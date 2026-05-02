Πάτρα, Ηγουμενίτσα και Αστακός διεκδικούν τη λιμενική βάση της γεώτρησης στο Ιόνιο – Οι ευκαιρίες για κάθε περιοχή

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται τα λιμάνια της Πάτρας, της Ηγουμενίτσας και του Αστακού, σχετικά με τις γεωτρήσεις υδρογονανθράκων στο Ιόνιο. Ωστόσο, διεκδικώντας το έργο, οι επικεφαλής της κάθε πλευράς βρίσκονται αντιμέτωποι με μια σειρά σύνθετων προβλημάτων

Οι γεωτρήσεις υδρογονανθράκων στην περιοχή, απαιτούν για τα λιμάνια σειρά διαδικασιών που περιλαμβάνουν εφοδιαστική υποστήριξη, τεχνικές εργασίες, συντήρηση εξοπλισμού και μεταφορά προσωπικού, προκειμένου να προκύψει ένας δυναμικός κύκλος εργασιών με ισχυρό αποτύπωμα στην τοπική και εθνική οικονομία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, σε επενδύσεις γεωτρήσεων που προσεγγίζουν το 1 δισ. ευρώ, σημαντικό τμήμα – που μπορεί να φτάσει έως και τα 400 εκατ. ευρώ – κατευθύνεται σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τη λιμενική υποστήριξη και τις συνοδευτικές υπηρεσίες. Αυτό σημαίνει ότι ένα μεγάλο μέρος της συνολικής αξίας δεν περιορίζεται στο υπέδαφος, αλλά διαχέεται στην εφοδιαστική και βιομηχανική αλυσίδα που ξεκινά από το λιμάνι.

Έτσι, λοιπόν, η επιλογή της βάσης δεν αποτελεί απλώς τεχνική απόφαση, αλλά στρατηγική επιλογή με ευρύτερες οικονομικές και αναπτυξιακές προεκτάσεις για την περιοχή που θα φιλοξενήσει το έργο.

Εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας για την Πάτρα

Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠΑ (Οργανισμός Λιμένος Πάτρας) και πρόεδρος της ΕΛΙΜΕ (Ένωση Λιμένων Ελλάδας), Παναγιώτης Αναστασόπουλος, ανέφερε πως η δραστηριότητα αυτή δημιουργεί ένα ευρύ φάσμα οικονομικών ωφελειών, με αιχμή τη διαμόρφωση μιας σταθερής ροής εσόδων από υπηρεσίες υψηλής αξίας, όπως η εξυπηρέτηση εξειδικευμένων πλοίων υποστήριξης, η διαχείριση ενεργειακού εξοπλισμού και η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών logistics.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τόνισε ότι ότι μπορούν να δημιουργηθούν εκατοντάδες άμεσες θέσεις εργασίας και πολλαπλάσιες έμμεσες. Οι άμεσες θέσεις αφορούν εξειδικευμένους τομείς, όπως οι λιμενικές λειτουργίες, οι τεχνικές υπηρεσίες, η ασφάλεια και η υποστήριξη πλοίων, ενώ οι έμμεσες εκτείνονται σε δραστηριότητες όπως οι μεταφορές, η αποθήκευση και οι υπηρεσίες.

Επισήμανε πως η γεωγραφική θέση της Πάτρας και η εγγύτητά της στα ενεργειακά πεδία του Ιονίου συνιστούν σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα οποία, σε συνδυασμό με τη θεσμική σταθερότητα του λιμένα, μπορούν να προσελκύσουν επενδύσεις και να ενισχύσουν τη θέση της Ελλάδας στον ευρύτερο ενεργειακό και λιμενικό χάρτη της περιοχής.

Το οικονομικό αποτύπωμα για Ηγουμενίτσα

Ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας, Θανάσης Πορφύρης, δήλωσε ότι η Ηγουμενίτσα δεν αποτελεί πλέον απλώς μια επιβατική πύλη προς την Ιταλία, αλλά εξελίσσεται σε κεντρικό επιχειρησιακό κόμβο για τις εξορύξεις υδρογονανθράκων στο Ιόνιο, αξιοποιώντας -και κεφαλαιοποιώντας- τη γεωγραφική της εγγύτητα στο Block 2

Σύμφωνα με τον ίδιο, η υπογραφή της σύμβασης για την ερευνητική γεώτρηση τον Απρίλιο του 2026 λειτουργεί ως καταλύτης, εντάσσοντας την Ηγουμενίτσα σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό που συνδέει την ενέργεια με σύγχρονες λιμενικές υποδομές και εφοδιαστικές αλυσίδες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Την ίδια στιγμή, αναμένεται προσέλκυση νέων επενδύσεων σε δίκτυα φυσικού αερίου και ψηφιακές υποδομές, ενισχύοντας την περιφερειακή ανάπτυξη και δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο ενεργειακό οικοσύστημα.

Ο Θ. Πορφύρης ανέφερε ότι η οικονομική διάσταση της εξέλιξης είναι εξίσου κρίσιμη, καθώς ο Δήμος Ηγουμενίτσας θα λαμβάνει ποσοστό 3,5% από τα έσοδα του λιμανιού, ενώ η Περιφέρεια Ηπείρου θα εισπράττει το 5% των εσόδων από την παραγωγή υδρογονανθράκων, με τα ποσά να κατευθύνονται σε έργα υποδομών και τοπικής ανάπτυξης.

Τα πλεονεκτήματα του Αστακού

Ο Αστακός, με το Πλατυγιάλι προβάλλει ως μια επιλογή με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για την ανάπτυξη σχετικών υποδομών. Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Akarport AE, Δημήτρη Κολώνια, στο παρελθόν είχαν πραγματοποιηθεί επαφές με εκπροσώπους του κοινοπρακτικού σχήματος που διερευνά την περιοχή, στο πλαίσιο αξιολόγησης των δυνατοτήτων του λιμένα.

Όπως επισήμανε, η ζώνη του Πλατυγιαλίου διαθέτει πλεονεκτήματα που την καθιστούν κατάλληλη για τη φιλοξενία δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την εξόρυξη, καθώς συνδυάζει χωροταξική ευελιξία και λειτουργική απομόνωση από αστικές περιοχές. Η ύπαρξη εκτεταμένων διαθέσιμων εκτάσεων διευκολύνει την ανάπτυξη εγκαταστάσεων για αποθήκευση εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη και λοιπές συνοδευτικές λειτουργίες.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στα τεχνικά χαρακτηριστικά του λιμένα, με τα βάθη να κρίνονται επαρκή για την εξυπηρέτηση εξειδικευμένων πλοίων, ενώ οι υφιστάμενες υποδομές παρέχουν βάση για την υποστήριξη απαιτητικών επιχειρησιακών δραστηριοτήτων.

Παράλληλα, ο λιμένας Αστακού παρουσιάζει και θεσμικό ενδιαφέρον, καθώς λειτουργεί σε πλαίσιο εταιρικής δομής που τελεί υπό τον έλεγχο τραπεζών. Η Astakos Terminal AE που διαχειρίζεται τον λιμένα, ανήκει σε σχήμα στο οποίο συμμετέχουν η Alpha Bank και η Τράπεζα Πειραιώς, μέσω της APE Investment Property A.E., γεγονός που επηρεάζει τις προοπτικές αξιοποίησης και τις μελλοντικές αποφάσεις ανάπτυξης.