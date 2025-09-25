Συμβαίνει τώρα:
Επιχειρήσεις

«Ξεπούλησε» το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

H ζήτηση ξεπέρασε, από πολύ νωρίς, την αξία του τίτλου και «απογειώθηκε» μετά τη συμμετοχή των θεσμικών επενδυτών
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Επιχειρήσεις: Περισσότερα άρθρα
Νova: Αναβάθμιση ταχυτήτων internet χωρίς επιπλέον χρέωση, σε πάνω από μισό εκατομμύριο συνδρομητές, για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου
Πάνω από 500.000 συνδρομητές της Nova μπορούν πλέον να απολαμβάνουν υψηλότερες ταχύτητες internet, αναβαθμίζοντας το πρόγραμμα Σταθερής τους χωρίς επιπλέον χρέωση
Νova: Αναβάθμιση ταχυτήτων internet χωρίς επιπλέον χρέωση, σε πάνω από μισό εκατομμύριο συνδρομητές, για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου
Newsit logo
Newsit logo