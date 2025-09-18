Noval Property: Στο επίκεντρο νέες αναπτύξεις – Πλήρης μίσθωση σε K199 και Grid ως το 2026

Νέες αναπτύξεις μικρότερης κλίμακας συνεχίζει να εξετάζει η Noval Property, εμπλουτίζοντας το χαρτοφυλάκιό της με έργα που θα ενισχύσουν την παρουσία της στην αγορά ακινήτων, σημείωσε χθες (17.9.2025) ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Μιχάλης Παναγής, στην ενημέρωση των αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα του α΄εξαμήνου 2025.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στο πλάνο της Noval Property παραμένει η αποεπένδυση 10-15 ακινήτων εκτός Αττικής, αξίας περίπου 8 εκατ. ευρώ, όπως και η διατήρηση των επενδύσεων σε αναβαθμίσεις ακινήτων, με το ποσό να υπολογίζεται σε περίπου 25 εκατ. ευρώ για το β΄εξάμηνο του 2025.

Για το 2025, τα έσοδα που αναμένει η εταιρεία από ενοίκια είναι μεταξύ 36 και 38 εκατ. ευρώ, με το προσαρμοσμένο EBITDA να διαμορφώνεται στα 22-24 εκατ. ευρώ και τις λειτουργικές ταμειακές ροές (FFO) στα 12,5-14,5 εκατ. ευρώ. «Το δεύτερο εξάμηνο προβλέπεται πιο ισχυρό, με καλύτερη συνεισφορά από τα νέα ακίνητα και σταθερή απόδοση του retail», τόνισε ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας, Δημήτρης Παναγής.

Το K199 αποτελεί εμβληματικό παράδειγμα του νέου προσανατολισμού της Noval σε βιώσιμα γραφεία. Πρόκειται για την ανακατασκευή παλιού εμπορικού ακινήτου στη Λεωφόρο Κηφισίας 199, που θα μετατραπεί σε ένα καινοτόμο κτίριο γραφείων με εξαιρετικά χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα. Το ακίνητο θα διαθέτει ευέλικτους χώρους για διαφορετικούς τύπους χρηστών, ενσωματώνοντας σύγχρονες τεχνολογίες και πρακτικές αειφορίας. Η ολοκλήρωσή του τοποθετείται στις αρχές του 2026, με τον πρώτο ενοικιαστή να εγκαθίσταται ήδη από τον Ιανουάριο και στόχο να έχει μισθωθεί πλήρως ως το τέλος του πρώτου εξαμήνου της χρονιάς.

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί και το Grid, το μεγάλο συγκρότημα γραφείων που αναπτύσσει η εταιρεία στο Μαρούσι. Η Ernst & Young αναμένεται να μετακομίσει στα νέα της γραφεία τον Αύγουστο του 2026, ενώ η ζήτηση για τα υπόλοιπα κτίρια παραμένει ιδιαίτερα υψηλή. Η διοίκηση εκφράζει την αισιοδοξία ότι το Grid θα είναι πλήρως μισθωμένο μέχρι το τέλος του ίδιου έτους, παρά την 5μηνη καθυστέρηση που οδήγησε σε μικρή απομείωση της αξίας (περίπου 1,8 εκατομμυρίων).

Παράλληλα, στο χαρτοφυλάκιο της Noval προστίθεται και το Ardittos House, στην οδό Αρδηττού 40-42, σε μια πρώην ημιτελή κατασκευή που μεταμορφώνεται σε σύγχρονο μεικτό κτίριο κατοικιών και γραφείων. Με συνολική επιφάνεια 4.284 τ.μ., το έργο ξεχωρίζει για την βιοκλιματική του αρχιτεκτονική, τις πολυτελείς κατοικίες, τους σύγχρονους χώρους γραφείων και τη θέα προς την Ακρόπολη και τον Λυκαβηττό.

Στο retail, οι επιδόσεις παραμένουν θετικές. Η επισκεψιμότητα στα εμπορικά κέντρα RiverWest και MarWest αυξήθηκε κατά 10%, ενώ οι πωλήσεις καταστημάτων ενισχύθηκαν με διψήφια ποσοστά. Η πληρότητα έχει φτάσει σχεδόν στο 99%, ενώ οι νέες μισθώσεις κλείνονται σε υψηλότερα επίπεδα – από 48 έως 65 ευρώ ανά τ.μ., με ορισμένες περιπτώσεις να ξεπερνούν τα 90 ευρώ.

Ενισχυμένα οικονομικά μεγέθη στο α’ εξάμηνο 2025

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, η εταιρεία πέτυχε καθαρά κέρδη ύψους 19,7 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα από μισθώσεις ανήλθαν σε 17,7 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση 11% σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η βελτίωση αυτή, που αντιστοιχεί σε 1,8 εκατ. ευρώ, προήλθε κυρίως από την αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου και την επαναδιαπραγμάτευση μισθωτηρίων με πιο ευνοϊκούς όρους. Παράλληλα, νέες συμφωνίες σε εμπορικούς και γραφειακούς χώρους ενίσχυσαν σημαντικά το συνολικό εισόδημα.

Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη (a-EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 11 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 17% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2024, γεγονός που αναδεικνύει τη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας.

Η αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της Noval Property τον Ιούνιο 2025 έφθασε τα 679 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 5% σε σχέση με τα τέλη του 2024. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει τόσο την ανατίμηση των υφιστάμενων ακινήτων όσο και την ολοκλήρωση νέων έργων.

Η καθαρή λογιστική θέση (NAV) ανήλθε στα 533,2 εκατ. ευρώ ή 4,22 ευρώ ανά μετοχή, ενισχυμένη κατά 3% έναντι του Δεκεμβρίου 2024. Τα διαθέσιμα της εταιρείας περιορίστηκαν στα 57,3 εκατ. ευρώ, από 72,8 εκατ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου έτους, κυρίως λόγω δαπανών που κατευθύνθηκαν σε έργα αναβάθμισης και ανάπτυξης.