Meta: Επένδυση άνω των 2 δισ. δολαρίων στο AI με την εξαγορά της Manus

Στην εξαγορά μιας νεοσύστατης εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης με έδρα τη Σιγκαπούρη και κινεζικές ρίζες, της Manus, προχώρησε η Meta, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να επενδύει συνεχώς στο AI.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, που ιδρύθηκε στην Κίνα και μετέφερε την έδρα της στη Σιγκαπούρη, αποτιμάται σε περισσότερα από 2 δισ. δολάρια. Πρόκειται για μια σπάνια εξαγορά ασιατικής εταιρείας τεχνολογίας από τις ΗΠΑ και την τελευταία επένδυση πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ (Mark Zuckerberg).

Η Meta σκοπεύει να συνεχίσει τη λειτουργία και την πώληση της υπηρεσίας Manus, ενσωματώνοντάς την παράλληλα στα προϊόντα της, όπως ανέφερε σε δήλωσή της. Με την υποστήριξη ορισμένων από τα μεγαλύτερα ονόματα της Κίνας, όπως η Tencent Holdings, η ZhenFund και η HSG, η Manus αναδείχθηκε στις αρχές του έτους, λίγο μετά το ντεμπούτο της DeepSeek.

«Μετά τη συναλλαγή, δεν θα υπάρχουν πλέον κινεζικά συμφέροντα στην Manus AI, η οποία θα διακόψει τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητές της στην Κίνα», δήλωσε εκπρόσωπος της Meta.

Ο Zuckerberg έχει θέσει την τεχνητή νοημοσύνη ως κορυφαία προτεραιότητα της εταιρείας του και ξοδεύει δισεκατομμύρια για την πρόσληψη ερευνητών, την κατασκευή κέντρων δεδομένων και την ανάπτυξη νέων μοντέλων. Η Manus είχε ετήσιο ρυθμό εσόδων 125 εκατομμυρίων δολαρίων νωρίτερα φέτος από την πώληση του πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης της σε επιχειρήσεις μέσω συνδρομών, κάτι που θα μπορούσε να προσφέρει στη Meta μια πιο άμεση απόδοση σε ορισμένες από τις δαπάνες της για τεχνητή νοημοσύνη.

Ο πράκτορας τεχνητής νοημοσύνης της Manus μπορεί να ολοκληρώσει μια σειρά γενικών εργασιών, όπως η εξέταση βιογραφικών, η δημιουργία δρομολογίων ταξιδιών και η ανάλυση μετοχών, ανταποκρινόμενος σε βασικές οδηγίες. Η Butterfly Effect συγκέντρωσε κεφάλαια νωρίτερα φέτος με αποτίμηση κοντά στα 500 εκατομμύρια δολάρια σε έναν γύρο επενδύσεων υπό την ηγεσία της αμερικανικής εταιρείας επιχειρηματικών κεφαλαίων Benchmark.