Nvidia και Microsoft επενδύουν έως και 15 δισ. δολάρια στην Anthropic

Οι τεχνολογικοί γίγαντες Nvidia και Microsoft ανακοίνωσαν σήμερα (18.11.2025) ότι θα επενδύσουν έως και 15 δισ. δολάρια στην Anthropic PBC, σε μια κίνηση που συνδέει τον προγραμματιστή τεχνητής νοημοσύνης πιο στενά με δύο από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές του ανταγωνιστή του, OpenAI.

Η επένδυση θα είναι μέρος του επόμενου γύρου χρηματοδότησης της Anthropic, σύμφωνα με το Bloomberg. Η Anthropic έχει επίσης δεσμευτεί να αγοράσει υπολογιστική ισχύ αξίας 30 δισ. δολαρίων από την υπηρεσία cloud Azure της Microsoft, και θα διαθέσει την Claude σε «επιχειρηματικούς πελάτες της Azure, με διευρυμένη επιλογή μοντέλων και νέων δυνατοτήτων», υπογραμμίζει η κοινή ανακοίνωση Nvidia και Microsoft.

Η συμφωνία είναι μέρος ενός αυξανόμενου αριθμού συνεργασιών, στο πλαίσιο των οποίων πάροχοι υπηρεσιών cloud computing και τσιπ υποστηρίζουν κορυφαίους προγραμματιστές τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι με τη σειρά τους ξοδεύουν χρήματα για υπηρεσίες από τις ίδιες εταιρείες. Οι επενδυτές ανησυχούν όλο και περισσότερο για αυτές τις λεγόμενες κυκλικές συμφωνίες τεχνητής νοημοσύνης, με ορισμένους να εκφράζουν την ανησυχία ότι αποτελούν σαφή ένδειξη φούσκας.

Οι μετοχές της Microsoft υποχώρησαν 3,5% και της Nvidia 2,8% σήμερα Τρίτη, εν μέσω μιας ευρύτερης υποχώρησης της αγοράς.

Για την Anthropic, η συμφωνία αυτή την φέρνει επίσης πιο κοντά στη Microsoft, η οποία έχει επενδύσει περισσότερα από 13 δισ. δολάρια στην OpenAI και έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία του δημιουργού του ChatGPT. Τους τελευταίους μήνες, ωστόσο, η Microsoft και η OpenAI βρίσκονται σε πιο ανοιχτό ανταγωνισμό μεταξύ τους.