Νέο σχέδιο αντιμετώπισης κρίσεων στον ηλεκτρισμό από τη ΡΑΑΕΥ – Αποζημίωση για τις μονάδες αερίου που θα μπορούν να αλλάζουν καύσιμο

Στην επικαιροποίηση του Σχεδίου Ετοιμότητας Αντιμετώπισης Κινδύνων στον τομέα του ηλεκτρισμού προχώρησε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΑΕΥ), με απόφασή της που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα. Μάλιστα, πρόκειται για μια εξέλιξη που έρχεται εγκαίρως, καθώς βρισκόμαστε πλέον εν μέσω μιας νέας ενεργειακής κρίσης, που λόγω του φυσικού αερίου επηρεάζει δυνητικά και τον τομέα του ηλεκτρισμού.

Όπως αναφέρεται σχετικά στο κείμενο, η ΡΑΑΕΥ θεωρεί το σενάριο της ανεπάρκειας καυσίμων και ιδίως φυσικού αερίου, ως αυτό που μπορεί θεωρητικά να έχει τις δυσμενέστερες επιπτώσεις για το ελληνικό σύστημα, συγκριτικά με τα υπόλοιπα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ήδη από τον Ιούλιο του 2024 η Αρχή κάλεσε τους εμπλεκόμενους φορείς να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη λειτουργία μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με εναλλακτικό καύσιμο (diesel) εφόσον αυτό προβλέπεται στις άδειες παραγωγής τους, ώστε να καταστεί εφαρμόσιμη εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Στη διαβούλευση όπου συμμετείχαν οι ΡΑΑΕΥ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΣΦΑ και το Χρηματιστήριο Ενέργειας, τέθηκε το συγκεκριμένο θέμα και έτσι η Αρχή προχώρησε στη σχετική τροποποίηση του σχεδίου.

Οι κύριοι στόχοι της νέας ρύθμισης είναι η αποτύπωση της στενότητας λόγω έλλειψης καυσίμου στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, και η επακόλουθη ανάπτυξη σημάτων αγοράς που θα αμβλύνουν το μέγεθος της κρίσης, η διαφύλαξη επαρκούς ισχύος και εφεδρειών ηλεκτρικής ενέργειας, η διαφάνεια κανόνων, η ίση μεταχείριση των συμμετεχόντων και η σαφήνεια των ρόλων και των υποχρεώσεων των συμμετεχόντων στις αγορές, ενώ επιδιώκεται η απλότητα της διοικητικής διαδικασίας και η ελαχιστοποίηση της ρυθμιστικής παρέμβασης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι παραπάνω στόχοι εξυπηρετούνται μέσω της εισαγωγής περιορισμένης διαθεσιμότητας των μονάδων με καύσιμο φυσικό αέριο σύμφωνα με τη διαπιστωμένη έλλειψη καυσίμου κατά την περίοδο της κρίσης, ώστε αφενός να τηρούνται οι περιορισμοί που επιβάλλονται από το σύστημα φυσικού αερίου και αφετέρου οι μονάδες με εναλλακτικό καύσιμο να εντάσσονται στην προημερήσια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Ταυτόχρονα, για τη διασφάλιση της απαιτούμενης εφεδρείας ισχύος στο σύστημα, κρίνεται σκόπιμο ο ΑΔΜΗΕ να μπορεί, κατόπιν απόφασης της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων, να εντάσσει υποχρεωτικά τις μονάδες με εναλλακτικό καύσιμο στην προημερήσια αγορά στο ελάχιστο φορτίο λειτουργίας.

Σημειώνεται επίσης ότι η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από μονάδες με εναλλακτικό καύσιμο έχει σημαντικά υψηλότερο κόστος από την αντίστοιχη παραγωγή με το κύριο καύσιμο (φυσικό αέριο). Κατ’ επέκταση, είναι αναγκαία η χρήση μηχανισμού ανάκτησης του μεταβλητού τους κόστος, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η λειτουργία τους δεν εκτελείται επί ζημία.

Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η θετική συμβολή τους στη διαχείριση της πιθανής κρίσης και η ισότιμη συμμετοχή τους στις αγορές, είναι επίσης αναγκαία η ύπαρξη πλαισίου που παρέχει στους διαχειριστές των μονάδων αυτών κίνητρο για διάθεση στους υπόλοιπους συμμετέχοντες του φυσικού αερίου που δεν θα καταναλώσουν λόγω της αλλαγής καυσίμου.

Το εν λόγω κίνητρο θα λάβει τη μορφή δικαιώματος για αποζημίωση για τυχόν απολεσθέν κόστος ευκαιρίας που δύνανται να υποστούν λόγω της συμμετοχής τους στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας με εναλλακτικό καύσιμο.

Αυτό ισχύει υπό την προϋπόθεση της μη συμμετοχής τους στην πρόκληση της κρίσης (κατ’ αρχήν διέθεταν φυσικό αέριο για τη λειτουργία των εν λόγω μονάδων) και της εν συνεχεία συμβολής τους στη διαχείρισή της, μέσω της διάθεσης του φυσικού αερίου που κατείχαν στους υπόλοιπους συμμετέχοντες, είτε μέσω δημοπρασίας είτε διμερώς με διοικητικά οριζόμενη τιμή.