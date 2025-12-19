Μπάρμπα Στάθης: Αναδείχθηκε True Leader 2025

Ηγέτιδα δύναμη στον κλάδο των τροφίμων και σημείο αναφοράς για την ελληνική διατροφή, διακρίθηκε με τον τίτλο «True Leader 2025» η Μπάρμπα Στάθης από την ICAP CRIF, έναν θεσμό που για 15η συνεχή χρονιά αναγνωρίζει τις επιχειρήσεις που ξεχωρίζουν για την ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξή τους.

Αναλυτικότερα, ο τιμητικός τίτλος True Leader, που ξεχωρίζει την Μπάρμπα Στάθης ανάμεσα στις κορυφαίες επιχειρήσεις στον τομέα των τροφίμων της χώρας, βασίζεται σε αυστηρά και αντικειμενικά κριτήρια, όπως την υψηλή κερδοφορία, την κορυφαία θέση στον κλάδο, καθώς και την αξιολόγηση με υψηλό ICAP CRIF Credit Score.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με ιστορία που ξεπερνά τις πέντε δεκαετίες, η Μπάρμπα Στάθης έχει χτίσει την επιτυχία της πάνω σε θεμέλια ποιότητας και καινοτομίας. Μέσα από στοχευμένες επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα και την πράσινη μετάβαση, ενισχύει τον αγροδιατροφικό κλάδο και συμβάλλει ουσιαστικά στην ελληνική οικονομία, ενώ η δέσμευσή της στη βιώσιμη επιχειρηματικότητα αποτυπώνεται σε κάθε πτυχή της λειτουργίας της: από την περιβαλλοντική μέριμνα και τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών, ως τη διαφάνεια, τη βιώσιμη γεωργία και την προώθηση της υγιεινής διατροφής.

Η ανάδειξη της Μπάρμπα Στάθης ως True Leader δίνει ώθηση για ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον, καθώς επιβεβαιώνει τη σταθερή πορεία ανάπτυξης της εταιρείας και την προσήλωσή της στις αρχές της βιωσιμότητας.