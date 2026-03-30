Μακριά από τον εθνικό στόχο παραμένει το μείγμα αιολικών-φωτοβολταϊκών, μπαίνουν άμεσα στην πρίζα οι πρώτες μπαταρίες

Η επιτυχημένη πορεία των επενδύσεων στις ΑΠΕ τα τελευταία χρόνια έχει δώσει τη θέση της σε προβλήματα που πρέπει να λυθούν, ώστε να εξορθολογιστεί το μείγμα παραγωγής και να συνεχιστούν οι επενδύσεις αιολικών και φωτοβολταϊκών.

Σύμφωνα με τη ΡΑΑΕΥ, αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην αδειοδοτική ουρά έργα ΑΠΕ συνολικής ισχύος 77 GW, μετά την ακύρωση αδειών 45-50 GW τα τελευταία χρόνια λόγω επενδύσεων που είχαν βαλτώσει.

Η ήδη εγκατεστημένη ισχύς βρέθηκε στα 16,1 GW στα τέλη του 2025, εκ των οποίων 10,2 GW φωτοβολταϊκών και 5,4 GW αιολικών. Να θυμίσουμε επίσης ότι ο στόχος που έχει τεθεί με βάση το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) είναι για 13,5 GW φ/β και 10,8 αιολικών για το 2030.

Σε μια αποτύπωση της σημερινής κατάστασης προχώρησε την Παρασκευή σε ειδική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ, Ιωάννης Μάργαρης.

Όπως τόνισε, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επηρεάζει τους σχεδιασμούς και επιβεβαιώνει τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας για την κάθε χώρα: «Δικαιώθηκαν όσοι ανέδειξαν παλαιότερα τη σημασία της πράσινης μετάβασης ιδίως στην Ελλάδα. Ακόμα και οι πιο δύσπιστοι απέναντι στις ΑΠΕ κατάλαβαν πλέον τη σημασία της μεγάλης διείσδυσης που έχουμε σαν χώρα».

Πάντως, τα προβλήματα παραμένουν, καθώς η Ελλάδα διαθέτει σήμερα περί τα 18 GW σε λειτουργία, αλλά δεν έχει ακόμα καθόλου αποθήκευση ενέργειας. Τα αποτελέσματα είναι ορατά στις αναγκαστικές περικοπές παραγωγής ΑΠΕ, που ασκούν πιέσεις στους επενδυτές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ, υπάρχουν αυτή τη στιγμή άλλα 15 GW έργων ΑΠΕ τα οποία έχουν λάβει οριστικούς όρους σύνδεσης και μαζί με τις υπόλοιπες κατηγορίες που βρίσκονται σε προτεραιότητα, πρόκειται για ένα σύνολο 33 GW με εξασφαλισμένη πρόσβαση.

Μείζον θέμα αποτελεί η αναλογία αιολικών-φωτοβολταϊκών στο σύστημα, η οποία παραμένει μακριά από το στόχο του ΕΣΕΚ. «Το εθνικό σχέδιο είναι ένα εργαλείο πολιτικής που στον πυρήνα του έχει την οικονομικότητα, άρα οδηγούμαστε εκ των πραγμάτων σε ένα μη οικονομικό σύστημα. Η αναλογία αιολικών-φωτοβολταϊκών είναι 1-2 και υπό αυτές τις συνθήκες θα γίνει χειρότερη καθώς οδεύουμε προς το 2030», παρατήρησε ο κ. Μάργαρης.

Από την πλευρά του, ο γενικός διευθυντής της ΕΛΕΤΑΕΝ, Παναγιώτης Παπασταματίου, θεωρεί βέβαιο ότι χρειαζόμαστε σαν χώρα κι άλλες επενδύσεις ΑΠΕ, αλλά πρέπει να επικεντρωθούν από εδώ και πέρα σε περισσότερα αιολικά.

«Ο συνδυασμός με την αποθήκευση θα καταλήξει στο βέλτιστο μείγμα για τον καταναλωτή. Δεν χρειάζεται να αλλάξουν οι προτεραιότητες σύνδεσης των έργων, όμως οι διαχειριστές όταν δίνουν όρους σύνδεσης, θα πρέπει να τηρούν την αναλογία που προβλέπει το ΕΣΕΚ», σημείωσε.

Στα παραπάνω να προσθέσουμε ότι τις τελευταίες ημέρες ο ΑΔΜΗΕ έδωσε το πράσινο φως για την πρώτη ηλέκτριση αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης με μπαταρίες. Έτσι, μέσα στους αμέσως επόμενους μήνες αναμένεται να μπουν στο σύστημα σταδιακά τα 700 MW του πρώτου κύματος.

Στην αδειοδοτική ουρά υπάρχουν πολλά γιγαβάτ αιτήσεων για αυτόνομες μπαταρίες, όπως και για έργα ΑΠΕ που συνδυάζονται με μπαταρία και αναμένουν να συνδεθούν. Πάντως, υπάρχουν αποφάσεις της Πολιτείας που δεν έχουν ακόμα εφαρμοστεί και ο ΑΔΜΗΕ αναμένει τις σχετικές οδηγίες από το ΥΠΕΝ για να τους δώσει προσφορές σύνδεσης.