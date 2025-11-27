Lidl Ελλάς: Άνω των 200 εκατ. ευρώ το νέο επενδυτικό πλάνο για την επόμενη διετία

Πάνω από 200 εκατ. ευρώ θα επενδύσει η Lidl Ελλάς σε κατασκευές, ανακαινίσεις και εκσυγχρονισμό των καταστημάτων της, μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, ενώ παράλληλα σχεδιάζει και το άνοιγμα νέων σημείων, όπως ανακοίνωσε χθες (26.11.2025) ο CEO της εταιρείας, Martin Brandenburger, σε συνάντηση με δημοσιογράφους.

Παρουσιάζοντας το πλάνο που θα καθορίσει τη στρατηγική της αλυσίδας τα επόμενα δύο χρόνια, ο Brandenburger υπογράμμισε ότι η Lidl έχει καταστήματα σε 55 σημεία εντός Αττικής και στοχεύει να διευρύνει την παρουσία της σε περισσότερες περιοχές της πρωτεύουσας. Όπως ανέφερε, «η εταιρεία παρακολουθεί τις ανάγκες της Αθήνας και αναμένεται σύντομα να ανακοινώσει νέες εξελίξεις». Στο πλαίσιο αυτό, προετοιμάζεται ένα έργο στο Μαρούσι, το οποίο εντάσσεται στους στρατηγικούς στόχους της εταιρείας για τη νέα χρονιά.

Παράλληλα, συνεχίζεται ο εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων καταστημάτων με νέα πρότυπα εμπειρίας και λειτουργίας. Ήδη έχουν ανακαινιστεί καταστήματα σε Αιγάλεω και Ρέντη, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση της τοπικής κοινότητας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται έργα στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. Εργασίες έχουν ολοκληρωθεί σε Κορωπί, Γέρακας και επίσης στον Εύοσμο, με τον CEO να σημειώνει χαρακτηριστικά ότι «η δυναμική είναι μεγάλη».

Πέρα από αυτά, μέσα στο 2026 θα ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί ο εσωτερικός εκσυγχρονισμός του κέντρου logistics στα Τρίκαλα, το οποίο τροφοδοτεί 50 καταστήματα της Κεντρικής Ελλάδας. Σε παράλληλη πορεία προχωρά και το νέο κέντρο διανομής στην Ελευσίνα, συνολικής έκτασης 62.000 τ.μ., που ανακοινώθηκε πέρυσι. «Το έργο εξελίσσεται βάσει χρονοδιαγράμματος και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2029», σημείωσε ο Brandenburger, λέγοντας πως πρόκειται για μια επένδυση που αποσκοπεί σε πράσινη πιστοποίηση, αξιοποιώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η επένδυση αυτή εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 120 εκατ. ευρώ και θα δημιουργήσει από 150 έως και 200 νέες θέσεις εργασίας.

Η θέση της Lidl στην αγορά

Το 2024 βρήκε τη Lidl Ελλάς στη δεύτερη θέση του ελληνικού οργανωμένου λιανεμπορίου ως προς τον τζίρο, ο οποίος εκτιμάται πως άγγιξε τα δύο δισ. ευρώ.

Στην κορυφή της αγοράς βρίσκεται ο όμιλος Σκλαβενίτη με 5,56 δισ. ευρώ για το 2024, ενώ την τρίτη θέση καταλαμβάνει η ΑΒ Βασιλόπουλος με τζίρο 1,94 δισ. ευρώ.

Το 2026 έρχεται το Lidl House Athens

Την ίδια στιγμή, ο επικεφαλής της Lidl αποκάλυψε ένα νέο project που αναμένεται να εγκαινιαστεί τον Μάρτιο του 2026 και φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς στην καρδιά της Αθήνας, το Lidl House Athens.

«Δεν θα λειτουργεί ως κατάστημα, αλλά ως ένας ζωντανός χώρος εμπειριών γύρω από τη διατροφή, την ποιότητα ζωής και την ελληνική γαστρονομική παραγωγή», όπως σχολίασε.

Στο Lidl House Athens θα πραγματοποιούνται μαθήματα μαγειρικής, θεματικές εκδηλώσεις και συζητήσεις για το φαγητό, με συμμετοχή παραγωγών τόσο μικρής όσο και μεγάλης κλίμακας. Όλες οι δράσεις θα είναι ανοιχτές στο κοινό και χωρίς κόστος συμμετοχής, με στόχο τη σύνδεση του καταναλωτή με το ελληνικό τρόφιμο. Η ακριβής τοποθεσία του χώρου αναμένεται να γίνει γνωστή μέσα στις επόμενες ημέρες.

Self checkout και νέα τεχνολογία στα καταστήματα

Όσον αφορά την τεχνολογική αναβάθμιση του δικτύου, ο Martin Brandenburger στάθηκε ιδιαίτερα στην επέκταση των self checkout στα καταστήματα της Lidl. Όπως ανέφερε, τα αυτόματα ταμεία λειτουργούν ήδη σε περίπου 40 σημεία, ενώ μέσα στον επόμενο χρόνο προβλέπεται η εγκατάστασή τους σε ακόμη 140 καταστήματα.

Στόχος της εταιρείας είναι έως το 2027 να έχουν εξοπλιστεί με self checkout όλα τα καταστήματα της Lidl στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, σε κάθε κατάστημα θα λειτουργούν κατά μέσο όρο έξι αυτόματα ταμεία και τρία έως πέντε συμβατικά, με την συνολική επένδυση να εκτιμάται σε διψήφιο αριθμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Martin Brandenburger ολοκληρώνει έναν κύκλο τεσσάρων ετών στην ηγεσία της Lidl Ελλάς και, από την 1η Μαρτίου 2026, θα αναλάβει νέο ρόλο ως CEO της Lidl Ιταλίας και Lidl Μάλτας. Τη θέση του θα αναλάβει προσωρινά ο Μίλτος Φοροζίδης, ο οποίος καλείται να καθοδηγήσει την εταιρεία στη μεταβατική αυτή περίοδο.