Morgan Stanley: Συγκέντρωσε 885 εκατ. δολάρια για το αμοιβαίο κεφάλαιο ακινήτων της Ιαπωνίας

Ποσό ύψους 131 δισ. γιεν (885 εκατ. δολάρια) συγκέντρωσε η Morgan Stanley για ένα επενδυτικό κεφάλαιο ακινήτων με έμφαση στην Ιαπωνία, ξεπερνώντας τον στόχο της χάρη στη ζήτηση από επενδυτές, μεταξύ των οποίων ήταν και το μεγαλύτερο συνταξιοδοτικό ταμείο της χώρας.

Η αμερικανική τράπεζα είχε αρχικά επιδιώξει να συγκεντρώσει 75 δισ. γιεν για το αμοιβαίο κεφάλαιο ακινήτων, το οποίο θα διαχειρίζεται η Morgan Stanley Real Estate Investing, σύμφωνα με το Bloomberg.

Το ταμείο θα επιδιώξει να επενδύσει στους τομείς των οικιστικών, γραφειακών και βιομηχανικών ακινήτων στο Τόκιο, την Οσάκα και άλλες σημαντικές εγχώριες αγορές. Το Κυβερνητικό Ταμείο Συντάξεων της Ιαπωνίας έχει ανακοινώσει σχέδια για συνεισφορά 10 δισ. γιεν σε διάστημα 10 ετών. Άλλοι επενδυτές περιλαμβάνουν ιαπωνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ξένα κρατικά επενδυτικά ταμεία. Εκπρόσωπος της Morgan Stanley αρνήθηκε να σχολιάσει.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών για τα ακίνητα στην Ιαπωνία αυξάνεται, λόγω παραγόντων όπως η χαμηλή συσχέτιση με παραδοσιακά περιουσιακά στοιχεία όπως μετοχές και ομόλογα, καθώς και η ανθεκτικότητα έναντι του πληθωρισμού. Τα περιουσιακά στοιχεία που διαχειρίζονται ιδιωτικά ακίνητα αυξήθηκαν κατά 17% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας τα 40,8 τρισεκατομμύρια γιεν τον περασμένο Δεκέμβριο, σύμφωνα με έρευνα του Sumitomo Mitsui Trust Research Institute.

Τα τελευταία χρόνια, η ιαπωνική αγορά ακινήτων προσελκύει επενδυτές, καθώς οι τιμές αυξάνονται μετά από χρόνια αποπληθωρισμού και τα χρηματοοικονομικά κόστη παραμένουν σχετικά χαμηλά. Η αγορά γραφειακών ακινήτων παραμένει ανθεκτική, καθώς οι εργαζόμενοι επιστρέφουν στα γραφεία τους μετά την πανδημία, ενώ ο τομέας της φιλοξενίας επωφελείται από την άνθηση του τουρισμού.