Mε επενδύσεις 4 δισ. ευρώ ο στρατηγικός ορίζοντας της Motor Oil έως το 2030

Στη νέα φάση που διαμορφώνεται για τον ενεργειακό κλάδο, ο Όμιλος Motor Oil υλοποιεί ένα εκτεταμένο πρόγραμμα επενδύσεων ύψους 4 δισ. ευρώ μέχρι το 2030, διαμορφώνοντας μια πολυεπίπεδη στρατηγική που επηρεάζει τον χάρτη της ελληνικής αλλά και της περιφερειακής αγοράς ενέργειας.

Ο σχεδιασμός του Ομίλου πέραν του πλάνου επενδύσεων οργανώνεται γύρω από τρεις βασικούς άξονες ανάπτυξης, τα καύσιμα, την ηλεκτρική ενέργεια και την κυκλική οικονομία. Παράλληλα, η Motor Oil έχει ήδη τοποθετηθεί σε τρεις κυρίαρχες τάσεις που διαμορφώνουν το ενεργειακό τοπίο τα επόμενα χρόνια: την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, τον επιταχυνόμενο εξηλεκτρισμό της οικονομίας και τη μετάβαση σε πιο βιώσιμες λύσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δραστηριότητα της διύλισης παραμένει η βασική δύναμη και το κεντρικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του Ομίλου. Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία προχώρησε σε στοχευμένες στρατηγικές επενδύσεις, σε μια περίοδο που γενικά το ευρωπαϊκό σύστημα διύλισης εμφάνιζε επενδυτική υστέρηση. Έτσι, το διυλιστήριο της Motor Oil κατατάσσεται σήμερα στα πιο σύγχρονα και σύνθετα της Μεσογείου, προσφέροντας στον Όμιλο σαφές επιχειρησιακό και εμπορικό πλεονέκτημα για την επόμενη περίοδο.

Στις εγκαταστάσεις των Αγίων Θεοδώρων επεξεργάζονται καθημερινά περισσότερα από 200.000 βαρέλια αργού, ενώ μέσω των σημάτων AVIN και Shell (Coral Licensee) λειτουργεί δίκτυο πάνω από 1.500 πρατηρίων σε πέντε χώρες. Παράλληλα με την αναζήτηση νέων ευκαιριών για την ενίσχυση της παραδοσιακής δραστηριότητας, ο Όμιλος επενδύει στην ηλεκτροκίνηση αλλά και σε μια νέα γενιά ενεργειακών προϊόντων, από εναλλακτικά καύσιμα και βιοκαύσιμα μέχρι τεχνολογίες υδρογόνου, προετοιμάζοντας το έδαφος για πιο καθαρές μετακινήσεις και μεταφορές.

Ο τομέας της ηλεκτρικής ενέργειας αναδεικνύεται σε έναν από τους πιο δυναμικά αναπτυσσόμενους πυλώνες του Ομίλου. Η αγορά ηλεκτρισμού βρίσκεται σε κομβικό σημείο μετάβασης και η Motor Oil έχει διαμορφώσει παρουσία μέσω δύο διακριτών, αλλά αλληλοσυμπληρούμενων πλατφορμών ανάπτυξης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πρώτη πλατφόρμα είναι η MORE, θυγατρική που έχει εξελιχθεί σε περιφερειακό παίκτη στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με χαρτοφυλάκιο κυρίως αιολικών έργων συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 847 MW. Η MORE επενδύει σταθερά σε αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, καθώς και σε λύσεις αποθήκευσης ενέργειας που ενισχύουν τη σταθερότητα του εθνικού δικτύου. Ο σχεδιασμός προβλέπει μέχρι το 2030 η εγκατεστημένη ισχύς να υπερβεί τα 2 GW και τα EBITDA να ξεπεράσουν τα 250 εκατομμύρια ευρώ.

Η δεύτερη πλατφόρμα αφορά τη συγχώνευση μεταξύ Ήρων και nrg, που ανακοινώθηκε πρόσφατα και δημιουργεί έναν νέο ολοκληρωμένο πάροχο ενέργειας. Το νέο σχήμα θα συνδυάζει μια ταχέως αυξανόμενη πελατειακή βάση με πάνω από μισό εκατομμύριο πελάτες και διαθέσιμη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 1,5 gigawatt από σύγχρονες μονάδες. Στον όμιλο εντάσσεται και η ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, η οποία λειτουργεί την αποδοτικότερη μονάδα παραγωγής ηλεκτρισμού από φυσικό αέριο στην Ελλάδα, που τέθηκε για πρώτη φορά σε εμπορική λειτουργία το 2025.

Με αυτό το σχήμα διαμορφώνεται μια ισορροπημένη και με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης παρουσία σε όλο το φάσμα της ηλεκτρικής ενέργειας, από την παραγωγή καθαρής ενέργειας και τις μονάδες φυσικού αερίου έως την προμήθεια ρεύματος σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο συνδυασμός των δραστηριοτήτων αυτών δίνει τη δυνατότητα στον Όμιλο Motor Oil να ενισχύσει την οργανική του ανάπτυξη και να διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας.

Στον τρίτο πυλώνα της κυκλικής οικονομίας, ο Όμιλος χτίζει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο μέσω εξειδικευμένων θυγατρικών, με στόχο τη διαχείριση όλο και μεγαλύτερων ποσοτήτων αποβλήτων και υπολειμμάτων, τη μεγιστοποίηση της ανάκτησης πόρων και την παραγωγή νέων προϊόντων με χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Οι κινήσεις αυτές συμπληρώνουν τη συνολική στρατηγική του Ομίλου για το 2030, που βασίζεται στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων και τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό μοντέλο.