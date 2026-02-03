Επιχειρήσεις

Με αύξηση πωλήσεων 5% «βλέπει» το 2026 η Jumbo

Οι πωλήσεις τον Ιανουάριο αυξήθηκαν κατά περίπου 8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025
EUROKINISSI
EUROKINISSI / ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Αύξηση πωλήσεων κατά 5% προβλέπει ο όμιλος Jumbo για το 2026, ενώ τα καθαρά κέρδη εκτιμώνται μεταξύ 310 και 320 εκατ. ευρώ, παρά το απαιτητικό μακροοικονομικό περιβάλλον και τις αυξημένες πιέσεις στη Ρουμανία λόγω υποτίμησης του νομίσματος και φορολογικών επιβαρύνσεων.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της εταιρείας Jumbo, με ισχυρό ισολογισμό, μηδενικό τραπεζικό δανεισμό και υψηλή ρευστότητα, εφαρμόζει πειθαρχημένη πολιτική κεφαλαιακής κατανομής, στηρίζοντας τη διατηρήσιμη αύξηση των πωλήσεων και συνδυάζοντας τη διανομή μερισμάτων προς τους μετόχους με συνεχή επανεπένδυση σε υποδομές, δίκτυο καταστημάτων και εφοδιαστική αλυσίδα.

Με βασικό θέμα την έγκριση της πρότασης για την καταβολή έκτακτης χρηματικής διανομής για το 2026, μικτού ποσού 0,50 ευρώ ανά μετοχή, πραγματοποιείται αύριο (4.2.2026) στις 16:00 η έκτακτη γενική συνέλευση της Jumbo στα γραφεία διοίκησης της εταιρείας.

Ιδιαίτερα θετική καταγράφεται η έναρξη της νέας χρήσης, καθώς σε επίπεδο Ομίλου οι πωλήσεις τον Ιανουάριο του 2026 αυξήθηκαν κατά περίπου 8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, παρά τις δυσμενείς επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων σε Ελλάδα και Βαλκάνια.

Στην Ελλάδα, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας σημείωσαν αύξηση περίπου 11%, ενώ στην Κύπρο οι πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά περίπου 12%. Στη Βουλγαρία, το δίκτυο καταστημάτων και το ηλεκτρονικό κατάστημα κατέγραψαν άνοδο πωλήσεων της τάξης του 15%.

Αντίθετα, στη Ρουμανία οι πωλήσεις του δικτύου και του e-shop υποχώρησαν κατά περίπου 4% τον Ιανουάριο του 2026, σε ετήσια βάση, αντανακλώντας τις δυσκολίες του τοπικού οικονομικού περιβάλλοντος.

