 3,89 ποσοστιαίες μονάδες. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Τα EBITDA ανήλθαν σε 3,17 εκατ. ευρώ, έναντι 2,48 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 27,88%. Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 19,85%, έναντι 16,18% την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 3,12 εκατ. ευρώ, έναντι 1,83 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 70,02%, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 2,35 εκατ. ευρώ, έναντι 1,42 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, αυξημένα κατά 65,09%. Ενίσχυση λειτουργικών ταμειακών ροών Σημαντική βελτίωση παρουσίασαν και οι λειτουργικές ταμειακές ροές του ομίλου, που διαμορφώθηκαν σε 7,10 εκατ. ευρώ, έναντι 3,82 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 85,98%. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Η βελτίωση αυτή σύμφωνα με την AS Company οφείλεται κυρίως στην είσπραξη εμπορικών απαιτήσεων που είχαν διαμορφωθεί κατά την προηγούμενη χρήση, ως αποτέλεσμα των αυξημένων πωλήσεων του 2025. Η είσπραξη των συγκεκριμένων απαιτήσεων κατά την τρέχουσα περίοδο ενίσχυσε σημαντικά τις ταμειακές εισροές και τη ρευστότητα του ομίλου. Ισχυρή χρηματοοικονομική θέση Η χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου παραμένει ισχυρή, καθώς διατηρεί μηδενικό τραπεζικό δανεισμό. Το σύνολο των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και λοιπών επενδύσεων στις 30 Ιουνίου 2026 ανήλθε σε 28,48 εκατ. ευρώ, έναντι 21,17 εκατ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2025. Από το ποσό αυτό, τα επενδυτικά ακίνητα ανήλθαν σε 2,13 εκατ. ευρώ, οι επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά προϊόντα σε 12,19 εκατ. ευρώ και τα διαθέσιμα σε 14,17 εκατ. ευρώ.