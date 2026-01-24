Επιχειρήσεις

Νταβός 2026: Συζητήσεις Εξάρχου – Κράτσιου με παρουσία Γκιλφόιλ για ενέργεια και γεωπολιτική

Στρατηγικός ρόλος της Ελλάδας ως κόμβος αμερικανικού LNG για τη Βόρεια Ευρώπη
REUTERS
REUTERS / Denis Balibouse

Ενέργεια και γεωπολιτική βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Αλέξανδρου Εξάρχου, Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου του Ομίλου AKTOR και της Atlantic SEE LNG Trade, με τον Μιχάλη Κράτσιο, σύμβουλο του Προέδρου των ΗΠΑ και Διευθυντή του Γραφείου Επιστημών και Τεχνολογίας του Λευκού Οίκου, στο Νταβός. Στη συνάντηση συμμετείχε και η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Συγκεκριμένα, οι συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Νταβός εστίασαν στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και στον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας ως κόμβου μεταφοράς αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προς τη Βόρεια Ευρώπη, υπογραμμίζοντας τη σημασία της χώρας στον τομέα της ενέργειας και τη γεωπολιτική της θέση στην Ευρώπη.

Ο κ. Κράτσιος, υπεύθυνος για την αμερικανική πολιτική σε επιστήμη και τεχνολογία, τόνισε τη σημασία νέων τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η πυρηνική ενέργεια.

Ο Όμιλος AKTOR, μέσω της Atlantic SEE LNG Trade, που ελέγχει με 60% (ενώ το υπόλοιπο 40% ανήκει στη ΔΕΠΑ Εμπορίας), έχει υπογράψει μακροχρόνια συμφωνία με την αμερικανική Venture Global για την προμήθεια σημαντικών ποσοτήτων LNG. Επιπλέον, έχει συνάψει μνημόνια συνεργασίας με φορείς της Ρουμανίας και της Ουκρανίας για την προμήθεια αντίστοιχων ποσοτήτων.

Η συμφωνία με τη Venture Global αποτελεί την πρώτη μακροχρόνια σύμβαση αμερικανικού LNG στην ελληνική αγορά ενέργειας και ενισχύει τη συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ σε μια κρίσιμη περίοδο γεωπολιτικών και ενεργειακών προκλήσεων.
 
 
 

