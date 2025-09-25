«Ξεπούλησε» το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Με ένα δίχως προηγούμενο μπαράζ εγγραφών ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών ολοκληρώθηκε σήμερα (25.9.2025) στις 16:00 η δημόσια προσφορά για το ομόλογο 500 εκατ. ευρώ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προσφέρθηκαν 1,2 δισ. ευρώ, με την υπερκάλυψη να διαμορφώνεται σε 2,4 φορές. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η ζήτηση για το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ξεπέρασε, από πολύ νωρίς, την αξία του τίτλου και «απογειώθηκε» μετά τη συμμετοχή των θεσμικών επενδυτών.

Η τελική απόδοση «κλειδώνει» στο χαμηλότερο εύρος, δηλαδή στο 3,2%, σύμφωνα με πληροφορίες.