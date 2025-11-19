Επιχειρήσεις

Metlen: Στα 600 εκατ. ευρώ η έκδοση του ομολόγου

Στο 3,875% το επιτόκιο - Οι προσφορές φέρεται να ξεπέρασαν τα 2 δισ. ευρώ
