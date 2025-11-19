Metlen: Στα 600 εκατ. ευρώ η έκδοση του ομολόγου

Την επιτυχή τιμολόγηση του ομολόγου ύψους 600 εκατ. ευρώ, λήξης το 2031, με επιτόκιο στο 3,875%, ανακοίνωσε σήμερα (19.11.2025) η Metlen.

Συγκεκριμένα, η έκδοση του ομολόγου αυξήθηκε κατά 100 εκατ. ευρώ από την αρχική προσφορά των 500 εκατ. ευρώ που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα (17.11.2025).

Ήδη από τη Δευτέρα είχε γνωστοποιηθεί ότι η Metlen σκοπεύει να κατευθύνει τα αντληθέντα κεφάλαια στην αποπληρωμή υφιστάμενων υποχρεώσεων, στην κάλυψη γενικών εταιρικών αναγκών, καθώς και στα σχετικά έξοδα της έκδοσης.

Η ανακοίνωση της Metlen

H Metlen Energy & Metals PLC και η Metlen Energy & Metals Single-Member S.A. , μια κορυφαία παγκόσμια βιομηχανική και ενεργειακή εταιρεία με αξιολόγηση BB+ (Σταθερή) / BB+ (Σταθερή) (S/F), ανακοινώνουν την επιτυχή τιμολόγηση στις 19 Νοεμβρίου 2025 της προσφοράς της Εταιρείας ύψους €600,0 εκατομμυρίων συνολικής ονομαστικής αξίας σε senior notes επιτοκίου 3,875% και λήξεως 2031 , σε τιμή έκδοσης 100%. Οι Σημειώσεις θα είναι εγγυημένες σε senior βάση από τη Metlen Energy & Metals PLC. Η παρούσα προσφορά ύψους €600,0 εκατ. αντιπροσωπεύει αύξηση κατά €100,0 εκατ. σε σχέση με την αρχικά προτεινόμενη προσφορά ύψους €500,0 εκατ. που είχε ανακοινωθεί τη Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2025.

Η Εταιρεία προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από τις Σημειώσεις για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς και για την κάλυψη εξόδων και αμοιβών που σχετίζονται με την Προσφορά. Οι Σημειώσεις θα διατεθούν υπό το πλαίσιο του Regulation S. Η ολοκλήρωση (settlement) της Προσφοράς έχει προγραμματιστεί για τις 26 Νοεμβρίου 2025, υπό την αίρεση συνήθων όρων ολοκλήρωσης.

Οι BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe AG, HSBC Continental Europe και Morgan Stanley Europe SE ενεργούν ως Joint Global Coordinators, ενώ οι Alpha Bank S.A., BofA Securities Europe SA, Barclays Bank Ireland PLC, Eurobank S.A., Goldman Sachs Bank Europe SE, Intesa Sanpaolo S.p.A., J.P. Morgan SE, National Bank of Greece S.A., Optima bank S.A., PIRAEUS BANK S.A. και Société Générale ενεργούν ως Joint Bookrunners σχετικά με την Προσφορά.