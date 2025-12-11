Mastercard: Η επόμενη ημέρα των ηλεκτρονικών πληρωμών στην Ελλάδα

Εντυπωσιακή άνοδο σημείωσαν και φέτος οι ηλεκτρονικές πληρωμές στην Ελλάδα, με τον Country Manager της Mastercard για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, Παναγιώτη Πολύδωρο, να εκτιμά ότι το 2025 η αγορά θα κινηθεί με ρυθμό αύξησης περίπου 9%, έναν ρυθμό που ο ίδιος χαρακτηρίζει «υγιή και σταθερό», αν και σαφώς πιο συγκρατημένο σε σχέση με τα αλματώδη ποσοστά των προηγούμενων ετών.

Η επιβράδυνση αυτή, όπως εξήγησε χθες (10.12.2025) ο Country Manager της Mastercard κατά τη διάρκεια δημοσιογραφικής ενημέρωσης, δεν αποτελεί σημάδι κόπωσης της αγοράς ηλεκτρονικών πληρωμών, αλλά μια απολύτως φυσική εξέλιξη μιας διαδρομής που ξεκίνησε από εξαιρετικά χαμηλή βάση και πλέον συγκλίνει σταδιακά με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η χρήση της κάρτας έχει φτάσει σε επίπεδα που προσεγγίζουν τον μέσο όρο της ευρωπαϊκής αγοράς, γεγονός που περιορίζει το περιθώριο για εκρηκτικούς ρυθμούς ανάπτυξης, χωρίς ωστόσο να ανακόπτει τη συνολική δυναμική του κλάδου.

Παρά τη σταδιακή ωρίμανση της αγοράς, ο κ. Πολύδωρος επεσήμανε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν παράγοντες που τροφοδοτούν την ανάπτυξη, όπως η μετατροπή των κοινωνικών επιδομάτων σε πληρωμές με κάρτα, η είσοδος νέων χρηστών στο οικοσύστημα των ηλεκτρονικών πληρωμών και η ολοένα εντονότερη προτίμηση των καταναλωτών να εξοφλούν τους λογαριασμούς κοινής ωφελείας μέσω κάρτας, μια συνήθεια που μέχρι πρόσφατα συνδεόταν σχεδόν αποκλειστικά με τη χρήση μετρητών.

Με το βλέμμα στραμμένο στο 2026, ο ίδιος εντοπίζει δύο καίριους τομείς στους οποίους η αγορά μπορεί να επιταχύνει την υιοθέτηση ηλεκτρονικών πληρωμών. Ο πρώτος αφορά τα μικρά σημεία πώλησης, όπου η εμπειρία του χρήστη δεν ανταποκρίνεται πάντα στα επίπεδα ταχύτητας και ευκολίας που έχει πλέον συνηθίσει μέσα από τις μεγάλες αλυσίδες και τα ηλεκτρονικά καταστήματα. Η Mastercard επιδιώκει να διασφαλίσει ότι ο καταναλωτής θα μπορεί να πληρώνει οπουδήποτε με την ίδια άνεση και συνέπεια, ανεξάρτητα από το μέγεθος του εμπόρου ή το κανάλι πώλησης. Ο δεύτερος τομέας αφορά τις εταιρικές συναλλαγές, όπου στόχος είναι η κάρτα να ενσωματωθεί φυσικά στις καθημερινές διαδικασίες των επιχειρήσεων, μετατρεπόμενη σε «αναπόσπαστο εργαλείο» της λειτουργίας τους.

Οι συνέργειες που θα ωριμάσουν μέσα στο 2026

Η Mastercard επενδύει συστηματικά σε συνεργασίες με μεγάλους εμπόρους, βελτιώνοντας την εμπειρία του τελικού χρήστη μέσα από προνόμια και κοινές δράσεις. Η συνέργεια με το Skroutz, το eFood, τα εμπορικά κέντρα της LAMDA και πρόσφατα τον Κωτσόβολο αποτελεί βασικό άξονα αυτής της στρατηγικής.

Όπως υποστήριξε ο κ. Πολύδωρος, οι συνεργασίες αυτές θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο το 2026, με νέες δράσεις που θα «επιβραβεύουν πραγματικά τον καταναλωτή». Μέσα στο 2026 αναμένεται να ανακοινωθεί και το Mastercard Day, μία ημέρα αφιερωμένη στους κατόχους της Mastercard, για την οποία δεν αποκάλυψε περισσότερα.

Παράλληλα, η Mastercard έχει επενδύσει σημαντικά κεφάλαια σε διεθνείς καμπάνιες που στοχεύουν στην προσέλκυση τουριστών. Για το 2026, η εταιρεία προετοιμάζει μια μεγάλη συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ), με ιδιαίτερη στόχευση στους πελάτες της Bank of China (BOC), δηλαδή ένα κοινό 50 εκατομμυρίων ανθρώπων. Η ίδια καμπάνια δοκιμάστηκε στην Ισπανία και εμφάνισε εντυπωσιακά αποτελέσματα, γεγονός που κάνει τον κ. Πολύδωρο ιδιαίτερα αισιόδοξο και για την ελληνική εκδοχή.

Το νέο σύστημα πληρωμών που μεταμορφώνει τα περιαστικά ΚΤΕΛ

Μια από τις πιο καινοτόμες πρωτοβουλίες της Mastercard αφορά τα περιαστικά ΚΤΕΛ. Το 2026 αναμένεται να ενεργοποιηθεί ένας πλήρης στόλος λεοφορείων, επιτρέποντας στους επιβάτες να κάνουν tap in – tap out, όπως στα σύγχρονα συστήματα μεταφορών του Λονδίνου, και να πληρώνουν με την κάρτα τους.

«Είμαστε σε πιλοτικό στάδιο με περίπου 600 λεωφορεία και η προσδοκία είναι ότι όλος ο στόλος (και τα 3.500 ΚΤΕΛ) θα ενεργοποιηθεί μέσα στο 2026», σημείωσε ο Country Manager της εταιρείας.

Η εμπειρία αυτή θα απλοποιήσει τις μετακινήσεις τόσο για τους πολίτες όσο και για τους τουρίστες, προσφέροντας ταχύτητα και διαφάνεια στη χρέωση του κομίστρου.

Η εποχή του Click-to-Pay

Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στη διαδικτυακή εμπειρία παραμένει το γεγονός ότι ο χρήστης καλείται συχνά να πληκτρολογήσει τα στοιχεία της κάρτας του, μια διαδικασία που είναι χρονοβόρα, άβολη και συχνά αποτρεπτική.

Το Click-to-Pay, που αναμένεται να διατεθεί μέχρι το 2027, επιχειρεί να δώσει οριστική λύση σε αυτό το ζήτημα μέσω ενός ενιαίου ψηφιακού πορτοφολιού που λειτουργεί ανεξάρτητα από τον έμπορο ή την πλατφόρμα.

Ο χρήστης θα μπορεί να πραγματοποιεί πληρωμές χωρίς να καταχωρεί τα 16 ψηφία της κάρτας του, αξιοποιώντας αποκλειστικά τα tokens, τους μοναδικούς κωδικούς οι οποίοι, ακόμη κι αν υποκλαπούν, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν οπουδήποτε αλλού.

Η μετάβαση στις tokenized συναλλαγές, όπως τόνισε ο κ. Πολύδωρος, δεν προσφέρει μόνο μεγαλύτερη ασφάλεια, αλλά και μια αίσθηση προχωρημένης ψηφιακής κανονικότητας, όπου η εμπειρία των πληρωμών γίνεται όσο το δυνατόν πιο αόρατη, γρήγορη και απροβλημάτιστη.