Μείωση του τζίρου κατά τις θερινές εκπτώσεις για 8 στις 10 επιχειρήσεις – Το 84% ζητά νέο θεσμικό πλαίσιο για τις προσφορές

«Χάθηκε ακόμη ένα μεγάλο στοίχημα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την έρευνα του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, το 77,4% των επιχειρήσεων κατέγραψε πτώση τζίρου κατά τη θερινή περίοδο, ενώ το 84% ζητά νέο θεσμικό πλαίσιο για τις προσφορές». Αυτό σημειώνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Θάνος Τσαγγάρης, με αφορμή τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας για την πορεία των θερινών εκπτώσεων.
Όπως τονίζει ο κ. Τσαγγάρης, «παρά τις μεγάλες εκπτώσεις που έκαναν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν τον αθέμιτο ανταγωνισμό, η ζήτηση δεν ενισχύθηκε, επιβεβαιώνοντας ότι το 79,7% των επιχειρήσεων βιώνει την απορρύθμιση της αγοράς από τον Νόμο 4965/2022, ο οποίος απελευθέρωσε τις προσφορές. Η εκρηκτική αύξηση των λειτουργικών εξόδων των ΜμΕ την τελευταία τριετία από 26% στο 50% που καταγράφεται από το 70% των ερωτηθέντων επιχειρήσεων σε συνδυασμό με τη διαρκή μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών, δημιουργεί ένα καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που οδηγεί τις περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε αδιέξοδο βιωσιμότητας».
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ο ίδιος πρόσθεσε: «Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν ζητούν προνόμια. Ζητούν ίδιους κανόνες, ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στα εργαλεία επιβίωσης. Αν η κυβέρνηση δεν δράσει τώρα, το 50% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα κλείσει μέσα στην επόμενη τριετία».
Τα κύρια ευρήματα της έρευνας:
- Μείωση του τζίρου κατά τις θερινές εκπτώσεις παρουσίασαν σχεδόν οι 8 στις 10 εμπορικές επιχειρήσεις (ποσοστό 77,4%)
- Το 88,8% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι υπήρξε απορρύθμιση της αγορά από τον Νόμο 4965/2022, ο οποίος απελευθέρωσε τις προσφορές.
- Το 84% των επιχειρήσεων ζητάει νέο θεσμικό πλαίσιο το οποίο να περιορίζει τις προσφορές και να θέτει κανόνες που να απαγορεύουν τον αθέμιτο ανταγωνισμό από τους μεγάλους παίκτες της αγοράς.
- Συνεχής μεταφορά τζίρου από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις προς τις πολυεθνικές, τα πολυκαταστήματα και τις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες (ευρωπαϊκές και ασιατικές).
- Τα e-shop των μικρών επιχειρήσεων είναι ανενεργά, καθώς τα έσοδά τους δεν καλύπτουν τα λειτουργικά τους έξοδα (ισχύει για το 58,5% των ερωτηθέντων).
- Αύξηση λειτουργικών εξόδων, από 26% έως 50% την τελευταία τριετία, δήλωσε το 54,1% των ερωτηθέντων επιχειρήσεων. Ενοίκια – ενέργεια – ασφαλιστικές εισφορές – τραπεζικές χρεώσεις κ.λπ. αποτελούν βάρος αβάστακτο για τις μικρές επιχειρήσεις.
- Η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών έχει υποχωρήσει ενώ το μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου εισοδήματος καταλήγει στις πολυεθνικές, στις μεγάλες επιχειρήσεις και στα παντοδύναμα πολυεθνικά e-shop.
- Οι τράπεζες είναι ουσιαστικά κλειστές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ υπάρχει ανυπαρξία στήριξης από τα ευρωπαϊκά προγράμματα από την εποχή των Μνημονίων.
Τι ζητά ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών:
- Έλεγχο και ρύθμιση του ανταγωνισμού με νέο θεσμικό πλαίσιο προσφορών/εκπτώσεων, προκειμένου να σταματήσει το άναρχο περιβάλλον των διαρκών προσφορών/εκπτώσεων και επιβολή υψηλού εθνικού τέλους στα μικροδέματα από τις ασιατικές πλατφόρμες.
- Ριζική ρύθμιση χρεών:
- ρύθμιση χρεών σε 150 δόσεις
- λειτουργικό εξωδικαστικό μηχανισμό
- ειδική ρύθμιση για τους επαγγελματίες οι οποίοι θέλουν να τερματίσουν τον επαγγελματικό τους βίο με αξιοπρέπεια
- κατάργηση του προστίμου 15% για απώλεια δόσης ρύθμισης ή επιβολή του συνολικά μετά την απώλεια της τρίτης δόσης.
- Μείωση φορολογίας και άμεση πρόσβαση στη χρηματοδότηση μέσω τραπεζών ή μιας ενισχυμένης Αναπτυξιακής Τράπεζας.
- Συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα ευρωπαϊκά προγράμματα στήριξης με περισσότερο απλοποιημένα κριτήρια για να μην αποκλείονται.
- Επαναφορά της ελάχιστης διάρκειας μίσθωσης 9 ετών για τις επαγγελματικές μισθώσεις και
- Τριετή παράταση στα μισθωτήρια τα οποία λήγουν εντός της επόμενης τριετίας με προσαύξηση 3%.