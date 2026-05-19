Συνελήφθη ο γιος του ιδρυτή της Mango για τον θάνατο του πατέρα του Ίσακ Άντικ

Σοκ έχει προκαλέσει στην Ισπανία η είδηση της σύλληψης του Τζόναθαν Άντικ, γιου του ιδρυτή της γνωστής εταιρείας μόδας Mango, Ίσακ Άντικ. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από τις αρχές της Καταλονίας στο πλαίσιο έρευνας για τον θάνατο του πατέρα του, ο οποίος είχε χάσει τη ζωή του τον Δεκέμβριο του 2024, λόγω πτώσης από ύψος 150 μέτρων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας με την οικογένειά του στην Καταλονία.

Ο θάνατός του ιδρυτή της Mango στην Ισπανία αρχικά αποδόθηκε σε ατύχημα αλλά στη συνέχεια οι υποψίες έπεσαν στον γιο του, τον 44χρονο Τζόναθαν καθώς έπεσε σε αντιφάσεις.

Mango founder Isak Andic who died in December 2024 after falling from a cliff while hiking with his son Jonathan https://t.co/6D2qZDV0lJ — Bloomberg (@business) May 19, 2026

Σύμφωνα με ανακοίνωση των ισπανικών Αρχών, ο Τζόναθαν Άντικ ανακρίνεται από τους ερευνητές, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε τη σύλληψη του Τζόναθαν Άντικ, δηλώνοντας ότι κατηγορείται για τη δολοφονία του πατέρα του. «Μπορώ να επιβεβαιώσω τη σύλληψη του Jonathan Andic με την υποψία της ανθρωποκτονίας του πατέρα του, Isak Andic».

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στο δικαστήριο του Μαρτορέλ, κοντά στη Βαρκελώνη, όπου θα καταθέσει ενώπιον ανακριτή.

Πέρυσι, η οικογένεια είχε εκδώσει ανακοίνωση μέσω της οποίας υποστήριζε την αθωότητά του, μετά από δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι βρισκόταν υπό επίσημη έρευνα.

«Η οικογένεια θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές, όπως έκανε μέχρι σήμερα. Παράλληλα, εμπιστεύεται ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σύντομα και ότι θα αποδειχθεί η αθωότητα του Τζόναθαν Άντικ», ανέφερε τότε η ανακοίνωση.

Το σημείο όπου έπεσε ο ιδρυτής της Mango:

Η αλυσίδα Mango ιδρύθηκε το 1984 από τον Ισάκ Άντικ, επιχειρηματία με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη, ο οποίος είχε μετακομίσει στην Καταλονία τη δεκαετία του 1960. Θεωρούνταν ένας από τους βασικούς ανταγωνιστές του ιδρυτή της Zara, Amancio Ortega.

Την περίοδο του θανάτου του, ο Άντικ ήταν μη εκτελεστικός πρόεδρος της Mango και η περιουσία του εκτιμάται στα 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Forbes.

Ο Τζόναθαν Άντικ αρνήθηκε από την πρώτη στιγμή οποιαδήποτε εμπλοκή στον θάνατο του πατέρα του και υποστηρίζει ότι επρόκειτο για ατύχημα κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας τους σε δημοφιλές τουριστικό σημείο.

Η αρχική έρευνα για τον θάνατο του ιδρυτή της Mango είχε κλείσει τον Ιανουάριο του 2025, όταν δικαστής είχε κρίνει ότι δεν υπήρχαν στοιχεία εγκληματικής ενέργειας.

Ωστόσο, η υπόθεση άνοιξε ξανά αργότερα, με την αστυνομία να εξετάζει τα κινητά τηλέφωνα του Τζόναθαν Άντικ και των αδελφών του, Τζούντιθ και Σάρα Άντικ.

Από τα σοκάκια της Κωνσταντινούπολης στην αυτοκρατορία της Mango

Ο Ίσακ Άντιτς γεννήθηκε το 1953 στην Κωνσταντινούπολη και μεγάλωσε μέσα σε μαγαζιά υφασμάτων, ανάμεσα σε εμπόρους, πάγκους και τον παλμό της αγοράς. Από μικρός έμαθε να παρατηρεί τους ανθρώπους και τις συνήθειές τους, μια ικανότητα που αργότερα θα καθόριζε ολόκληρη την επιχειρηματική του φιλοσοφία.

Στα χρόνια της δεκαετίας του ’60 η οικογένειά του εγκαταστάθηκε στην Καταλονία, αναζητώντας καλύτερες συνθήκες ζωής. Παρότι δυσκολευόταν με τη γλώσσα, ο νεαρός Ίσακ καταλάβαινε ήδη κάτι πολύ περισσότερο ουσιαστικό: πώς λειτουργεί το εμπόριο και τι κάνει έναν άνθρωπο να νιώθει όμορφα μέσα στα ρούχα του.

Τα πρώτα του βήματα τα έκανε πουλώντας πουκάμισα στους δρόμους της Βαρκελώνης. Παρατηρούσε τον τρόπο που κινούνταν οι πελάτες, τι επέλεγαν να φορέσουν στην καθημερινότητά τους και πώς άλλαζε η αυτοπεποίθησή τους όταν έβρισκαν κάτι που τους ταίριαζε πραγματικά.

Αυτή η εμπειρία έγινε η βάση για τη δημιουργία της Mango το 1984, την οποία ίδρυσε μαζί με τον αδελφό του Ναχμάν. Το όραμά του δεν ήταν απλώς να δημιουργήσει μια επιτυχημένη αλυσίδα μόδας, αλλά να αποτυπώσει μια αυθεντική μεσογειακή αισθητική: λιτές γραμμές, κομψότητα χωρίς υπερβολές και στυλ που δεν φωνάζει.

Μέσα σε λίγα χρόνια, η Mango εξελίχθηκε από ένα μικρό κατάστημα στη Βαρκελώνη σε παγκόσμιο κολοσσό με περισσότερα από 2.500 σημεία πώλησης σε 110 χώρες. Παρά την τεράστια επιτυχία, ο Άντιτς απέφευγε τη δημοσιότητα. Δεν κυνηγούσε τα φώτα της μόδας, σπάνια παραχωρούσε συνεντεύξεις και κρατούσε την προσωπική του ζωή μακριά από τα media.

Άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί του θυμούνται ότι προτιμούσε να επισκέπτεται διακριτικά τα καταστήματα της εταιρείας, να αγγίζει ο ίδιος τα υφάσματα και να δίνει σημασία ακόμα και στην παραμικρή λεπτομέρεια, όπως η εικόνα ενός ραφιού ή η παρουσίαση μιας βιτρίνας.

Ήταν τελειομανής, αλλά όχι άνθρωπος της επίδειξης. Ο ίδιος προτιμούσε μια ήρεμη ζωή, μοιράζοντας τον χρόνο του ανάμεσα στη Βαρκελώνη και την εξοχή.

Η μοιραία πεζοπορία και το μυστήριο

Η 14η Δεκεμβρίου 2024 ξεκίνησε σαν μια συνηθισμένη ημέρα. Ο Ίσακ Άντιτς και ο γιος του, Τζόναθαν, αποφάσισαν να κάνουν πεζοπορία στο Collbató, κοντά στο Montserrat, σε μια διαδρομή που γνώριζαν καλά.

Λίγες ώρες αργότερα, ο ιδρυτής της Mango εντοπίστηκε νεκρός έπειτα από πτώση σε χαράδρα περίπου εκατό μέτρων. Ο γιος του ειδοποίησε τις αρχές και οι πρώτες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για τραγικό δυστύχημα.

Οι αρχές πήραν καταθέσεις από ανθρώπους του περιβάλλοντός του, ανάμεσά τους και τη σύντροφό του Estefania Knuth, καταλανή πρωταθλήτρια του ερασιτεχνικού γκολφ και επιχειρηματία, η οποία υποστήριξε ότι οι σχέσεις πατέρα και γιου ήταν τεταμένες.

Αρχικά, τίποτα δεν έδειχνε εγκληματική ενέργεια. Ωστόσο, όσο περνούσαν οι μήνες, οι έρευνες των Mossos d’Esquadra συνεχίζονταν διακριτικά. Οι καταθέσεις του Τζόναθαν φέρονται να παρουσίαζαν αντιφάσεις, ενώ στοιχεία από το κινητό τηλέφωνο του Άντιτς δημιούργησαν νέα ερωτήματα σχετικά με τις κινήσεις εκείνης της ημέρας.

Καμία σαφής απάντηση δεν δόθηκε, όμως οι αμφιβολίες άρχισαν να πυκνώνουν.

Τον Οκτώβριο του 2025 η υπόθεση επανήλθε στο προσκήνιο, αυτή τη φορά με το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας να εξετάζεται επίσημα. Ο Τζόναθαν Άντιτς, αντιπρόεδρος της Mango και το μοναδικό άτομο που βρισκόταν μαζί με τον πατέρα του στο βουνό, τέθηκε υπό έρευνα.

Η οικογένεια, πάντως, δηλώνει απόλυτη εμπιστοσύνη στην αθωότητά του και επιμένει ότι συνεργάζεται πλήρως με τις δικαστικές αρχές.

Η επόμενη μέρα για τη Mango

Μετά τον θάνατο του Άντιτς, η Mango πέρασε σε νέα εποχή. Ο διευθύνων σύμβουλος Τόνι Ρουίθ ανέλαβε την προεδρία του ομίλου, αποτελώντας το πρώτο πρόσωπο εκτός οικογένειας που έφτασε στην κορυφή της εταιρείας.

Ο Τζόναθαν διατήρησε τον ρόλο του αντιπροέδρου, ενώ οι αδελφές του, Τζούντιθ και Σάρα, ανέλαβαν θέσεις στη μητρική εταιρεία MNG.

Η οικογένεια επέλεξε να αποφύγει δημόσιες τοποθετήσεις και εμφανίσεις – μία στάση που πολλοί θεωρούν πως αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία του ίδιου του Ίσακ Άντιτς.