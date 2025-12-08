Ξεκίνησαν οι προσφυγές (και) για τα data center

Μετά τα αιολικά, τα φωτοβολταϊκά και τις μπαταρίες, σειρά φαίνεται πως παίρνουν τα έργα κατασκευής κέντρων δεδομένων (data center) σε προσφυγές προς το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ).

Όπως προκύπτει από ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, οι κάτοικοι και οι φορείς των Σπάτων έχουν ήδη προχωρήσει σε προσφυγές στο ΣτΕ για τα διάφορα data center που σχεδιάζονται στην περιοχή. Πρόκειται για τρία επιμέρους έργα με ισχύ που κυμαίνεται από τα 12,5 έως τα 80 MW.

Στο στόχαστρο βρίσκονται οι ανησυχίες σχετικά με το θόρυβο των συγκεκριμένων μονάδων, αλλά και η ορθή εφαρμογή της αδειοδοτικής και περιβαλλοντικής διαδικασίας.

Οι κάτοικοι τονίζουν ότι οι κοντινές αποστάσεις από τους οικισμούς, σημαίνουν ότι δεν θα επιτευχθεί το όριο θορύβου που θέτει η νομοθεσία και είναι τα 50 db. Επιπλέον πρόβλημα αποτελεί το γεγονός ότι τα data center θα λειτουργούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπου ο θόρυβος δεν πρέπει να ξεπερνά τα 40 db με βάση τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Με βάση τα παραπάνω, προκύπτει ότι τα συγκεκριμένα έργα πιθανώς θα αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις στην υλοποίησή τους. Κάτι που συνέβη έντονα και στην περίπτωση των αιολικών πάρκων, όπου η αδειοδοτική διαδικασία ξεπερνά τα 5 έτη.

Οι όποιες αποφάσεις ληφθούν από το ΣτΕ και την πολεοδομία θα αποτελέσουν σημαντικό προηγούμενο και για τα υπόλοιπα αντίστοιχα έργα που σχεδιάζονται ανά τη χώρα.