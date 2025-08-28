Nvidia: Φρένο στην ανάπτυξη μετά την εκρηκτική άνοδο στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης

Η Nvidia, αμερικανική πολυεθνική εταιρεία τεχνολογίας –η πιο πολύτιμη εταιρεία στον κόσμο- έδωσε μια μέτρια πρόβλεψη εσόδων για την τρέχουσα περίοδο, σηματοδοτώντας ότι η ανάπτυξη επιβραδύνεται μετά από μια εντυπωσιακή διετή άνθηση των δαπανών για τεχνητή νοημοσύνη.

Οι πωλήσεις θα ανέλθουν σε περίπου 54 δισ. δολάρια το τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους, το οποίο διαρκεί μέχρι τον Οκτώβριο, ανέφερε η Nvidia σε δήλωση της χθες (27.8.2025). Αν και αυτό ήταν σύμφωνο με τη μέση εκτίμηση της Wall Street, ορισμένοι αναλυτές είχαν προβλέψει περισσότερα από 60 δισ. δολάρια. Οι προοπτικές ενισχύουν την ανησυχία ότι ο ρυθμός των επενδύσεων σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι βιώσιμος.

Οι δυσκολίες στην Κίνα έχουν επίσης θολώσει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Nvidia. Αν και η κυβέρνηση Τραμπ χαλάρωσε πρόσφατα τους περιορισμούς στις εξαγωγές ορισμένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης προς τη χώρα αυτή, η αναστολή δεν έχει ακόμη μεταφραστεί σε ανάκαμψη των εσόδων.

Οι μετοχές της Nvidia έπεσαν περίπου 3% στις παρατεταμένες συναλλαγές μετά την ανακοίνωση. Είχαν σημειώσει άνοδο 35% φέτος μέχρι το κλείσιμο, ανεβάζοντας την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας πάνω από τα 4 τρισ. δολάρια.

Κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με αναλυτές χθες, η ηγεσία της εταιρείας απέρριψε την ιδέα ότι το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης μειώνεται.

«Οι ευκαιρίες που μας περιμένουν είναι τεράστιες», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Τζεν-Σουν Χουάνγκ. «Προβλέπουμε δαπάνες 3 έως 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης μέχρι το τέλος της δεκαετίας».

Η εταιρεία ενέκρινε επίσης επιπλέον 60 δισ. δολάρια για την επαναγορά μετοχών. Η Nvidia είχε 14,7 δισεκατομμύρια δολάρια που απέμεναν από το προηγούμενο πρόγραμμα επαναγοράς στο τέλος του δεύτερου τριμήνου.